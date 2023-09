The Nemesis Main Sponsor NFT Fest Lugano 2023: Una Spettacolare Fusione di Innovazione e Cultura nel Cuore della Svizzera

Dal 7 all’11 settembre 2023, la città di Lugano si trasformerà nell’epicentro di innovazione digitale, cultura e intrattenimento grazie all’NFT Fest, l’evento per gli amanti, ma anche per i curiosi, di NFT tecnologie all’avanguardia di Web3.

NFT Fest Lugano promette un’esperienza senza pari che collega i mondi dell’arte, del gaming e della tecnologia. Questo straordinario evento presenterà una lineup di oltre 160 relatori di fama internazionale, che spaziano dagli imprenditori agli investitori, dagli sviluppatori ai creatori, tra cui Il CEO di The Nemesis, Alessandro De Grandi, I partecipanti avranno l’opportunità unica di assistere a workshop, sessioni di networking e discussioni che approfondiranno il dinamico mondo degli NFT e di Web3.

In qualità di sponsor di NFT Fest Lugano, The Nemesis, la piattaforma svizzera di intrattenimento che offre esperienze virtuali tramite la realtà virtuale e nel mondo reale tramite la realtà aumentata, svolgerà un ruolo centrale nell’esperienza dell’evento, grazie anche alla creazione di un esclusivo metaverso ispirato alla città di Lugano e realizzato ad hoc. Gli utenti, accedendo alla piattaforma di The Nemesis, avranno la possibilità di muoversi in un ambiente digitale totalmente innovativo, in cui non solo verranno ricreate l’ambientazione e le atmosfere della città e del festival, ma potranno anche sperimentare le feature offerte dalle nuove tecnologie per arricchire ancora di più l’esperienza.

Il metaverso, che sarà disponibile e accessibile sia da desktop (semplicemente tramite un link url) che APP mobile, offrirà un’esperienza arricchita dalla gamification, aspetto fondamentale, che renderà i luoghi di interesse della città parte attiva dell’esplorazione, grazie a challenge e attività dinamiche.

Tra i Brand presenti con la loro controparte virtuale, McDonald’s, Casinò Lugano, LUGANODANTE Hotel e diversi commercianti di Via Nassa, la centralissima via dello shopping.

L’iconica catena fast food sarà anche oggetto di una interessante attività phygital che farà da ponte tra il modo virtuale e quello reale: durante l’evento, chiunque visiterà il McDonald’s virtuale nel metaverso, otterrà infatti un coupon OMAGGIO per una confezione di patatine fritte, che potranno essere ritirate al ristorante di via Riva Albertolli 1.

I partecipanti al festival, inoltre, avranno la possibilità di immergersi in una dimensione completamente nuova in real life grazie all’utilizzo dei DOT. Questa tecnologia, che integra Realtà Aumentata e Intelligenza Artificiale all’interno della piattaforma The Nemesis, darà vita a un’esperienza coinvolgente e interattiva senza precedenti.

Scansionando uno di questi QR code dislocati in diversi punti della città, con qualsiasi dispositivo mobile, i visitatori saranno direttamente reindirizzati sulla piattaforma The Nemesis, dove un avatar (ispirato alla nuova collezione NFT lanciata dal Comune “MyLugano Apes”), li accoglierà con informazioni turistiche fondamentali presentate in tre lingue diverse, Italiano, Inglese e Tedesco. Ogni scansione darà luogo al rilascio di una carta di gioco utilizzabile in piattaforma, un vero e proprio coupon virtuale, che garantirà all’utente un premio all’interno di The Nemesis.

Raccogliendo tutte le carte disponibili attraverso le varie scansioni dei QR code, i partecipanti avranno l’opportunità di riscuotere un ulteriore premio speciale al termine di questa coinvolgente caccia al tesoro digitale.

L’elemento rivoluzionario di questa iniziativa è l’impegno verso l’accessibilità e l’innovazione duratura. Anche dopo la conclusione dell’NFT FEST, i punti di accesso segnati dai QR code

rimarranno visibili e accessibili ai turisti che visiteranno la città. Questi punti continueranno a offrire informazioni utili attraverso l’utilizzo di intelligenza artificiale, garantendo un’esperienza informativa senza precedenti.

Inoltre The Nemesis sarà partner quest’anno di NFT World Cup, la competizione Web3 che unisce 32 progetti NFT provenienti da tutta l’ampia industria del Metaverso. Questa epica battaglia combina l’emozione di un gioco di combattimento con avvincenti missioni social, offrendo ai giocatori la possibilità di affermare la supremazia e guadagnare premi allettanti.

Come partner The Nemesis coinvolgerà la community con missioni e sfide sia nel Metaverso che in real life attraverso la realtà aumentata con attività in loco durante il festival.

NFT Fest Lugano rappresenta un’opportunità imperdibile per approfondire le tematiche affascinanti del mondo delle criptovalute e degli NFT, incontrare esperti del settore e visionari del futuro digitale, scoprire nuove idee e divenire protagonisti del futuro digitale.

I partecipanti potranno inoltre utilizzare il codice “THENEMESIS” per ottenere uno sconto del 30% su pass Party, VIP e Whale, che garantiscono l’accesso alle feste serali che celebrano il progresso e la creatività.