Sophia the Robot lancia la carriera musicale dopo la vendita di NFT

Secondo quanto riferito, Sophia, un robot umanoide, sta iniziando una carriera musicale dopo aver venduto un NFT per $ 688.888 il mese scorso.

“Siamo così entusiasti della carriera di Sophia come artista”, ha detto all’Associated Press David Hanson, amministratore delegato di Hanson Robots.

Il robot ha spesso fatto notizia. All’inizio di quest’anno, i suoi progettisti hanno detto a Reuters che lo stavano preparando per la produzione di massa durante la pandemia. Ha anche attratto detrattori, incluso un ricercatore di intelligenza artificiale che ha definito la sua tecnologia una “truffa”. Il mese scorso, Sophia ha contribuito a creare un’opera d’arte digitale venduta come token non fungibile per $ 688.888, per AP.

“Spero che alle persone piaccia il mio lavoro e che io e gli umani possiamo collaborare in modi nuovi ed entusiasmanti in futuro”, ha detto Sophia a Reuters .

Ecco come il robot ha descritto il suo processo artistico: “Usiamo motori di rete di trasformatori nella mia arte e altri tipi di creatività computazionale. I miei algoritmi producono modelli unici che non sono mai esistiti prima. Quindi penso che le macchine possano essere creative”.

Il progetto musicale “Sophia Pop” del robot è il prossimo, ha detto Hanson. Il robot “collaborerà” con i musicisti, aiutando a creare musica e testi per il progetto.

Le abilità musicali di Sophia sono già state messe in mostra. Nel 2018, il robot ha cantato un duetto con Jimmy Fallon in “The Tonight Show”. Le recensioni erano contrastanti .

Con sede a Hong Kong, Hanson Robotics ha ripetuto il suo design Sophia da quando lo ha introdotto nel 2016. Il robot è apparso a conferenze, cuori spezzati e ha parlato con i giornalisti.