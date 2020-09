Oltre 15 paesi hanno definito un quadro normativo per i token di sicurezza basati su blockchain

Il team di Security Token Advisors, un gruppo di professionisti che mira a “reinventare” la finanza con security token, rivela che molti legislatori e regolatori “progressisti” si sono concentrati sulla definizione di regole e standard rilevanti per l’emissione di blockchain o tecnologia di registro distribuito (DLT ) titoli finanziari (o token di sicurezza).

Il team STA osserva che più di 15 paesi hanno già definito lo strumento finanziario “e molti altri sono in arrivo”.

Spiegano:

“La maggior parte dei paesi dispone già di quadri di riferimento per i titoli in cui rientrano i titoli digitali, ma questi spesso non definiscono in modo specifico il concetto né creano un quadro di riferimento per collocare i titoli”.

Il Brasile ha approvato una legislazione, nel novembre 2017, su come condurre le vendite di token basate su blockchain.

Secondo le autorità brasiliane, la classificazione dei token digitali come titoli può essere supportata come parte delle leggi esistenti. Il paese ha una struttura che classifica i token digitali come titoli e utilizza un test simile al test Howey negli Stati Uniti, che viene utilizzato per determinare ciò che può essere considerato un titolo.

Le autorità brasiliane hanno affermato che le offerte iniziali di monete (ICO) e i token basati su DLT possono essere emessi fintanto che gli emittenti possono “distinguere chiaramente [i token] dall’essere classificati come titolo”.

La Francia ha anche approvato una legislazione, nel dicembre 2017, che “consente la consegna di titoli contro pagamento (regolamento) per strumenti finanziari non quotati, aprendo la strada alla tecnologia dei token di sicurezza”.

Come notato dal team STA:

“Nel marzo 2020, l’AMF francese ha pubblicato un’analisi legale dedicata ai token di sicurezza. In questo documento, l’AMF ha riconosciuto i security token come la loro controparte tradizionale e ha dichiarato la necessità di tutte le licenze giuste per i fornitori di servizi finanziari che operano nel settore, inclusa la necessità di una licenza MTF (Multilateral Trading Facility) per gli scambi secondari “.

Alcuni dei paesi che stanno attualmente lavorando sulle normative per i token di sicurezza includono Cina, Germania, Gibilterra, Emirati Arabi Uniti (EAU), Stati Uniti, tra gli altri.

Ci sono anche alcuni paesi in cui i token di sicurezza non sono illegali, ma non esiste un framework definito, quindi significa solo che possono essere emessi.

Tuttavia, potrebbero non esserci leggi adeguate per proteggere gli emittenti o gli investitori in caso di controversia. Questi paesi includono Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, India, Messico, Uzbekistan, tra gli altri.

La capitalizzazione di mercato dei token di sicurezza è aumentata del 170% per luglio 2020 e il tasso di rendimento aggregato è aumentato del 30% mese su mese.

C’è stata anche una crescita costante durante l’agosto 2020, che potrebbe essere dovuta alle ottime prestazioni del più ampio mercato delle criptovalute o digitali.

(Nota: per ulteriori informazioni sullo stato attuale delle normative sui token di sicurezza, controllare qui .)