Rivelati gli artisti NFT che celebreranno la storia della famiglia Lamborghini

Una serie di opere d’arte su blockchain saranno messi in vendita dal prossimo 25 settembre su Elysium Bridge

Emanuele Dascanio, Maciej Kuciara, Matteo Mauro e Giovanni Motta sono i nomi degli artisti NFT che celebreranno la storia della famiglia Lamborghini tramite la creazione di opere d’arte uniche dedicate alla storia del brand Lamborghini.

Questi NFT saranno messi in vendita su base d’asta a partire dal prossimo 25 settembre in asta sulla nuova piattaforma Elysium Bridge.

Gli artisti sono affiancati dal fotografo ufficiale della famiglia Lamborghini, Paulo Renftle, che ha curato le creazione degli NFT dei pezzi unici del Museo Ferruccio Lamborghini, tramite la tecnica fotografica Light Painting.

Chi sono gli artisti NFT per Lamborghini selezionati da Elysium Bridge

Emanuele Dascanio

Emanuele Dascanio entra in modo dirompente nel mondo degli NFT annunciando la sua prima collezione digitale nella campagna “100 Creators” lanciata da Binance. Con 20 anni di carriera in ambito iperrealista, le sue opere sono in collezioni private in tutto il globo. Nel 2018 diventa IBEX MASTER, e le sue opere entrano a far parte dell’esclusiva IBEX COLLECTION, in cui è definito indiscutibilmente il migliore graphite artist al mondo.

Dall’artista che rievoca i grandi maestri del 600 al futurismo, Maciej Kuciara è un nome noto nel mondo degli NFT, grazie a collaborazioni come quella con il famoso DJ Steve Aoki, nella collezione Neon Future. Ma l’artista è ben di più noto nel settore cinematografico per i suoi contributi a film come Blade Runner 2049, Terminator, Transformers e molti altri, incluso il lavoro recentemente annunciato nel film Spider-Man: No Way Home, prossimamente in uscita nelle sale. Kuciara è un maestro dello stile Cyberpunk, che ne ha contraddistinto la carriera, nonché uno degli stili più rappresentativi del settore NFT.

Matteo Mauro

Non solo futurismo, bensì sculture, dipinti, video e realtà aumentata sono solo alcune delle aree che hanno stimolato la visione artistica di Matteo Mauro, il pluripremiato artista siciliano è già molto noto nel settore NFT per le inconfondibili animazioni che seguono il suo stile di pittura Micromegalic Inscriptions, che gli ha garantito premi come l’ International Van Gogh Prize. Il Matteo Mauro Studio combina tecniche digitali e arte generativa per una ricerca artistica incentrata non solo sulla tecnica pittorica ma all’applicazione di nuove tecnologie.

Giovanni Motta

Si chiude il cerchio, con il ritorno all’iperrealismo unito alla tecnologia, che ha portato Giovanni Motta alla definizione del tema del bambino interiore, come filo conduttore della sua produzione artistica. Questo tema è incarnato in Jonny Boy, il character design di stampo cartoony, protagonista di tutte le opere di Motta, dalle sculture e i dipinti alle opere digitali. Oltre a numerosi riconoscimenti internazionali, Motta si è già distinto nel mondo NFT perla vendita di diverse opere sulla piattaforma SuperRare a stimati collezionisti.

Come funziona Elysium Bridge

Elysium Bridge ha sicuramente messo al centro la varietà artistica per celebrare la storia di Ferruccio Lamborghini, unendo stili che possono mettere in luce diversi aspetti legati alla storia di un brand così di successo.

Sono già state rilasciate le preview di alcuni degli NFT che costituiranno l’evento di fine settembre, e presto arriveranno più informazioni sulle opere realizzate da questi artisti.

Non ci resta che aspettare per vedere il risultato finale.