Swiss Blockchain Federation si impegna nella promozione dell’innovazione

▷ Sei vuoi guadagnare subito denaro inizia a Tradare con il BONUS FISSO del 5%: CLICCA E REGISTRATI QUI ORA!

L’Associazione si aggiudica un mandato quadriennale di Innosuisse

A partire dal 2021, la Swiss Blockchain Federation sarà attiva nella promozione delle innovazioni blockchain. L’agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione, Innosuisse, ha approvato il cosiddetto Innobooster “Blockchain Nation Switzerland”.

Il programma di sostegno si estende su quattro anni e coinvolge la scienza, le grandi imprese, le start-up e gli investitori di tutta la Svizzera. L’obiettivo è quello di trasformare le idee in progetti concreti e in aziende che creano nuovi posti di lavoro in Svizzera

Su 64 domande presentate, Innosuisse ha approvato dodici progetti per la promozione dell’innovazione. La candidatura della Swiss Blockchain Federation

„Blockchain Nation Switzerland“ è l’unica che si focalizza sulle blockchain. Il progetto persegue un approccio innovativo non promuovendo solo la creazione di idee. Il suo obiettivo è quello di creare direttamente nuove imprese e progetti concreti che generino nuovi posti di lavoro.

A tal fine, la Swiss Blockchain Federation ha sviluppato una metodologia convincente. Il ciclo dell’innovazione SBF comprende quattro fasi – ideazione, hackathon, incubazione e corporate innovation & events – e integra sistematicamente partner esterni. La novità del programma di promozione della Swiss Blockchain Federation è che, dopo che tutte le fasi sono state completate, le idee migliori vengono trasformate in una start-up o in un progetto concreto basato sulla tecnologia blockchain, e vengono rilevate o ulteriormente sviluppate da un’impresa.

Da un lato, il programma di sostegno all’innovazione si basa sulla rete di membri esistente della Swiss Blockchain Federation. Dall’altra, punta dall’inizio su una cooperazione coerente con i partner esterni di scienza e industria di tutte le regioni del paese.

“Ci rallegriamo della fiducia riposta in noi. La decisione di Innosuisse a favore del nostro progetto “Blockchain Nation Switzerland” è un’ulteriore prova di quanto la tecnologia blockchain sia importante per l’attrattiva futura della piazza economica svizzera. Dopo che la Swiss Blockchain Federation ha sostenuto con forza durante gli ultimi due anni la creazione di buone condizioni quadro e la lungimirante legislazione sulle blockchain, che verrà attuata l’anno prossimo, ora promuoviamo le innovazioni blockchain e creiamo nuovi posti di lavoro”, afferma Heinz Tännler, presidente della Swiss Blockchain Federation e Consigliere di Stato del Canton Zugo.

“Attraverso la nostra nuova metodologia, lo SBF Innovation Cycle, genereremo nei prossimi quattro anni numerose nuove idee, progetti e start-up che arricchiranno l’ecosistema blockchain in Svizzera e di conseguenza la Crypto Valley”, afferma Mathias Ruch, presidente del consiglio di esperti e Board Member della Swiss Blockchain Federation.

Con il mandato di promozione dell’innovazione di Innosuisse, l’organizzazione mantello dell’ecosistema svizzero blockchain estende il suo attuale settore di attività. Ma anche in futuro rimane fedele al suo mandato originario. La Swiss Blockchain Federation è fermamente impegnata a creare le migliori condizioni quadro possibili per la Svizzera come sede di attività blockchain, al fine di mantenere e rafforzare la sua attrattiva e la sua competitività. Un’attenzione particolare è rivolta all’accompagnamento della legge federale per migliorare le condizioni quadro per le blockchain/DLT.

A proposito della Swiss Blockchain Federation

La Swiss Blockchain Federation è un partenariato pubblico-privato che promuove la certezza del diritto e le condizioni quadro ottimali per le applicazioni e i modelli commerciali basati sulle blockchain. Conta oltre 60 membri, tra cui i Cantoni Ticino, Zugo e Zurigo. La cosiddetta Crypto Valley, che nel frattempo si estende da Ginevra al Liechtenstein, conta circa 900 aziende che lavorano con applicazioni decentralizzate.