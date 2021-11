The NFT Magazine

Da oggi disponibile su Ethereum il primo magazine in NFT:

cover da collezione e top 10 per scoprire tutti i leader del settore



The NFT Magazine è in vendita su Opensea in un numero limitato di copie.



www.thenftmag.io

Da oggi è disponibile: The NFT Magazine, la prima rivista al mondo mensile sotto forma di NFT da collezionare e leggere in Ethereum. Acquistabile su OpenSea.io, il Magazine è in edizione limitata di sole 500 copie al prezzo di 0.05 Ethereum.



Dal prossimo numero ogni mese l’edizione aumenterà di 200 copie e sarà messa in vendita per un periodo di tempo limitato; al termine le eventuali copie rimaste saranno bruciate a favore della rarità del collectible.



La fase di pre-sale è stata avviata per 150 fortunati della whitelist e oggi alle 20 italiane sará possibile l’opensale.



Il progetto è stato realizzato in collaborazione con ArtRights, Artuu, The Cryptonomist, Phigy, il gruppo Poseidon e Poseidon NFT Fund.



Nasce un vero e proprio “Collectibles Magazine”, che vede al suo interno ed in copertina i più grandi crypto artisti, collezionisti, progetti NFT, piattaforme e insider del mercato. Ogni copertina di The NFT Magazine è realizzata infatti in collaborazione con i maggiori crypto artist internazionali, diventando lei stessa un “collectibles” NFT da collezionare e scambiare. Il primo numero vede il contributo in copertina del duo internazionale Hackatao.



Ogni mese all’interno del Magazine si possono trovare analisi, report e speciali dedicati ai temi della Digital e Crypto Art, NFTs, dei collectibles, criptovalute, fintech e blockchain.



Il mensile verrà pubblicato in 12 numeri letteralmente “da collezione” sotto forma di NFT, con le classifiche esclusive dei più grandi protagonisti del mondo crypto, i trend di mercato, le interviste e i consigli degli esperti del settore.



Soltanto i possessori del NFT possono accedere all’esclusivo “Readers CLUB” dove è possibile leggere online la rivista e partecipare attivamente alle decisioni della redazione per la creazione del numero successivo.



Un innovativo sistema partecipativo per la Community che tra i benefit permette di accedere a contenuti esclusivi, incontri con gli artisti e professionisti, eventi, pre-sale dedicate e molto altro ancora.



Un progetto a lungo termine dove la community sarà partecipe e che potrebbe aprire nuovi mondi e scenari all’editoria, ora online, ma soprattutto interamente crypto.