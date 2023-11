The Nemesis consolida la partnership con “Crypto Art Begins” durante un Volo storico da Milano a New York con La Compagnie

The Nemesis consolida la partnership...

The Nemesis, la piattaforma di intrattenimento che offre esperienze di realtà virtuale, è entusiasta di annunciare il consolidamento di una partnership senza precedenti con il progetto Crypto Art, iniziata lo scorso anno. Il volo di lusso, operato da La Compagnie, sarà un’esperienza unica che unisce il mondo fisico e digitale.

Il 10 Novembre 2023, 76 fortunati passeggeri avranno l’opportunità di esplorare il libro “CRYPTO ART – Begins”, edito da Rizzoli New York, in collaborazione con The NFT Magazine e la curatrice del libro Eleonora Brizi.

Questo libro offre un affascinante viaggio attraverso le origini e l’evoluzione del movimento Crypto Art, presentando le storie e le opere di 50 crypto artisti tra i più rinomati al mondo.

Grazie alla connessione ad alta velocità fornita da La Compagnie, i passeggeri potranno immergersi completamente nel Metaverso di The Nemesis, arricchito con nuovi contenuti per l’occasione e accessibile dal browser del pc (thenemesis.io) o tramite app iOS e Android.

Durante il viaggio, avranno l’opportunità di interagire virtualmente con gli artisti presenti nel libro, insieme alla curatrice Eleonora Brizi e agli ideatori del libro nonché founder di The NFT Magazine, Andrea Concas e Amelia Tomasicchio.

In aggiunta, per celebrare questo evento straordinario, ogni passeggero riceverà un NFT esclusivo, un’opera d’arte digitale unica che potranno aggiungere alla propria collezione e utilizzare per accedere al Readers Club di The NFT Magazine.

Una volta atterrati a New York, l’avventura continuerà con un weekend dedicato all’Arte Digitale, con visite ai musei e alle gallerie d’arte della città, culminando nella presentazione ufficiale del libro.

L’evento avrà luogo Sabato 11 Novembre 2023 alle ore 19.00 presso SALOTTO, la nuovissima sede di Brooklyn dedicata all’eccellenza e all’innovazione italiana nelle arti e nel design. Gli autori, gli artisti e i partecipanti si riuniranno per una serata all’insegna dell’innovazione e dell’arte digitale.

Questo viaggio unico rappresenta un’opportunità senza precedenti di esplorare il mondo affascinante della Crypto Arte, unendo il fisico e il digitale attraverso un viaggio straordinario e un libro Phygital all’avanguardia.

The Nemesis, insieme The NFT Magazine, Eleonora Brizi, La Compagnie e Rizzoli New York, è entusiasta di partecipare a questa avventura senza eguali, un percorso che ridefinisce i confini tra arte e tecnologia e segna un nuovo capitolo nel mondo dell’arte digitale.