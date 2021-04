Sotheby + Phillips annunciano aste NFT di alto livello

▷ Tokenizza Subito la tua azienda in Svizzera con un Partner Affidabile ed a costi molto competitivi: CLICCA QUI ORA!

I progetti degli artisti digitali Pak e Mad Dog Jones sono in palio nelle vendite inaugurali di NFT delle case d’asta questo mese.

(L) Pak, Fungible Open Edition, Single Cube (2021). Animazione digitale NFT (fermo immagine). Per gentile concessione dell’artista e di Sotheby’s. (R) Mad Dog Jones, REPLICATOR (2021). Animazione digitale (ancora). Per gentile concessione dell’artista e Phillips. ▷ Compra ORA le migliori Opere NFT ART su

Martedì Sotheby’s ha annunciato i dettagli della sua prima vendita di token non fungibili (NFT). La casa d’aste ha collaborato con l’artista anonimo Pak su una raccolta di opere chiamata The Fungible , che sarà disponibile per l’acquisto sulla piattaforma NFT Nifty Gateway dal 12 al 14 aprile.

Il primo artista a guadagnare oltre 1 milione di dollari dalle vendite NFT, Pak è noto per le animazioni minimaliste di forme geometriche. Le opere sono in netto contrasto con le grottesche digitali create da Beeple , il cui Everydays – The First 5,000 Days NFT (2007-2021) è stato venduto per 69,3 milioni di dollari da Christie’s New York l’11 marzo.

Ci sono diverse sfaccettature nel progetto di Pak per Sotheby’s. L’unico annunciato finora, The Fungible Open Editions , invita i collezionisti ad acquistare un numero qualsiasi di illustrazioni digitali di cubi che ruotano su uno sfondo nero dalle 13:00 ET di martedì 12 aprile. Un singolo cubo costa $ 500, ma possono anche essere acquistati in edizioni da 5, 10, 50, 100, 500 e, per chi ha mezzo milione di dollari da spendere, 1.000.

I cubi sono identici, e quindi “fungibili”, allo stesso modo in cui qualsiasi banconota da un dollaro vale quanto un’altra. Le denominazioni più grandi dei cubi ricordano banconote di diverse denominazioni.

“Vedo questa collezione come la prima mentalità digitale nativa di opere che viene presentata al mondo dell’arte tradizionale attraverso una casa d’aste globale”, ha detto Pak. “Con questo tipo di scala, mi aspetto che svolga un ruolo culturale importante nel raccontare la narrativa del mondo digitale al mondo tradizionale in termini di definizione del mezzo e creazione di valore. Le persone possono essere in grado di salvare con il tasto destro del mouse come “jpeg”, ma come farebbero a salvare come performance digitale? ‘

Pak non è l’unico artista che attira l’attenzione sull’enigma della creazione di valore duraturo per l’arte digitale facilmente replicabile. Venerdì, la casa d’aste rivale Phillips ha annunciato la sua collaborazione inaugurale con un artista che realizza NFT. Metteranno all’asta REPLICATOR (2021) dell’artista Mad Dog Jones con sede in Ontario dal 12 al 23 aprile.

REPLICATOR è un contratto intelligente che inizia con l’illustrazione digitale di un fax nello stile familiare di Mad Dog Jones: vedute a onde di vapore color arcobaleno del Giappone urbano. Il fax si auto-replicherà attraverso sette generazioni, creando da qualche parte da 75 a 300 copie in circa un anno, a seconda del numero di “inceppamenti” generati probabilisticamente che si verificano. A differenza dell’edizione aperta di Pak, un solo offerente vincerà i diritti su REPLICATOR , inclusa ogni copia successiva del fax creata durante il suo periodo riproduttivo.

” REPLICATOR è la storia di una macchina nel tempo”, ha detto Mad Dog Jones, alias Michah Dowbak. “È una riflessione sulle forme di innovazioni rivoluzionarie del passato e funge da metafora del continuum della tecnologia moderna.”

Non sapere quante immagini di fax produrrà REPLICATOR o quanti cubi saranno coniati in The Fungible Open Edition di Pak crea incertezza sul valore delle opere. Sono metafore appropriate per l’intero mercato NFT.