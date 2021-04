Sotheby's pianifica la sua prima asta NFT con Artist Pak e Nifty Gateway – CoinDesk – CoinDesk

Il creatore di Archillect , un’intelligenza artificiale creata per scoprire e condividere stimolanti media visivi, Pak è attivo nell’arte digitale da oltre due decenni. Nel dicembre 2020 , sono stati i primi a guadagnare $ 1 milione per la loro arte NFT.

La collezione all’asta include singoli NFT, ognuno dei quali rappresenta set di A Cube (1), Five Cubes (5), Ten Cubes (10), Twenty Cubes (20), Fifty Cubes (50), Hundred Cubes (100), Five Cento cubi (500), Mille cubi (1.000).

Gli NFT sono diventati rapidamente una mania con milioni di dollari spesi per opere d’arte digitali rare o desiderabili. Il mese scorso, un’opera d’arte digitale o NFT dell’artista criptato Beeple è stata venduta per la cifra record di 69,3 milioni di dollari dalla casa d’aste rivale di Sotheby’s Christie’s.

“Vedo questa collezione come la prima mentalità digitale nativa di opere che viene presentata al mondo dell’arte tradizionale attraverso una casa d’aste globale”, ha detto Pak in una dichiarazione rilasciata da Sotheby’s.

