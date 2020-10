OFF BLUE NFT restituisce i fondi dei clienti dopo IL BAN SU RARIBLE

▷ Sei vuoi guadagnare subito denaro inizia a Tradare con il BONUS FISSO del 5%: CLICCA E REGISTRATI QUI ORA!

Mentre la follia nel mercato DeFi diminuisce, in particolare la mania intorno agli APY elevati e al raffreddamento dell’agricoltura, i partecipanti al mercato hanno spostato la loro attenzione sui token non fungibili (NFT).

Con i token DeFi scesi dall’80% al 90% negli ultimi due mesi, le persone devono trovare eccitazione in qualcos’altro.

Ed era NFT, che ultimamente ha visto molte luci della ribalta. Anche Christie’s ha venduto il suo primo NFT con Block21 a 7 volte il prezzo stimato .

Lo standard ERC-721 di Ethereum realizzato per DeFi degens, il fatto che questi oggetti da collezione digitali possano essere utilizzati per l’agricoltura di rendimento è solo la ciliegina sulla torta, soddisfacendo il loro appetito a causa dell’assenza di gettoni cibo a giorni alterni.

Dapper Labs ha anche approfittato della tendenza NFT e ha chiuso una vendita di token da $ 18 milioni su CoinList sul retro del suo gioco da collezione, NBA Top Shot . I fondi sono stati raccolti con la partecipazione di 13.000 persone tra settembre e 2 ottobre.

In mezzo a questo, il popolare mercato per creare e vendere gli NFT Rarible, che ha lanciato il primo token di governance RARI in questo spazio, ha sospeso l’account del team OFF BLUE durante il fine settimana.

We have suspended the OFF BLUE team account until further examination due to potential violations of our terms of service. Rarible is not intended to facilitate capital-raising transactions. Please see https://t.co/aMIyqs8dPs or contact info@rarible.com for details. — Rarible (@rariblecom) October 10, 2020

“Abbiamo sospeso l’account del team OFF BLUE fino a un ulteriore esame a causa di potenziali violazioni dei nostri termini di servizio. Rarible non ha lo scopo di facilitare le operazioni di raccolta di capitali “.

Il progetto è stato accusato di aver rubato milioni di dollari, che ora sono stati rimborsati, 1 ETH per 1 NFT, alla chiusura.

Andando con doxxing, minaccia e cancellazione, afferma il CEO di FTX Sam Bankman-Fried, Internet ha reagito in modo eccessivo non seguendo il percorso di “fare domande, fornire feedback, attendere risposte, non acquistare a meno che / finché non ti senti a tuo agio. ”

3) But I also think the internet overreacted here. There are two paths: a) ask questions, give feedback, wait for responses, don't buy unless/until you're comfortable b) dox, threaten, cancel The internet chose (b). I don't think the offenses so far justified it. — SBF (@SBF_Alameda) October 11, 2020

Qualche giorno fa, l’utente Twitter @CL, che lavora presso Yearn.Finance , ha condiviso la sua conversazione con Blue Kirby – che era il responsabile delle comunicazioni del progetto, e in seguito è uscito dopo aver promosso Eminence.Finance del creatore di YFI Andre Cronje, che è stato sfruttato per 16 milioni di dollari, il che si riflette sull’ombra del progetto.

L’idea di OFF BLUE era di utilizzare i proventi delle loro numerose vendite d’arte per finanziare una “piattaforma personalizzata ulteriormente”. Avevano pianificato di acquisire alcune opere d’arte epiche, Banksy, KAWS, Warhols, da mettere all’asta su OFF BLUE ma non hanno comunicato il piano di gioco per la preoccupazione di qualcun altro che li picchiava.

La dichiarazione ufficiale di chiusura recita:

“Ciò avrebbe creato una campagna pubblicitaria inimmaginabile per OFF BLUE e posizionato Sotheby’s decentralizzata per il successo a lungo termine”.

Il team sta ora restituendo l’ Ether , un processo di reclamo che andrà avanti per i prossimi 14 giorni. Nel caso in cui uno non richieda il rimborso, andrà verso lo sviluppo dell’OFF BLUE, che il team continua a costruire.