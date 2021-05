Sotheby’s inzia ad accettare Cryptovalute con un famoso lavoro di Banksy

▷ Tokenizza Subito la tua azienda in Svizzera con un Partner Affidabile ed a costi molto competitivi: CLICCA QUI ORA!

Sotheby’s è diventata la prima grande casa d’aste a introdurre le criptovalute come metodo di pagamento per le opere d’arte fisiche, dopo le sue precedenti vendite con arte digitale NFT il mese scorso.

“Love is in the Air” (2003), uno dei lavori più riconoscibili dell’artista di strada Banksy, è il primo pezzo che Sotheby’s renderà idoneo per l’acquisto tramite Bitcoin o Ether. Si stima che venga venduto per $ 3 milioni a $ 5 milioni (tra 35 e 53 Bitcoin) quando andrà all’asta il 12 maggio a New York.

Sebbene Sotheby’s si atterrà alle offerte convenzionali in USD, l’acquirente vincitore avrà la possibilità di pagare il prezzo di aggiudicazione utilizzando la criptovaluta (la criptovaluta non sarà accettata per il premio dell’acquirente e il premio generale, secondo una dichiarazione e-mail della casa d’aste).

L’accettazione di Bitcoin ed Ether come rimessa legittima arriva come parte di una collaborazione tra la casa d’aste e Coinbase, una delle più grandi piattaforme di scambio di criptovalute al mondo.

“Love is in the Air” di Banksy sarà la prima opera d’arte fisica che può essere acquistata tramite Sotheby’s con fondi digitali. Credito: per gentile concessione di Sotheby’s

Il mondo dell’arte ha subito un cambiamento ultimamente, poiché alcune opere d’arte digitali sotto forma di token non fungibili (o NFT) sono state vendute a prezzi sbalorditivi.

Gli NFT utilizzano un libro mastro digitale per certificare che il lavoro è originale e autentico e, come la criptovaluta, si affidano alla tecnologia blockchain. Ma con il prezzo medio delle NFT in calo , alcuni hanno ipotizzato che la bolla stia già scoppiando.

Il mese scorso Sotheby’s ha presentato la sua collezione “The Fungible” in vendita solo per NFT. La casa d’aste ha dichiarato in un comunicato stampa che la sua decisione di riconoscere ora le criptovalute come metodo di pagamento è un accordo “che definisce il mercato” e una “continuazione della sperimentazione di Sotheby’s con nuove tecnologie”.

Mentre non c’è dubbio che un movimento si stia costruendo – la galleria d’arte indipendente Dadiani Fine Art di Londra ha iniziato a testare soluzioni di pagamento in criptovaluta nel 2017 a marzo, Elon Musk ha twittato che ora potresti acquistare una Tesla con Bitcoin – i fornitori che accettano criptovalute sono ancora i nicchia piuttosto che la norma.

I critici hanno anche avvertito che il processo di convalida necessario per queste transazioni digitali è dannoso per l’ambiente e richiede alti livelli di elettricità. Uno studio ha scoperto che Bitcoin produce 22 megatoni di emissioni di CO2 ogni anno, un’impronta di carbonio che rivaleggia con l’output di Las Vegas.

Eppure, nonostante il suo impatto ecologico, la rete di distribuzione di criptovalute senza banche conferisce alle valute digitali un fascino in qualche modo utopico. Sanchan Saxena, vicepresidente del prodotto di Coinbase, ha affermato che Sotheby’s “si stava” evolvendo con la sua base di clienti per soddisfare i consumatori di criptovaluta “.

Il lavoro di Banksy parla del desiderio di ribaltare lo status quo. L’anonimo artista di strada si è fatto un nome orchestrando acrobazie di alto profilo nel mondo dell’arte che forniscono un elemento di commento sociale, incluso distruggere le sue opere d’arte dopo che sono state vendute per 1,4 milioni di dollari da Sotheby’s Londra nel 2018.

In un comunicato stampa, Sotheby’s ha affermato di sperare che, lanciando la sua adozione della criptovaluta con “Love is in the Air”, onorino l’eredità di Banksy unendo “il più grande disgregatore della finanza con uno dei più importanti rivoluzionari nel mondo dell’arte”.