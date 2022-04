Parte NFT. Digital Art Exhibition DAL 1° AL 3 APRILE 2022 Piazza gae Aulenti

In occasione di Milano Art Week, Piazza Gae Aulenti si accende con le opere di oltre 50 artisti digitali tra i migliori del panorama internazionale, tra cui XCopy, Dangiuz, Trevor Jones, Giovanni Motta, Gutty Kreum, Skygolpe, Zhuk, Fabio Giampietro, Lethabo Huma, Vini Naso, Mattia Cuttini, Afonso Caravaggio e Six N. Five.

Dal 1° al 3 aprile 2022, in occasione di Milano Art Week, inaugura in Piazza Gae Aulenti a Milano l’esposizione NFT. Digital Art Exhibition a cura di Art Innovation Gallery, tra le prime start up italiane a organizzare mostre che superino il tradizionale concetto di fruizione dell’arte.

NFT. Digital Art Exhibition porterà sui LED wall e le grandi vele LED di Piazza Gae Aulenti le opere di oltre 50 artisti digitali tra i migliori del panorama internazionale, tra cui EdaXer, XCopy, Dangiuz, Trevor Jones, Giovanni Motta, Gutty Kreum, Skygolpe, Zhuk, Fabio Giampietro, Lethabo Huma, Vini Naso, Mattia Cuttini, Afonso Caravaggio e Six N. Five, da oltre 15 paesi, tra cui Italia, Stati Uniti, Egitto, Sud Africa, Tailandia, Azerbaigian, Svizzera, Turchia, Regno Unito, Brasile, Francia, Paesi Bassi, Spagna.

In stretto dialogo con l’architettura di Porta Nuova e con l’anima più avveniristica di Milano, la mostra si configura come una monumentale collettiva in cui gli artisti sono chiamati a reinventare gli spazi dei LED wall e le forme plastiche delle vele, alte sette metri per dodici di lunghezza.

Grazie alla natura pubblica dell’installazione e all’altissima qualità tecnologica dei supporti, NFT. Digital Art Exhibition ha l’obiettivo di avvicinare quante più persone possibili al mondo dell’arte digitale: l’esposizione parte così dallo skyline della città per proiettare lo spettatore nel cyberspazio, offrendo un’esperienza fisica e virtuale allo stesso tempo, accompagnato dalle più recenti e interessanti proposte della crypto art internazionale.

“Art Innovation è una startup innovativa nata con l’obiettivo di sfidare le strategie ordinarie – racconta Francesca Boffetti, fondatrice di Art Innovation Gallery – Amiamo tutto ciò che è fuori dalle regole, oltre i confini ma, soprattutto, amiamo la libertà degli artisti.

È per questo motivo che siamo i primi sostenitori degli artisti digitali; la nostra missione è realizzare mostre attraenti e accessibili stravolgendo i meccanismi delle gallerie d’arte tradizionali. Art Innovation non ha una sede fisica: potrebbe essere descritta come una “Non-Fungible Gallery”, proprio come i Non-Fungible Tokens che ospita.

Il format prevede l’esposizione di opere d’arte digitali su LED-Wall collocati nei cuori delle grandi città, durante le Art Week e secondo un calendario itinerante internazionale.”

In mostra saranno espositi i lavori di Annibale Siconolfi, Trevor Jones, Alotta Money, eDaXer, Six N. Five, Giovanni Motta, Dangiuz, Skygolpe, Fabio Giampietro, Federico Clapis, XCopy, Andrea Bonaceto, Idil Dursun, Hex6c, Digital Introspect, Nate Mohler, Fabiano Speziari, Vittorio Bonapace, Manuel Gardina, Zhuk, Mbsjq, Mattia Cuttini, Gutty Kreum, Bigcomicart, Algomystic, Ahmed Emad Eldin, Tanpopoe, Lethabo Huma, Cody Rutty, Giuseppe Veneziano, Eburgami, Vini Naso, Diewiththemostlikes, Artonymousartifakt, Fabio Catapano, Mehmet Geren, Marcello Baldari, Daniel Martin, Nate Hill, Afonso Caravaggio, Jan Hakon Erichsen, Marc Simonetti, Panter Xhita, Andrea Chiampo, Donnoh, Niro Perrone, Simone Vezzani, Nadieh Bremer, Neil Burnell, Pindar Van Arman, Raphael Lacoste, Tim Maxwell, Léo Caillard, Coldie, Grebenshyo, Mattia Giordano, Artur Gadzhiev ed Emanuele Dascanio.

Art Innovation Gallery nasce nel 2022 con lo scopo di promuovere le migliori energie creative nel campo dell’arte digitale attraverso la creazione di un programma di mostre in Italia e all’estero. Inoltre, per rispondere alle nuove esigenze del collezionismo, ogni opera sarà accompagnata da un codice QR che permetterà di ricevere tutte le informazioni sugli NFT.

NFT. Digital Art Exhibition – Milano, Piazza Gae Aulenti – 1° – 3 aprile 2022 – Orari LED: 07.00 – 23.00 – Informazioni: www.artinnovationgallery.com