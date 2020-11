The Nemesis irrompe con i suoi Metaversi nel mondo del Marketing Digitale e stabilisce nuovi record di comunicazione e conversione.

▷ Sei vuoi guadagnare subito denaro inizia a Tradare con il BONUS FISSO del 5%: CLICCA E REGISTRATI QUI ORA!

The Nemesis sarà presente a Iab Forum Milano 2020 con un inedito ed esclusivo seminario che svelerà alle aziende italiane come la gamification e l’utilizzo corretto di un Metaverso possono rappresentare la svolta in termini di efficacia e performances per le moderne campagne di marketing e comunicazione rivolte al pubblico dei giovani millenials e generazione Z.

Grandi risultati ottenuti per The Nemesis dal pilot sviluppato in partnership con Tony Cairoli, uno dei più grandi piloti di motocross di tutti i tempi, che ha voluto essere tra i primi ad offrire ai suoi fan internazionali un’esperienza innovativa creando il suo Metaverso virtuale: dall’apertura del “Tony Summer Village”, in poche ore si sono registrate migliaia di interazioni che hanno generato un engagement superiore alle attese!



Il tasso di conversione della campagna, da desktop, si è attestato intorno al 35% a fronte dello 0,01% generato dai classici Banner ADV.

Per una settimana i fan di Tony Cairoli hanno potuto incontrarsi sull’isola e giocare ad una intrigante teasure hunt basata sulla sua storia. I migliori 8, che hanno trovato gli indizi nel minor tempo, hanno avuto l’opportunità di vincere una fantastica videocamera offerta da GoPro.

Sabato 3 ottobre, infine, sulla spiaggia virtuale del “Tony Summer Village” si è tenuto l’evento di chiusura del pilot, durante il quale i vincitori hanno potuto fare networking tra loro e parlare in live streaming direttamente con il loro idolo.

Alcuni numeri significativi dell’evento:

Durata campagna: 5 giorni

Social: 1 post FB (fascia serale festiva) // 3 stories IG (pagine Cairoli)

Gameplay: Treasure hunt personalizzata con premio GoPro Hero 8

Permanenza media Village+Gameplay: 11 minuti

Conversion Rate link FB per utenti desktop: 80% degli utenti che ha cliccato sul link, ha convertito creando l’account The Nemesis e giocando la challenge

Durata totale evento live: 20 minuti

Totale partecipanti al live: 110 persone

The Nemesis è un innovativo strumento di marketing che potenzia engagement e fidelizzazione attraverso i videogame, per offrire esperienze interattive inedite online e offline.

La piattaforma offre al b2b la possibilità di presentare prodotti e servizi tramite un’esperienza virtuale “gamificata” ed agli utenti un’innovativa modalità di gioco.

Perché The Nemesis punta sulla gamification? Perché il pubblico è sempre più ampio ed esigente e i brands hanno bisogno di nuove soluzioni per stimolare soprattutto i millenials che rappresentano oggi il target di mercato principale.

Gli utenti non subiranno più i contenuti passivamente: su The Nemesis possono vivere fantastiche avventure grazie al brand, giocare con i suoi prodotti virtualizzati, personalizzare i gameplay e creare il proprio mondo virtuale.

Un’esperienza unica e coinvolgente che amplifica e stimola la customer journey con call to action emozionali che raggiungono percentuali di conversione a doppia cifra.

Nessun account, nessuna app da scaricare: basta un link per stimolare la community, aumentare la retention e portare nuovi potenziali clienti in ambienti virtuali interattivi, i Metaversi, dove si può fare di tutto… Perché no!? Anche organizzare un evento in live streaming!

Immaginate le potenzialità di un sito web trasformato in un Metaverso 3D…

E’ online la versione beta webGl (Chrome o Firefox), fai un giro nella Cloud City per scoprire le funzionalità già disponibili…

Giovedi 12/11 alle ore 16.45 The Nemesis sarà ospite allo IAB Forum 2020 per presentare il workshop dal titolo “Gaming e Marketing? La nuova frontiera dell’ADV”.

Durante il workshop verrà spiegato agli addetti ai lavori come sia oggi possibile aumentare esponenzialmente i tassi di conversione evolvendo il classico advertising in esperienze virtuali interattive.