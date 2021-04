Utopia Genesis Foundation lancia tre nuove piattaforme NFT per artisti e creatori

▷ Tokenizza Subito la tua azienda in Svizzera con un Partner Affidabile ed a costi molto competitivi: CLICCA QUI ORA!

Utopia Genesis Foundation, un’organizzazione formata per supportare lo sviluppo dell’ecosistema attorno alla piattaforma di royalties musicali basata su blockchain, Utopia Genesis, ha lanciato tre nuove piattaforme rivolte ad artisti e creatori dell’industria musicale.

Le piattaforme uniche includono Genesis Arts, un portale NFT incentrato sulla musica, Genesis Pool, che mira a fornire finanziamenti per progetti musicali attraverso la criptovaluta di Utopia, $ UOP, e Reach, una piattaforma di analisi musicale che fornisce dati sul consumo in tempo reale.

Con la disponibilità di nuovi sottodomini personalizzabili per artisti musicali, manager, marchi ed etichette, Genesis Arts darà una prima occhiata al portale multi-chain che consentirà la creazione di NFT con diritti di royalty.

Utopia sta anche collaborando con Stokr.io per lanciare Genesis Pool, che consentirà ai proprietari di contenuti musicali di utilizzare il loro catalogo arretrato e le future royalty come garanzia pur mantenendo il loro copyright. Genesis Pool è tokenizzato, il che significa che per la prima volta artisti e creatori avranno i loro diritti musicali aperti agli investimenti sia delle istituzioni che dei fan.

“Combinando le nostre risorse di dati proprietarie con la tecnologia blockchain, la Utopia Genesis Foundation mira a sbloccare una gamma di nuove possibilità per l’industria musicale di oggi”, afferma Thomas Contin, Presidente della Utopia Genesis Foundation.

“Sebbene ci sia stata un’enorme eccitazione per gli NFT, riteniamo che l’industria musicale sia unica in quanto richiede un approccio più olistico per gestire le complessità che derivano dalla creazione di musica e dall’attribuzione dei diritti che va oltre il semplice conio di oggetti da collezione.

Non vediamo l’ora di lavorare a fianco di partner strategici, artisti ed etichette per inaugurare una nuova era di creazione di valore e proprietà della comunità “.

Con le vendite di NFT che hanno superato i 2 miliardi di dollari nel solo primo trimestre, la crescente domanda di un set dedicato di strumenti e di un mercato per l’industria musicale è diventata più evidente.

Già nel 2016, artisti come Imogen Heap hanno identificato la tecnologia blockchain come “il catalizzatore del cambiamento nel settore” e sono stati tra i primi a pubblicare canzoni sulla blockchain di Ethereum.

Da allora, artisti come Kings of Leon, 3LAU, Aphex Twin, Grimes e altri hanno iniziato a sperimentare il valore potenziale che può essere sbloccato tramite NFT e altre tecnologie blockchain.

“Abbiamo avuto numerose conversazioni con i più grandi gestori di musica del mondo per aiutarli a capire come utilizzare questa nuova tecnologia ed è diventato chiaro che molti dei mercati là fuori non sono in grado di supportare ciò che i creatori vogliono fare”, afferma Rick Heffernan , Responsabile dello sviluppo aziendale presso Utopia Genesis Foundation.

“Per soddisfare le esigenze che abbiamo ascoltato direttamente dai principali attori dell’ecosistema musicale globale, era imperativo lanciare una piattaforma e un mercato incentrati sulla musica in grado di fornire a questo pubblico gli strumenti necessari per iniziare a innovare”.

Il mercato NFT incentrato sulla musica di Genesis Art non solo risponderà alla crescente domanda di NFT, ma offrirà una suite di strumenti che renderà facile per gli artisti musicali e le etichette discografiche lanciare senza problemi un sottodominio completamente personalizzabile in cui possono gestire un mercato di marca per l’acquisto vendita e vendita all’asta di musica-NFT.

Oltre a fornire al più ampio ecosistema musicale strumenti e dati per gestire un mercato NFT dedicato, la Utopia Genesis Foundation offrirà un servizio specializzato dedicato agli artisti che desiderano implementare contratti intelligenti, creare NFT musicali e lanciare offerte di token di sicurezza conformi (STO ) nel suo ecosistema.

La Utopia Genesis Foundation organizzerà una vendita catalizzatore nelle prossime settimane, dove gli acquirenti possono acquistare $ UOP che consentiranno agli investitori e ai fan di partecipare a Genesis Pool.