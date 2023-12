Spesa record nel 2023 delle Lobby del Settore Cripto e Blockchain per finanziare la Crescita ed il consenso del governo USA

Nel 2023, l’industria delle criptovalute si è avviata a stabilire un nuovo record di spese per il lobbying federale. Questa tendenza è emersa nonostante la crisi di fiducia causata dal crollo di alcuni giganti del settore. Secondo i dati forniti dal gruppo di ricerca no-profit OpenSecrets, le aziende cripto hanno speso 18,96 milioni di dollari nei primi tre trimestri del 2023 per il lobbying, rispetto ai 16,1 milioni dello stesso periodo nel 2022​​.

Riparazione della Reputazione e Legislazione Favorevole Dopo una serie di scandali, tra cui il collasso dell’exchange FTX, il settore ha cercato di riparare la sua reputazione e promuovere una legislazione favorevole. Coinbase, la più grande piattaforma di scambio cripto degli Stati Uniti, ha guidato queste spese con 2,16 milioni di dollari, seguita da Foris DAX, che gestisce Crypto.com, la Blockchain Association e Binance Holdings​​.

Combattere la Sorveglianza Regolamentare Le aziende cripto si sono concentrate anche sul combattere l’aumento della sorveglianza regolamentare, in particolare da parte della U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), che ha accusato il settore di non rispettare le sue regole. Il picco del lobbying è avvenuto dopo che la SEC ha citato in giudizio Coinbase e Binance a giugno per presunta mancata registrazione di token, accuse negate dalle aziende​​.

Promuovere l’ETF Bitcoin Il settore ha spinto la SEC a approvare un fondo negoziato in borsa (ETF) su bitcoin, che avrebbe aperto la più grande criptovaluta del mondo a milioni di nuovi investitori. L’ottimismo per l’approvazione di questo prodotto, dopo una sconfitta in tribunale durante l’estate, ha aiutato a portare il bitcoin a un massimo di 20 mesi lunedì​​.





Legislazione Amichevole in Camera dei Rappresentanti Le aziende cripto hanno inoltre cercato di promuovere una legislazione favorevole nella Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, ottenendo una vittoria a luglio quando una commissione congressuale ha approvato due importanti disegni di legge che, secondo i lobbisti, aiuterebbero a fornire chiarezza su quali regole finanziarie esistenti si applicano alle aziende cripto. Sebbene questi disegni di legge non siano ancora avanzati ulteriormente, i lobbisti cripto non stanno arretrando​​.

Strategie di Lobby e Futuro del Settore Cripto





Strategie di Lobby e Educazione Una delle strategie principali adottate dalle aziende cripto è stata quella di impegnarsi direttamente con i policymaker per colmare il divario educativo e costruire una struttura regolamentare sensata. Kristin Smith, CEO della Blockchain Association, ha sottolineato l’importanza di costruire relazioni e di educare i legislatori per sviluppare un quadro normativo che sia di buon senso​​.

Riparazione della Reputazione dopo gli Scandali L’espansione del settore cripto a Washington è stata in parte una risposta diretta ai vari scandali dell’anno precedente, tra cui il crollo di FTX. L’ex CEO di FTX, Sam Bankman-Fried, era una figura ben nota a Washington prima di essere giudicato colpevole di frode da una giuria federale a Manhattan. Questi eventi hanno spinto le aziende del settore a rafforzare la loro presenza e influenza a Washington per riparare la loro immagine e promuovere interessi favorevoli​​.

Sfide Regolamentari e Avanzamenti Legislativi Il settore ha affrontato sfide significative in termini di regolamentazione, in particolare dalla SEC. Le aziende cripto si sono attivamente opposte a queste sfide attraverso il lobbying, cercando di contrastare la crescente supervisione regolamentare e promuovendo allo stesso tempo l’approvazione di un ETF su bitcoin da parte della SEC. L’industria ha visto un barlume di speranza nell’approvazione di questo ETF, che potrebbe significare un’apertura significativa del mercato cripto a un pubblico più ampio​​.

Prossimi Passi e Speranze Future Nonostante i progressi realizzati in alcune aree, il cammino legislativo è ancora lungo. Le aziende cripto, guidate da attori importanti come Coinbase, continuano a incontrare legislatori nelle prossime settimane per promuovere ulteriormente la loro agenda. Queste azioni mostrano un impegno continuo da parte dell’industria per plasmare un ambiente regolamentare che sia favorevole e sostenibile per il futuro del settore delle criptovalute​​.