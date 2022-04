Parte Art Innovation a Milano: NFTART.ch e swiss Blockchain Consortium partner dell’evento

Siamo lieti di annunciare la partnership tra Art Innovation, Swiss Blockchain Consortium e NFT Art.CH per il sostegno dell’arte digitale.

ART INNOVATION, fondata da Francesca Boffetti, è tra le prime start up italiane ad organizzare esposizioni “alternative”, superando il concetto e la mentalità tradizionale di fruizione dell’arte. Mostre internazionali dove le “tele” sono maxi LED-wall distribuiti nelle più grandi città del mondo e dove chiunque desideri fare propria un’opera può acquistarla in pochi secondi dal proprio telefono.

Art Innovation offre un’esperienza ibrida, fisica e virtuale per le strade delle principali città del mondo. Per tutta la settimana dell’Art Week di Milano (come prima tappa), decine di NFTs saranno esposti a Milano.

Il fulcro dell’evento sono enormi LED wall posizionati nel cuore della città che riprodurranno le opere dei crypto artisti. Ogni opera è accompagnata da un codice QR che conduce gli spettatori al sito Web in cui gli artisti possono vendere i propri Non-Fungible Token.

Alcuni degli artisti rappresentati da Art Innovation, tra i più noti nel mondo virtuale come Dangiuz, Giovanni Motta, Gutty Kreum, Skygolpe, Zhuk, Fabio Giampietro, Lethabo, Vini Naso, Mattia Cuttini, Six N. Five, Vittorio Bonapace e molti altri hanno creato opere poi vendute e rivendute a prezzi esponenzialmente sempre più alti.

Una rivalutazione velocissima ed un interscambio immediato, proprio grazie al fatto che tutto esiste nello spazio virtuale, accessibile a chiunque abbia una connessione al web.

E’ possibile compravendere opere esistenti nel cyberspazio, senza incorrere in problematiche di logistica, trasporto, assicurazione, conservazione e quant’altro.

Gli artisti digitali realizzano forme di espressione visuale, grafica digitale e vettoriale, fotografia e musica che spesso richiedono uno sforzo produttivo maggiore rispetto alla creazione di un’opera fisica.

Allo stesso tempo i collezionisti saranno facilitati nelle loro scelte di investimento grazie alla selezione di artisti che realizzano gli obiettivi di Art Innovation secondo criteri fondamentali quali solidità di mercato, innovazione e prospettive di crescita.

NFTART.CH nasce come iniziativa incubata all’interno del prestigioso Swiss Blockchain Consortium, il Consorzio Blockchain Svizzero che raccoglie oltre 60 aziende selezionate tra le migliori eccellenze svizzere ed internazionali nel campo della Blockchain, Fintech e DeFi con un comitato scientifico indipendente costituito dai principali imprenditori, accademici ed evangelist del settore. NFTART.CH nasce come la prima galleria d’arte Pura e dedicata al nascente mondo delle opere d’arte e dell’ingegno tokenizzate con NFT Non Fungible Token ERC721 ed ERC 1115 che rappresenta l’ambito artistico con maggiore crescita a livello mondiale.

NFTART.CH inoltre sta raccogliendo un nutrito numero di giovani talenti promettenti da avviare ed introdurre sul mercato per le principali arti grafiche digitali rappresentando un interessante investimento per gli anni a venire.

NFTART.CH opera in qualità di curatore e capofila per la costituzione di un nuovo fondo di investimento con una dotazione iniziale di alcuni milioni di Franchi Svizzeri per l’investimento diretto in opere d’arte PURE NFT dedicato sia ad opere prodotte da artisti emergenti che già affermati e quotati nelle gallerie tradizionali.