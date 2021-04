Snoop Dogg e Lionel Richie si lanciano nella FOMO di NFT su Crypto.com

▷ Tokenizza Subito la tua azienda in Svizzera con un Partner Affidabile ed a costi molto competitivi: CLICCA QUI ORA!

Snoop Dogg, Lionel Richie e Boy George si stanno muovendo nel mondo dei token non fungibili, essendosi iscritti per produrre lavoro per il nuovo mercato NFT dell’exchange di criptovalute Crypto.com.

È l’ultimo esempio della mania per la tecnologia crittografica, dopo la vendita di un’opera d’arte NFT da 69 milioni di dollari all’inizio di marzo e la popolarità del mercato dei token Top Shot dell’NBA.

Crypto.com – uno scambio di criptovaluta con oltre 10 milioni di utenti globali – lancerà una piattaforma NFT venerdì mentre cerca di capitalizzare la tendenza, ha detto la società martedì.

Conterrà NFT sportivi, artistici e musicali di artisti del calibro del team di corse di Formula 1 Aston Martin Cognizant , dell’artista online BossLogic e della baraccopoli di TikTok Nathan Evans.

Lionel Richie, uno degli artisti musicali più venduti di tutti i tempi, collaborerà con l’artista digitale Klarens Malluta per produrre un NFT per la piattaforma solo su invito dello scambio di criptovaluta.

In una dichiarazione rilasciata da Crypto.com, Richie ha detto che “non vede l’ora di collaborare con [Malluta] su un pezzo digitale e con un po ‘di’ All Night Long ‘in questo nuovo mezzo”.

Snoop Dogg, che in precedenza ha twittato con entusiasmo sulla criptovaluta meme Dogecoin , produrrà anche lavoro per la piattaforma. Anche l’icona pop britannica degli anni ’80 Boy George creerà contenuti per la piattaforma, dicendo: “L’arte digitale è una nuova emozione”.

I token non fungibili, o NFT , sono una classe speciale di risorse digitali che non possono essere scambiate tra loro per lo stesso valore o suddivise in bit più piccoli. Spesso funzionano come un tipo di oggetto da collezione e non possono essere duplicati.

Sono la novità più calda nel mondo delle criptovalute e hanno attirato l’attenzione globale all’inizio di marzo, quando l’artista digitale Beeple ha venduto un NFT per $ 69 milioni, rendendolo uno dei tre artisti viventi più costosi.

Crypto.com ha detto che sta cercando di creare “l’esperienza di acquisto NFT più user-friendly”.

“Al momento del lancio, gli utenti avranno la possibilità di acquistare con un clic utilizzando la propria carta di credito o di debito. Qualsiasi collezionista o fan potrà acquisire, scambiare e rivendere NFT tramite la piattaforma, indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di Crypto .com user. “