Una galleria fisica di New York spiega al pubblico l’arte digitale

Una galleria fisica a New York spera di rispondere a una domanda nella mente di molte persone: cosa fai con l’arte digitale? La galleria mostra come l’arte digitale, i cui prezzi ora rivaleggiano con quelli dei dipinti antichi, può adattarsi alla casa o all’ufficio.

L’artista digitale Beeple ha fatto notizia a marzo quando la sua opera video “Everydays: The First 5000 Days” è stata venduta per oltre 69 milioni di dollari da Christie’s. Il video era un esempio di una risorsa digitale chiamata token nonfungibile (NFT), che esiste solo online e recentemente è esplosa in popolarità, con alcuni milioni .

Allora perché hanno bisogno di uno spazio fisico?

Ed Zipco, fondatore della Superchief Gallery NFT, che definisce “il primo spazio fisico permanente della galleria NFT al mondo”, ha affermato che può soddisfare l ‘”intento ideale” dell’artista di mostrare una tela digitale ad alta risoluzione sul muro.

“Ti mostra come vivi con il lavoro”, ha detto.

La galleria, che ha venduto $ 150.000 di arte nella sua prima settimana di marzo, accetta pagamenti in criptovaluta. Mentre le immagini digitali possono essere facilmente copiate e condivise online, i token forniscono una prova di proprietà per i file che, secondo i sostenitori, sono l’equivalente del dipinto originale firmato.

Nella galleria nel quartiere di Union Square a Manhattan, il lavoro di cinque artisti sarà mostrato ogni giorno fino alla fine di maggio, per un totale di 300 artisti, tra cui Swoon, James Jirat Patradoon e Mashkow. Gli artisti ricevono l’85% dei proventi delle vendite.

L’NFT di “NFTesla” di Mashkow in mostra è un’immagine digitale rotante di una versione fisica originale esposta alla SoHo Gallery principale di Superchief.

La Superchief Gallery NFT apre nuove strade, ha detto Cody Kennedy, 44 anni, il cui lavoro NFT, “Al servizio di”, è in mostra lì.

“Una delle cose migliori di mostrare in questa galleria in particolare è … questo è ciò che verrà dopo”, ha detto.