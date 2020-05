Quali vantaggi offre la Blockchain per superare al meglio la crisi del coronavirus?

Molto presto nell’epidemia di COVID-19 – prima ancora che fosse stata etichettata come una pandemia globale dall’Organizzazione Mondiale della Sanità – sono state annunciate diverse interruzioni della catena di fornitura a seguito dell’impatto del virus in Cina, che naturalmente aveva implicazioni significative per il commercio globale.

Amazon, la più grande azienda di e-commerce al mondo, ha subito interruzioni della catena di fornitura così intense a seguito della pandemia che ha scelto di interrompere temporaneamente la spedizione di tutti gli articoli considerati non essenziali – e non è l’unica azienda a farlo.

Ma sembra che le sfide che stiamo affrontando ci hanno semplicemente stimolato a trovare modi nuovi e più efficienti di condurre gli affari.

La scorsa settimana, il World Economic Forum ha pubblicato un rapporto in cui si afferma che la blockchain e la digitalizzazione potrebbero contribuire a rendere le catene di approvvigionamento più resistenti agli shock futuri, contribuendo a rendere le catene di approvvigionamento più visibili ai produttori. È un peccato che ci sia voluta una pandemia globale per riconoscerlo.

In quanto libro mastro distribuito e immutabile, la blockchain ha la capacità di tracciare e tracciare con precisione il movimento delle merci in una catena di approvvigionamento, aiutando produttori e imprenditori a identificare dove potrebbero sorgere problemi durante il processo di produzione e trovare invece fornitori alternativi.

Ciò significa che mentre un produttore può essere in grado di identificare i problemi con i fornitori di livello 1 durante una crisi globale o regionale, è meno probabile che sappiano cosa sta succedendo con gli altri partner di quel fornitore, ed è qui che gli esperti credono che la blockchain potrebbe gioca un ruolo critico nel rispondere agli shock.

Durante COVID-19, molti produttori si sono resi conto che è qui che sta il problema – non nel rendere prodotti o servizi resi dai fornitori di livello 1 ma dai “loro” ragazzi, e qui sta il potenziale valore nell’utilizzo della tecnologia blockchain per tracciare l’intero catena di approvvigionamento per identificare potenziali blocchi stradali.

Già le catene di approvvigionamento farmaceutiche utilizzano la blockchain per garantire la conformità e la tracciabilità dei prodotti farmaceutici, con MediLedger forse la soluzione basata sulla blockchain più importante utilizzata dall’industria oggi.

Descrivendosi come “La rete decentralizzata aperta per l’industria farmaceutica”, MediLedger è stata istituita in riconoscimento del fatto che la blockchain ha la capacità totale di separare i silos che dividono fornitori e clienti farmaceutici, consentendo registrazioni sicure di ogni transazione del settore e garantendo fedeltà attraverso le catene di approvvigionamento.

Ma il settore farmaceutico non è l’unica industria che sta già sfruttando la tecnologia rivoluzionaria che è la blockchain.

Numerosi produttori di alimenti con sede negli Stati Uniti, tra cui Nestlé, Carrefour e Starbucks, hanno già iniziato a sperimentare blockchain per la gestione dell’inventario e il mondo ha anche riconosciuto che la blockchain potrebbe essere la risposta alla rivoluzione del settore sanitario.

Tra il decentramento della storia della salute del paziente e il miglioramento delle opzioni di pagamento, la blockchain sta diventando uno strumento incredibilmente prezioso per l’assistenza sanitaria.

Soprattutto per quanto riguarda la pandemia di coronavirus, i sistemi di credenziali basati su blockchain come ProCredEx potrebbero avere un impatto monumentale sull’accelerazione del processo di onboarding di nuovi medici e personale in pensione, consentendo loro di arrivare in prima linea e aiutare i pazienti bisognosi più rapidamente.

Le credenziali sono di solito un processo incredibilmente complicato e dispendioso in termini di tempo per medici e operatori sanitari, con i noleggiatori tenuti a raccogliere una grande varietà di certificati e credenziali prima di assumere personale sanitario. In alcuni casi, ciò può richiedere non solo mesi ma anni.

Utilizzando la tecnologia blockchain, tuttavia, ProCredEx può accelerare enormemente tale processo di verifica, rendendolo una transazione quasi istantanea – qualcosa che è disperatamente richiesto nel mezzo di una pandemia di salute, in cui i lavoratori pensionati e gli infermieri degli studenti sono stati chiamati a combattere il virus infettivo a causa della mancanza di personale.

In termini di gestione dei dati dei pazienti, la blockchain potrebbe avere ulteriori benefici.

La tecnologia blockchain potrebbe aiutare nella gestione sicura delle cartelle cliniche, compresi i dati dei pazienti, il numero di persone che risultano positive agli anticorpi COVID-19 tramite test rapidi Cellex e i progressi verso il recupero, consentendo agli operatori governativi e sanitari di accedere a questi dati critici (senza alcuna possibilità di comprometterlo) istantaneamente.

Questi dati potrebbero essere trasferiti oltre confine, consentendo ai funzionari dell’immigrazione di scegliere chi può o non può entrare in un Paese, secondo i dati di fatto sulla salute. Allo stesso tempo, l’accesso a questi dati sarebbe limitato a chiunque non fosse autorizzato ad accedervi, garantendo in ogni momento la riservatezza dei dati.

Facendo un ulteriore passo avanti, la blockchain potrebbe essere utilizzata a fini di sorveglianza, consentendo alle agenzie autorizzate di accedere ai dati relativi alle persone che risiedono nelle loro aree, a fini di monitoraggio.

La pandemia di COVID-19 spingerà sicuramente la blockchain sotto i riflettori e nell’agenda di molte aziende – se non lo fosse già, come una delle parole d’ordine degli ultimi anni .

Già prima della Pandemia Coronavirus circa il 92% delle aziende riteneva che i loro modelli di business dovessero cambiare a causa della digitalizzazione, ma la crisi COVID-19 ha fatto luce su quanto siano realmente vulnerabili le aziende.

Quelle aziende che erano già abilitate alla tecnologia, operavano al di fuori del cloud e sono state in grado di utilizzare l’apprendimento automatico per riadattare rapidamente obiettivi, aspettative e operazioni commerciali a fronte di una crisi globale sono quelle che usciranno in cima dopo tutto questo è finito e la blockchain svolgerà un ruolo importante nel recupero e nell’avanzare.