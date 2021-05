webinar NFT GRATUITO su aspetti legali fiscali e valutazione delle opere

▷ Tokenizza Subito la tua azienda in Svizzera con un Partner Affidabile ed a costi molto competitivi: CLICCA QUI ORA!

IL 20 Maggio 2021 verrà organizzato un webinar gratuito sul recente fenomeno degli NFT Non Fungible Token con il quale intendiamo fornire ai partecipanti dei primi strumenti che ne permettano una lettura quanto più completa.

▷ Le migliori offerte Smartphone Xiaomi di oggi su

ISCRIVITI QUI AL WEBINAR GRATUITO SUGLI NFT

Attorno agli NFT e alla tecnologia Blockchain sono in atto grandi manovre sul mercato, in modo particolare dell’Arte e siamo in un momento ancora privo di intermediazioni a metà tra la speculazione e uno spazio virtuale dove ognuno può proporre la sua forma d’arte.

Il fenomeno si è manifestato con grade rilievo internazionale quando il 1 Marzo 2021 la casa d’Aste Christies ha battuto per una cifra pari a 69.3 milioni di dollari una striscia di codici che rappresenta il codice alfanumerico identificativo del Non Fungible Token (NFT), il certificato di possesso digitale dell’opera Everydays- The First 5000 days realizzato dall’artista digitale Beeple.

Avendo notato delle analogie con quanto avveniva nel 2017 e 2018 quando allora il fenomeno erano le criptovalute abbiamo ritenuto opportuno organizzare questo seminario nel quale affronteremo anche tematiche fiscali e legali.

L’incontro ha una finalità divulgativa ed è improntato a fornire al partecipante degli strumenti per approfondire l’argomento evitando fin da subito che vengano percorse strade fantasiose ipotizzando di poter vivere nel paese dei balocchi dove come diceva Collodi “ Lì non vi sono scuole, lì non vi sono maestri, lì non vi sono libri.

In quel paese benedetto non si studia mai. Il giovedì non si fa scuola, e ogni settimana è composta di sei giovedì e di una domenica “.

Dopo una breve introduzione dell’Avv. Cugini a seguire l’Avv. Collina inquadrerà gli NFT dal punto di vista legale. Il Dr. Michele Ficara Manganelli ci darà gli strumenti per stimare il valore di una Crypto opera NFT mentre la Dr.ssa Bonaldo e il Dr. Elli ci accompagneranno nel tema sensibile della tassazione degli NFT.

A conclusione il Dr. Cascino svolgerà alcune riflessioni se la Crypto Art rappresenta una nuova forma d’arte.

INTRODUZIONE:

Avv. Gianvirgilio Cugini

Avvocato

NFT -Aspetti legali

Avv. Giorgia Collina

Avvocato

NFT ART: come stimare il valore

di una Crypto-Opera NFT

Michele Ficara Manganelli

Direttore NTFART.CH –Galleria d’Arte Pure Digital

Tassazione degli NFT in Svizzera

Dott.ssa Arianna Bonaldo

Dott. Commercialista e Avvocato

Tassazione degli NFT in Italia

Dott. Alessandro Elli

Dott. Commercialista e Revisore Legale

Riflessioni su una nuova forma d’arte?

Francesco Cascino

Art Advisor

INTERVENTI:

Avv. Gianvirgilio Cugini

Avvocato

INTRODUZIONE: