Plan₿ Forum e Palco21: Scopri i Segreti di Bitcoin e le Libertà Individuali nel 2023

Nel cuore del 2022, un evento pionieristico fece tremare il mondo finanziario e tecnologico. Il Plan ₿ Forum a Lugano, sviluppato in collaborazione tra Tether Operations Limited e la Città di Lugano, diede vita a un’occasione senza precedenti per i pensatori, gli appassionati e gli addetti ai lavori di esplorare il complesso e affascinante mondo di Bitcoin e delle criptovalute. Quell’evento storico radunò quasi 2.000 partecipanti da tutto il mondo, interessati a sondare le profondità del Bitcoin, della blockchain e delle tecnologie Peer-to-Peer. Oggi, torna con impeto ancora maggiore.

La Seconda Venuta del Plan ₿ Forum

La seconda edizione del Plan ₿ Forum si prepara a sconvolgere il mondo una volta di più. Il Palazzo dei Congressi di Lugano sarà il palcoscenico di quest’evento epocale nei giorni 20 e 21 ottobre 2023. Saranno presenti i massimi esperti del mondo della blockchain, affiancati da autorevoli figure dei mercati finanziari globali e dell’ecosistema Bitcoin. La città svizzera di Lugano, resa famosa per il suo panorama pittoresco, si trasformerà in un epicentro per le menti curiose e gli individui assetati di conoscenza.

Un Palco per Tutti: Palco21

Ma non è tutto. Insieme al Plan ₿ Forum, il Palco21 fa il suo ritorno, curato con amore dalla Città di Lugano e Lugano Living Lab. Palco21 offre contenuti gratuiti e accessibili a tutti in lingua italiana, ponendo l’attenzione su Bitcoin e la promozione delle libertà individuali.

I Contenuti di Palco21

All’interno di Palco21, troverete una serie di contenuti essenziali che aprono le porte al mondo del Bitcoin e delle criptovalute. Questi includono spiegazioni approfondite sull’essenza, la storia e le caratteristiche di Bitcoin, nonché un’esplorazione del suo rapporto con i media e la società moderna. Inoltre, ci saranno sessioni dedicate al futuro del denaro e all’innovazione digitale, proiettando la nostra visione verso un mondo guidato dalla tecnologia blockchain.

Momenti Unici con Figure di Risonanza Mondiale

Una delle attrazioni più accattivanti del Plan ₿ Forum 2023 è la partecipazione di personalità di risonanza mondiale. In particolare, Stella Morris, avvocato e moglie del fondatore di WikiLeaks, Julian Assange, sarà presente insieme al padre di Julian, John Noble Shipton, e il fratello, Gabriel Shipton. Questo incontro con la famiglia Assange si trasformerà in una lezione aperta al pubblico, moderata dal Prof. Matthew Hibberd dell’Istituto media e giornalismo dell’USI-Università della Svizzera italiana.

Una Piattaforma per le Idee

Nel cuore del Plan ₿ Forum, solo accessibile con un biglietto acquistabile, vi aspetta un cast di pionieri nel campo delle criptovalute, tra cui Adam Back, Nick Szabo, Philip Zimmermann, Paolo Ardoino, Fadi Elsalameen, Hermann Vivier e Farida Nabourema. Questi mentori condivideranno le loro prospettive rivoluzionarie sul futuro finanziario e tecnologico.

Oltre la Tecnologia: Arte e Intrattenimento

Ma il Plan ₿ Forum è molto più di un’immersione nei mondi finanziari e tecnologici. Offre anche spazi dedicati all’arte e all’intrattenimento. Il programma include discussioni sul rapporto tra videogiochi e Lightning Network, un fashion show e un emozionante spettacolo di droni.

Lugano’s Plan ₿: Una Visione condivisa

Tutto ciò si inserisce nel quadro più ampio del progetto “Lugano’s Plan ₿”, una collaborazione tra la Città di Lugano e Tether nata nel 2022. Lugano sta emergendo come un polo innovativo nel cuore dell’Europa, un luogo di incontro per innovatori, imprenditori e curiosi provenienti da tutto il mondo.

Come Partecipare

Non lasciatevi sfuggire questa opportunità di esplorare i segreti di Bitcoin e le libertà individuali. Per ulteriori dettagli sull’evento e l’acquisto dei biglietti, visitate il sito ufficiale Plan ₿ Forum. Per ottenere uno sconto del 10% sul biglietto Peer, utilizzate il codice “LIVINGLAB”.

Per partecipare alle iniziative open del Palco21, consultate il programma qui.

Non perdete questa straordinaria occasione di scoprire le molteplici sfaccettature del Bitcoin e di abbracciare la libertà individuale. Il mondo finanziario e tecnologico attende solo voi!