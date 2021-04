UAE e Dubai saranno il nuovo paradiso per l’arte NFT?

▷ Tokenizza Subito la tua azienda in Svizzera con un Partner Affidabile ed a costi molto competitivi: CLICCA QUI ORA!

Una nuova ondata di arte NFT dal Golfo è destinata a entrare nel regno virtuale mentre più artisti e galleristi della regione si uniscono a quella che sembra essere una corsa all’oro dell’arte criptata.

L’arte NFT, o arte digitale tokenizzata sulla blockchain e acquistata utilizzando criptovaluta, ha fatto notizia a marzo dopo un’asta di Christie’s in cui un’opera d’arte digitale dell’artista Beeple è stata venduta per l’incredibile cifra di 69,4 milioni di dollari.

Il vantaggio principale dell’arte NFT è che mette l’artista al primo posto, avere il controllo su come le opere sono distribuite con un elemento di trasparenza è idealmente il futuro dell’industria dell’arte Ahaad Alamoudi

Non è stato solo il prezzo a catturare l’attenzione del mondo, ma anche la tecnologia attraverso la quale l’opera d’arte è stata venduta. Gli NFT, che sta per token non fungibili, sono certificati digitali che autenticano la proprietà di determinate risorse digitali – video, musica, disegni o persino tweet, meme e articoli – attraverso la tecnologia blockchain.

Nella regione, un certo numero di persone, tra cui Bandar Al-Wazzan, fondatore della Gallery Bawa, una galleria d’arte digitale in Kuwait, ha visto un’opportunità per essere un pioniere nel commercio di crypto art.

Giovedì, Bawa ha lanciato la sua ultima mostra intitolata Suadi Old Man Calling The Camels In The Desert e corrono da lui come un bambino corre da sua madre, poi iniziano a baciarlo e abbracciarlo [sic] , una mostra personale con l’artista saudita Ahaad Alamoudi e anche la prima mostra d’arte NFT presentata da una galleria del Golfo.

Contiene sei opere di Alamoudi, comprese composizioni video di filmati trovati su Internet che riflettono in modo umoristico sull’identità mutevole del regno.

“Inizialmente, pensavo che non avrei mai fatto parte di quell’industria”, dice Alamoudi riguardo all’ingresso nello spazio NFT. “Detto questo, credo che la conoscenza dia potere e sono interessato a ciò che questo sistema significa per il futuro del mondo dell’arte.”

Al-Wazzan ha creato Bawa come galleria online sei mesi fa con il desiderio di mettere in luce gli artisti Khaleeji. La mostra con Alamoudi era in lavorazione da mesi, con l’artista e Al-Wazzan che si aspettavano di vendere le stampe dei video tramite il sito web della galleria. Ma la vendita di Christie’s ha cambiato tutto e Al-Wazzan ha rapidamente ripensato la mostra, “coniando” (un termine per creare qualcosa sulla blockchain) i video e le foto dell’artista in NFT.

Fotogramma da “Fly Right into the Future” di Ahaad Alamoudi. Per gentile concessione dell’artista e della Bawa Gallery

Questi video e foto hanno attualmente un prezzo compreso tra 0,8 e 0,9 Ether, o da $ 1.870 a $ 2.100 al momento della scrittura. I collezionisti possono acquistare le opere su OpenSea, un mercato online per NFT che richiede agli utenti di possedere un portafoglio digitale, dove è memorizzata la loro criptovaluta.

Spesso, gli NFT vengono venduti utilizzando Ether, una criptovaluta costruita sulla blockchain di Ethereum.

Per Al-Wazzan, la tecnologia NFT offre un’enorme opportunità per gli artisti digitali, perché consente l’esistenza di un originale in un mondo virtuale pieno di copie. Quindi, mentre le opere d’arte che sono in formato jpeg, gif e videoclip possono essere scaricate e duplicate, il possessore del certificato mantiene comunque la sua proprietà del bene.

“Cambierà il mercato dell’arte nei prossimi 10 anni”, dice Al-Wazzan. “Chiunque può utilizzare e scaricare NFT, ma solo una persona può possederlo. E questa è una cosa umana alla fine. Puoi possedere una replica della Gioconda e appenderla al muro, ma saprai sempre che l’originale è appeso al Louvre. Lo stesso vale anche per gli NFT. ”

Altri galleristi, come Sunny Rahbar, fondatore di The Third Line a Dubai, afferma che è importante guardare oltre l’attuale fermento intorno agli NFT per vedere se le sue promesse rivoluzionarie sono valide.

“Ho iniziato a istruirmi davvero su di esso”, dice. “Questi prezzi sono forse ciò che sconcerta le persone … Mi rendo conto che in questo momento è un po ‘come il selvaggio West, ma penso che questa tecnologia sia molto utile per il nostro settore, specialmente quando si tratta di provenienza e per questi contratti in cui gli artisti continuano a vengono pagati nella rivendita del loro lavoro, cosa che non accade nel mondo dell’arte tradizionale “.

Rahbar si riferisce a uno dei maggiori vantaggi degli NFT rispetto agli accordi d’arte tradizionali: la possibilità per gli artisti di fare soldi sul mercato secondario. In genere, quando un’opera d’arte viene acquistata da una galleria da un collezionista, lui o lei può rivenderla privatamente o all’asta a un prezzo più alto, senza che l’artista condivida il profitto.

Con gli NFT, tuttavia, gli artisti continuano a guadagnare una percentuale di profitto per ogni rivendita e, poiché l’NFT è legato alla blockchain, ogni transazione viene registrata.

Questa caratteristica è ciò che ha spinto l’artista Alamoudi ad accettare lo spettacolo NFT di Bawa. “Il vantaggio principale è che mette l’artista al primo posto, avere il controllo su come le opere sono distribuite con un elemento di trasparenza è idealmente il futuro dell’industria artistica”, afferma.

Gli NFT possono anche essere creati per opere d’arte fisiche, propone Rahbar, in modo che tutte le vendite future possano essere registrate. “Questo è un modo per custodire le opere d’arte”, afferma. “Può essere una bella relazione tra il regno digitale e quello fisico.”

Uno degli artisti rappresentati della galleria, Amir H Fallah, ha coniato il suo NFT intitolato Immortal indipendentemente a marzo. L’artista nato a Teheran, che vive in California, in genere crea dipinti e installazioni, ma la sua avventura in NFT mostra che le forme d’arte più tradizionali possono adattarsi anche alla sfera digitale.

Anche prima di Beeple, gli artisti del Golfo hanno venduto i loro NFT sui mercati online. Amrita Sethi, una banchiere diventata artista, ad esempio, ha coniato la sua opera d’arte con la piattaforma Terra Virtua nell’ottobre 2020, in corrispondenza dell’apertura del World Art Dubai lo scorso anno.

La conoscenza della finanza di Sethi l’ha aiutata a entrare presto in gioco. Dice che l’entusiasmo per gli NFT si normalizzerà e il processo di raccolta delle opere digitali rispecchierà il modo in cui è fatto nel mondo fisico, con i collezionisti che seguono la traiettoria dei creatori che amano.

Tuttavia, alcuni artisti e gallerie rimangono diffidenti nei confronti della rapida ascesa dell’arte NFT. Per Rahbar, è disposta a esplorarne il potenziale, soprattutto da quando la pandemia ha spinto gran parte del mondo dell’arte ad abbracciare gli spettacoli virtuali.

“Penso davvero che con i social media e la programmazione online siamo già stati su questa strada, e gli artisti lo stanno facendo comunque da soli”, dice. Attingere alla rete di collezionisti d’arte crittografica potrebbe portare più entrate per gli artisti, sottolinea.

Attualmente, The Third Line sta lavorando su NFT con il suo elenco di artisti e partecipando a collettivi per spettacoli digitali negli Emirati Arabi Uniti.

Tra le maggiori preoccupazioni con gli NFT e la criptovaluta in generale, c’è il suo impatto sull’ambiente. Da quando è stata istituita, la blockchain di Ethereum ha prodotto 96.200.000 di tonnellate di anidride carbonica, secondo ArtNews . La percentuale di cui NFT, e in particolare l’arte NFT, è responsabile e sarà responsabile di queste emissioni non è chiara.

Joel Dietz, fondatore del portafoglio digitale MetaMask e parte del team fondatore di Ethereum, afferma che questi problemi sono ancora in fase di risoluzione. “Ethereum era molto consapevole di questo problema ed è qualcosa che stiamo cercando di risolvere nei prossimi due anni.

Non abbiamo ancora capito come risolvere il problema, quindi molte persone nuove possono provare nuovi metodi. C’è molto spazio per le persone per creare insieme e potenzialmente renderlo migliore “, dice.

All’inizio di quest’anno, Dietz si è trasferito a Dubai per avviare iniziative legate all’arte NFT. “Sto cercando di far capire alle persone il perché e il come dietro le cose”, dice del suo lavoro. “Penso che alcune persone vedano solo l’hype e non pensano necessariamente agli elementi costitutivi alla base di questi concetti.”

Dice che vuole che gli scettici si concentrino sulle comunità coinvolte nelle NFT, piuttosto che solo sulla tecnologia. “Conosci le persone che lo stanno facendo, non solo come gif o jpeg su Internet …

Ovviamente ci sono molte speculazioni coinvolte, ma l’energia reale e la personalità delle persone dietro sono ciò che mi attira indietro.”