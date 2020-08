Tencent sfida i contrabbandieri con il tracciamento del vino in Blockchain

Il gigante tecnologico di Shenzhen Tencent ha annunciato l’intenzione di creare una piattaforma di tracciabilità del vino utilizzando blockchain, in collaborazione con uno dei maggiori produttori di vino della Cina.

▷ Sei vuoi aumentare il fatturato della tua Azienda non farti scappare questa OCCASIONE e CLICCA QUI Ora!

La collaborazione con Changyu Pioneer Wine spera di trovare una soluzione al boom dell’industria cinese del vino contraffatto.

Bin Ma, vice presidente di Tencent, ha dichiarato ai media cinesiche il sistema di tracciabilità della blockchain del vino potrebbe aiutare a migliorare gli standard dell’industria vinicola nazionale.

Secondo Tencent, a ogni bottiglia di vino verrà rilasciato un certificato di tracciabilità univoco che verrebbe registrato sulla loro piattaforma blockchain.

I consumatori possono quindi verificare l’autenticità del vino scansionando un codice QR che traccia il processo di produzione e distribuzione del vino.

La Cina è il quinto più grande consumatore di vino al mondo, assorbendone 1,76 miliardi di litri nel 2018. Il vino contraffatto è un’industria da miliardi di dollari in tutto il mondo, ma in particolare in Cina, dove il mercato è invaso da vino falso, secondo gli esperti.

“Sfortunatamente, gli acquirenti nei mercati nascenti non sono così informati su cosa chiedere o cercare con la provenienza, né su qualsiasi aspetto dell’autenticazione del vino, lasciando questo mercato un obiettivo primario per i falsari e coloro che vendono prodotti contraffatti.

Si ritiene che fino al 50% dei vini pregiati in Cina siano falsi “, ha affermato Maureen Downey, esperta di vino falso.

Blockchain per le bevande?

Come riportato dal media partner Forkast.news , la blockchain è stata spesso propostacome un modo per aiutare a migliorare la trasparenza in una serie di industrie in Cina, compresa la fornitura di cibo.

A giugno, la provincia cinese dello Yunnan sudoccidentale ha lanciato una piattaforma di tracciabilità blockchain simile, ma per il tè pu’er, un tipo di tè fermentato popolare in Asia.

In questo caso, i consumatori possono anche scansionare un codice QR sul prodotto per risalire alle origini del tè registrate sulla piattaforma blockchain gestita dal governo locale.

Un’altra applicazione correlata all’alcol è il baijiu cinese, un liquore trasparente a base di sorgo fermentato. La bevanda ardente potrebbe non essere onnipresente al di fuori della Cina, ma è il superalcolico più consumato al mondo.

All’inizio di quest’anno, la società tecnologica cinese Sina ha collaborato con il produttore di baijiu Wuliangye Yibin per impiegare la blockchain nell’industria dei liquori.

Come con gli esempi precedenti elencati qui, l’uso della blockchain è progettato per garantire qualità e tracciabilità.

Ma come il vino, il valore del baijiu aumenta con il tempo, rendendolo un potenziale candidato per essere trattato come un “futuro baijiu” tramite blockchain.