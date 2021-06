The Nemesis e la prima Expo virtuale dedicata agli NFT ambientata in un video gioco: in palio anche 2 ETH.

▷ Tokenizza Subito la tua azienda in Svizzera con un Partner Affidabile ed a costi molto competitivi: CLICCA QUI ORA!

The Nemesis si prepara ad ospitare la sua prima NFT Expo, un evento di cui si è già parlato molto nelle community a tema NFT. Gli utenti avranno l’opportunità di esplorare un suggestivo mondo virtuale ispirato alla expo di Dubai e partecipare a conferenze e talk live streaming con relatori internazionali di grande rilievo.

A differenza di altri eventi online, la NFT Expo consentirà agli utenti di vivere un’esperienza nuova ed essere protagonisti attraverso il loro avatar, di giocare e interagire con lo spazio, con gli altri partecipanti e con gli speaker.

The Nemesis ha anche annunciato una incredibile speed hunt per i partecipanti. Si tratta di una sfida unica che prevede un gioco entusiasmante, in cui gli utenti devono trovare gli oggetti virtuali disseminati all’interno dell’arena di gioco nel minor tempo possibile.

Il giocatore più veloce vincerà 1 ETH! Tutti gli utenti possono accedere alla NFT Expo gratuitamente dal browser del loro computer o scaricando l’applicazione mobile per Android e iOS, viene solo richiesta una pre-registrazione all’evento.

Il processo non potrebbe essere più semplice: è sufficiente inserire il proprio indirizzo email al seguente link: https://nftexpo.thenemesis.io/

Anche gli artisti potranno avere l’opportunità di vincere un premio grazie all’iniziativa “NFT Race”. L’opera di ogni artista partecipante sarà godibile all’interno della NFT Expo da una folla di collezionisti, giocatori e crypto trader curiosi del settore NFT e provenienti da tutto il mondo, con una grande partecipazione dal mercato asiatico! I partecipanti alla NFT Expo avranno l’onere e l’onore di votare la loro opera d’arte preferita: il creatore del NFT esposto più votato vincerà 1 ETH!

Gli artisti avranno inoltre la possibilità di esporre un numero maggiore di opere NFT del loro portfolio all’interno di una galleria d’arte virtuale interamente dedicata, su The Nemesis.

Ogni artista può invitare i propri fan e follower per contribuire alla scalata durante la NFT Race!

C’è un ultimo slot disponibile, per gli artisti interessati a partecipare, tutte le informazioni sono disponibili a questo link: https://nftexpo.thenemesis.io/EN/ct/OQ/Artist

Il metaverso che ospiterà NFT Expo sarà impreziosito da incredibili opere d’arte e dalla speciale presenza di Jonny Boy, il celebre personaggio dell’artista internazionale Giovanni Motta.

Ma NFT non significa solo arte: gli NFT hanno numerosi campi di applicazione, il gaming, è uno di questi, come dimostrato da Crypto Heroes by Noku, uno degli sponsor dell’evento, che si appresta ad essere la conferenza virtuale più ricca e divertente dell’anno!

MEDIA CONTACT

Company name: The Nemesis

Contact person: Deborah Martino – NFTs Ambassador

Email: [email protected]

Address: Via Maggio I, 6900 Lugano (CH)

Country: Switzerland

Website: https://thenemesis.io/