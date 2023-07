Tante novità per l’app MyLugano: una rivoluzione digitale in città

Più facile, veloce, intuitiva e con nuove stuzzicanti funzionalità: ecco la nuova MyLugano.

Oltre 25mila utenti di tutte le età l’hanno già scaricata e migliaia di essi la utilizzano per effettuare pagamenti e ottenere il cashback nella città di Lugano. Stiamo parlando di MyLugano, la city-app luganese che sta rivoluzionando il modo in cui i cittadini effettuano le loro transazioni.

Ora, in una mossa audace, MyLugano si presenta al pubblico con una versione completamente rinnovata, pronta ad offrire un’esperienza di utilizzo ancora più facile e intuitiva. Ma non è tutto: l’app è stata potenziata con una serie di nuove funzionalità estremamente interessanti, che verranno rilasciate progressivamente per rendere l’esperienza degli utenti ancora più gratificante e completa. Preparatevi a scoprire tutte le novità!

Portafoglio di criptovalute: un’app per il futuro finanziario

MyLugano non si ferma solo ai pagamenti in criptovaluta, ma si evolve diventando un vero e proprio “crypto wallet” che permette di spendere, inviare, ricevere e acquistare LVGA in pochi semplici click. Ma le sorprese non finiscono qui: a breve, nella sezione “assets” dell’app, gli utenti potranno gestire nuove criptovalute.

L’aggiunta di questa funzionalità mette MyLugano al passo con le ultime tendenze finanziarie e apre le porte ad un mondo di opportunità per gli utenti che desiderano sperimentare con diverse valute digitali.

To the Moon and Cashback: una doppia vittoria per gli utenti

Ottenere il cashback su tutti gli acquisti effettuati a Lugano non è mai stato così semplice. Con la nuova versione di MyLugano, basta scannerizzare il QR code del commerciante per pagare in LVGA e ricevere automaticamente il cashback. E le novità non finiscono qui: se preferisci pagare in contanti o con Bitcoin o Tether, non ci sono problemi.

Dopo aver completato la transazione, ti basterà cliccare sul tasto “cashback” dell’app per ottenere indietro fino al 10% della somma spesa in LVGA. Questa nuova funzionalità rende l’esperienza di acquisto ancora più vantaggiosa per gli utenti, che potranno godere di un doppio beneficio sia finanziario che pratico.

Token Non Fungibili (NFT): collezioni digitali senza limiti

La nuova MyLugano si apre anche al mondo degli NFT con una sezione dedicata, dove gli utenti potranno ricevere, scambiare e gestire le proprie collezioni digitali senza costi né commissioni. Attivando questa funzionalità, gli utenti riceveranno in regalo il loro primo NFT e potranno iniziare a curare e ampliare le loro collezioni personali.

Questa innovazione permette di avvicinarsi al mondo dell’arte digitalee delle proprietà virtuali in modo semplice e accessibile, offrendo agli utenti di MyLugano l’opportunità di esplorare nuove forme di valore e di investimento nel contesto delle criptovalute.

Nuova mappa interattiva: scopri e naviga la città digitale di Lugano

Per agevolare gli utenti nella ricerca dei negozi che accettano pagamenti in LVGA e offrono cashback, MyLugano presenta una mappa interattiva completamente rinnovata. Oltre a fornire una migliore esperienza di navigazione, la mappa offre anche la possibilità di individuare tutti i negozi che accettano Bitcoin e Tether, ampliando ulteriormente le opzioni di pagamento per gli utenti.

Questo strumento intuitivo e ricco di informazioni permette di esplorare la città digitale di Lugano in modo semplice e conveniente, mettendo a disposizione degli utenti tutte le informazioni necessarie per sfruttare al massimo le funzionalità offerte dall’app.

Sicurezza e affidabilità al primo posto

Nell’implementare queste nuove funzionalità, MyLugano ha posto la massima attenzione alla sicurezza dei dati e alla protezione degli utenti. La criptovaluta LVGA e le transazioni finanziarie sono gestite con protocolli di sicurezza avanzati, garantendo un’esperienza utente priva di preoccupazioni.

L’applicazione è stata progettata con standard di sicurezza elevati, consentendo agli utenti di effettuare transazioni in modo sicuro e protetto.

Conclusioni: verso un futuro digitale sempre più promettente

MyLugano si conferma come un’innovazione dirompente nel panorama finanziario digitale, offrendo ai cittadini di Lugano un’applicazione versatile e completa per gestire i propri pagamenti, accumulare cashback e avventurarsi nel mondo delle criptovalute e degli NFT.

L’introduzione di nuove funzionalità, come il portafoglio di criptovalute e la gestione degli NFT, amplia le possibilità offerte agli utenti, rendendo MyLugano un compagno indispensabile nella vita quotidiana di chiunque desideri sfruttare al massimo le opportunità offerte dalla rivoluzione digitale.

Con la sua interfaccia intuitiva e le misure di sicurezza robuste, MyLugano si posiziona come una soluzione all’avanguardia per i cittadini di Lugano, che potranno vivere un’esperienza finanziaria innovativa, sicura e gratificante.