The Cryptonomist acquisisce The Crypto Merch e dà in beneficenza i proventi

Il giornale è ora proprietario di una piattaforma dove comprare merchandising crypto, ovviamente pagando anche in criptovalute

Svizzera, 6 agosto 2020 – The Cryptonomist annuncia oggi ufficialmente l’acquisizione dell’ecommerce The Crypto Merch.

La piattaforma permette di acquistare magliette, felpe, tazze, top, oggettistica per la casa e molto altro ancora, tutto a tema crypto. Ovviamente tra i metodi di pagamento disponibili ci sono carte di credito, PayPal ma anche tante criptovalute tra cui Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash e Zilliqa (ZIL) ma anche pTokens (PNT) e Dash.

Queste ultime due sono state integrate da poco, dopo la nostra acquisizione quindi rappresenta una delle prime novità messe in atto da The Cryptonomist

Arriva il merch di Dash, Eidoo e The Cryptonomist

Altra novità, infatti, è quella di aver messo in vendita il merchandising di Dash, Eidoo, pTokens e ovviamente anche quello di The Cryptonomist.

Per quanto riguarda Eidoo e pTokens, The Crypto Merch è l’unica piattaforma dove trovare il loro merch, così come ovviamente anche nel caso di tutti i prodotti con logo The Cryptonomist.

Ogni settimana l’azienda promette di aggiungere nuovi prodotti e nuove aziende.

Se aziende e startup vogliono che The Crypto Merch venda il loro merchandising o accetti la loro crypto come metodo di pagamento, è stato messo a disposizione un form di contatti.

Dash supporta il Venezuela

Qualche giorno fa Dash Nation e Dash Italia hanno iniziato una campagna benefica in favore del Venezuela.

Così, The Cryptonomist ha deciso che fino al 16 agosto incluso, il 50% dei profitti derivanti dalla vendita di tutto il merchandising di Dash andrà in beneficenza per collaborare a questa iniziativa.

Abbigliamento e oggettistica targata Dash sarà ovviamente acquistabile anche in Dash, ma anche nel caso venga comprato in fiat, i proventi andranno comunque in beneficenza.

The Crypto Merch e Zilliqa

Ma le novità non si fermano qui. Zilliqa di recente ha annunciato il primo contest NFT durante l’evento ZIL-3 per cui esistono 4 diverse edizioni limitate e carte create da Mintable.

I vincitori del concorso potranno usare le loro carte per comprare il merch di Zilliqa sullo store per le prossime due settimane.