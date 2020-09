La più grande banca russa UNA piattaforma di finanza commerciale BASATA SULLA blockchain

▷ Sei vuoi guadagnare subito denaro inizia a Tradare con il BONUS FISSO del 5%: CLICCA E REGISTRATI QUI ORA!

Una filiale di Sberbank, la più grande banca russa, si è unita a una piattaforma basata su blockchain per il finanziamento del commercio di materie prime.

Sberbank Switzerland AG ha firmato un accordo con la piattaforma svizzera di finanza commerciale Komgo per applicare il suo servizio di finanza commerciale basato su blockchain.

I rappresentanti di Sberbank Svizzera hanno dichiarato a Cointelegraph che la collaborazione con Komgo affronta la crescente digitalizzazione della finanza commerciale.

Evgeny Kravchenko, capo della finanza commerciale presso Sberbank, ha sottolineato che il finanziamento del commercio delle materie prime è un’attività strategica di Sberbank Svizzera.

Secondo l’esecutivo, la Russia e i paesi del Commonwealth degli Stati indipendenti sono i mercati chiave dell’azienda, mentre Sberbank Svizzera sostiene anche i flussi commerciali a livello globale.

“Negli ultimi anni, la digitalizzazione della finanza commerciale ha subito un’accelerazione drammatica, seguendo le esigenze degli attori del mercato”, ha detto Kravchenko, aggiungendo che la finanza commerciale di Komgo amplierà ulteriormente l’efficienza delle operazioni di Sberbank.

Come riportato in precedenza, Komgo è una startup decentralizzata per il finanziamento del commercio che sta sviluppando una piattaforma di finanziamento del commercio di materie prime basata sulla blockchain di Ethereum .

Uno dei suoi scopi è accelerare le transazioni di finanza commerciale e consentire alle parti interessate di tracciare un accordo con successo immediato per le informazioni sul commercio di materie prime.

Sberbank ha recentemente attinto in modo aggressivo al settore blockchain. Come riportato da Cointelegraph ad agosto , Sberbank sta lavorando con una delle principali compagnie aeree con sede in Russia, S7 Airlines, per introdurre un sistema di vendita di biglietti basato su blockchain. Secondo quanto riferito, la banca sta anche considerando il lancio della propria stablecoin ancorata al rublo russo.