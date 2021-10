Su Ethereum il primo magazine in NFT: cover da collezione e top 10 per scoprire tutti i leader del settore

Oggi è stato annunciato il lancio di The NFT Magazine, la prima rivista online sotto forma di NFT da collezionare e leggere in Ethereum.

La rivista sarà su Opensea

12 uscite all’anno con cadenza mensile, con all’interno le classifiche dei protagonisti del mondo crypto, i trend di mercato, interviste e consigli degli esperti del settore. Ogni mese si potranno trovare speciali dedicati ai temi della digital art, dei collectibles, criptovalute, fintech e blockchain.

Le copie della rivista si potranno acquistare solo su Opensea, collezionando le cover in forma di NFT. Comprando questo non fungible token, l’utente potrà leggere la rivista, entrando a far parte del cosiddetto Readers Club. Ogni copertina sarà realizzata in collaborazione con i maggiori crypto artist internazionali, di cui nel numero ci saranno anche le interviste esclusive.

Il progetto darà molto spazio alla community che potrà godere delle pre-sale scontate per acquistare The NFT Magazine, partecipare alle decisioni della redazione e avere numerosi benefit in termini di eventi, merchandise e molto altro ancora.

Con NFT Magazine gli utenti potranno creare un mercato secondario

Il prezzo per il primo numero sarà di 0.05 Ethereum, mentre il prezzo in pre-sale sarà di 0.03 ETH. Ogni utente potrà decidere di rivendere la propria copia mettendo in piedi un mercato secondario. Se un utente decide di vendere la propria copia, perderà accesso ai benefit che comporta la partecipazione alla community e alla lettura della rivista.

Il primo numero sarà in 500 copie, di mese in mese il numero aumenterà di 200 copie, e sarà messo in vendita su Opensea il prossimo 2 novembre. Pian piano, sui social del progetto, verranno svelate le copertine e tutti i protagonisti citati nei diversi numeri del magazine. Le copie invendute saranno bruciate.

Tra i benefit anche talks, eventi, stampe fisiche del magazine, premi speciali per i collezionisti e molto altro ancora.

Si tratta di un progetto a lungo termine dove la community sarà partecipe e che potrebbe aprire nuovi mondi e scenari all’editoria.

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con ArtRights, Artuu, The Cryptonomist, Phigy e il gruppo Poseidon, che possiede anche Poseidon NFT Fund.