Questa VPN basata su blockchain potrebbe salvare la tua privacy

Indipendentemente da quanto ci fidiamo di una particolare rete privata virtuale per aiutare a mascherare la nostra navigazione in Internet, ci impegniamo in quel servizio sapendo che tutti i nostri dati vengono essenzialmente trasferiti a una singola azienda, i cui server la maggior parte di noi non ha mai visto con i nostri occhi.

Questo è il problema principale anche con la migliore VPN : nonostante tutti i controlli e i gesti di trasparenza a cui sono sottoposte molte aziende, è ancora un’attività di fiducia degli utenti.

Alla fine della giornata, il successo aziendale della VPN è un gioco per mantenere una buona reputazione. E se ci fosse una tecnologia VPN che non ti richiedeva di fidarti?

Entra in Orchid , un mercato decentralizzato della larghezza di banda progettato per essere anonimo e non censurabile.

Con un’app lanciata a dicembre, usi una criptovaluta unica costruita su Ethereum chiamata OXT per pagare la larghezza di banda privata mentre procedi, senza abbonamento.

Al centro dell’esperienza c’è un unico obiettivo: invece di affidare tutta la tua fiducia a una singola azienda VPN, distribuisci tale fiducia su più provider VPN, mentre interrompi il flusso delle informazioni sul traffico Internet in modo che nessuna singola entità possa vedere l’intera immagine.

L’obiettivo finale di Orchid è quello di creare una rete di privacy che assomigli a Tor – un sistema in cui il tuo traffico salta da un punto di connessione chiamato “nodo” al successivo nel tentativo di scuotere qualsiasi potenziale snoop dal tuo percorso di navigazione.

Ma a differenza di Tor, che ha nodi gestiti da volontari, gli operatori del nodo Orchid hanno incentivi finanziari per accelerare.

Le altre differenze chiave di Orchid rispetto a Tor suggeriscono che potrebbe essere pronto a sostenere un reclamo come la prossima generazione di tecnologia per la privacy.

Ad esempio, uno degli ostacoli ampiamente noti nell’uso di Tor è la quantità di perdita di velocità che si subisce mentre il traffico fa più salti tra i nodi gestiti da volontari. Lo stesso problema ha afflitto i servizi VPN, portando i fornitori sul mercato a competere per le massime velocità , spesso a scapito della privacy.

Orchid, d’altra parte, promette una VPN libera da basse velocità, con una migliore privacy trovata in ciascuno dei tuoi hop.

“Attualmente, con i risultati che stiamo ottenendo, siamo in grado di fare cose come lo streaming video di WhatsApp, anche su due salti”, ha affermato il co-fondatore di Orchid Steven Waterhouse. Un aumento di velocità come questo potrebbe consentire un livello più ampio di privacy per qualsiasi software connesso a Internet sul tuo computer o telefono senza i ritardi di Tor.

“Ci sono aziende che supportano più hop, ma i multipli hop vanno all’interno dello stesso server”, ha detto Waterhouse. “Quindi, non aiuta molto perché quella società [VPN] è ancora in grado di registrare tutte queste informazioni. Con il nostro sistema stai saltando tra diversi provider”

Pertanto, è quasi impossibile per nessuno tenere un registro della tua attività.

E questo ci porta ai veri limiti di ciò che Tor può fare per la tua privacy. Alimentare tutte le applicazioni connesse a Internet del tuo dispositivo – che si tratti di un’app di chat video o del tuo traffico di gioco – attraverso un tunnel crittografato è tradizionalmente la funzione di una VPN, non di Tor.

Il co-fondatore di Orchid Jay Freeman sottolinea che mentre le persone hanno sviluppato soluzioni alternative, l’architettura fondamentale di Tor è orientata all’uso con un browser.

“È stato essenzialmente progettato da zero per risolvere una serie particolarmente stretta di problemi relativi alla navigazione Web. Quindi non è proprio possibile mettere cose come una videochiamata su Tor e farlo funzionare bene”, ha detto Freeman.

Un’alternativa alla privacy

Questa limitazione di Tor in un’epoca in cui apparentemente ogni software utilizzato richiede una connessione a Internet è il punto focale della necessità della tecnologia ibrida di Orchid.

Combinando hop più veloci e più privati con una protezione crittografata a livello di sistema in cui nessun singolo provider di larghezza di banda riesce a vedere l’intera immagine? Ciò potrebbe cambiare non solo il gioco, ma l’intero campo di gioco.

La promessa di Orchid come alternativa alla privacy arriva con una manciata di limitazioni delineate nel suo white paper disponibile al pubblico .

La maggior parte delle limitazioni sono associate ai limiti della stessa valuta Ethereum, il che significa che tutto ciò che potrebbe abbattere una rete Ethereum (così improbabile come sarebbe a questo punto) potrebbe abbattere Orchid.

Allo stesso modo, la capacità di scalabilità di Orchid può essere limitata a pochi milioni di utenti in determinate condizioni di rete.

Un’altra limitazione si trova nel sistema di nanopagamento di Orchid, che potrebbe rappresentare un ostacolo al rispetto delle promesse sulla privacy.

Nonostante la spinta alla privacy offerta dall’utilizzo della criptovaluta, dovrai comunque anonimizzare qualsiasi valuta OXT prima di caricare nel sistema di nanopagamento di Orchid per garantire un maggior grado di anonimato.

“Stiamo cercando di combinare molti dei vantaggi più positivi di altri protocolli VPN esistenti, cercando di farlo in modo che tu abbia qualcosa che è una VPN a livello di sistema che gestisce effettivamente tutti i diversi tipi di traffico per il tuo computer “, ha detto Freeman.

“Allo stesso tempo, stiamo cercando di far sì che il nostro traffico sia qualcosa di molto normale, nel senso di qualcosa che un browser Web sarebbe in grado di generare da solo”, ha aggiunto. “Ciò consente di aggirare molti firewall che stanno cercando di eseguire analisi e rilevamenti di protocollo relativamente ingenui”.

Il più grande svantaggio di Orchid, tuttavia, potrebbe essere la cosa che lo rende così innovativo come una nuova tecnologia per la privacy: una VPN ibrida finanziata con crittografia basata su un mercato di trading di larghezza di banda è un passo difficile da fare per la persona media.

Ma Waterhouse ha affermato che Orchid si sta muovendo verso un’esperienza utente più semplice.

Mentre al momento Orchid ha solo un’app Android disponibile, Waterhouse ha affermato che altre piattaforme sono in lavorazione e dovrebbero essere rilasciate presto.

“Siamo decisamente concentrati sul tentativo di renderlo più utilizzabile e più accessibile da molte persone”, ha detto Waterhouse. “E questa è la direzione che andrà con le applicazioni.”