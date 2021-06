NFTs Expo su The Nemesis: pronti a partire!

▷ Tokenizza Subito la tua azienda in Svizzera con un Partner Affidabile ed a costi molto competitivi: CLICCA QUI ORA!

Il mondo virtuale che ospiterà l’evento sta per aprire le sue porte.

▷ Le migliori offerte Smartphone Xiaomi di oggi su

Su The Nemesis è tutto pronto per la NFTs Expo: il mondo virtuale che ospiterà l’evento sta per aprire le sue porte.

L’agenda di eventi live streaming con ospiti internazionali, provenienti da tutto il mondo, è stata organizzata per offrire una panoramica sugli NFT a 360 gradi: tecnologia, business, campi di applicazione, rischi e opportunità saranno i temi trattati.

Tutti gli utenti potranno unirsi semplicemente scaricando l’app mobile direttamente dagli store iOS e Android, e divertirsi usando l’innovativa modalità di navigazione “one hand”, oppure usando il browser desktop Chrome o Firefox, collegandosi a questo link: http://bit.ly/NFTsExpo2021

Una volta atterrati su The Nemesis, gli utenti avranno la possibilità di esplorare con il proprio avatar il mondo virtuale ispirato alla expo di Dubai, con una chicca in più ideata in collaborazione con il famoso artista Giovanni Motta. Durante i due giorni di NFTs Expo, sarà possibile seguire numerosi eventi live streaming, anche in modalità guest.

Si raccomanda tuttavia di registrare il proprio account per vivere un’esperienza completa, che non prevede solo di interagire con gli altri partecipanti e con gli speaker, ma nello spirito giocoso della piattaforma, permette di sfidarsi in una fantastica speed hunt e di votare le opere di crypto arte preferite fra quelle esposte.

I più competitivi potranno giocare e rigiocare la speed hunt allo scopo di trovare tutti gli oggetti che sono stati disseminati nel mondo virtuale, nel minor tempo possibile.

In palio, 2 Eth (valore oltre 5.000 Euro): 1 Eth per il giocatore più veloce della speed hunt e 1 Eth per l’artista più votato dalla community! Per votare, basterà avvicinarsi con il proprio avatar all’opera preferita ed esprimere un like! Una modalità semplice che supporterà ancora di più i fantastici artisti selezionati per questa NFT Race.

The Nemesis ha ricevuto migliaia di adesioni da tutto il mondo per questo evento unico nel suo genere, perché unisce video game, social, intrattenimento e informazione in un’unica piattaforma, di facile utilizzo e aperta a tutti i curiosi del mondo NFT, anche se non si tratta di utenti esperti di crypto.

Uno dei punti di forza di The Nemesis, infatti, è che non si tratta (ancora) di una piattaforma basata sulla blockchain: una scelta strategica – come spiega Alessandro De Grandi, CEO di The Nemesis “perché The Nemesis punta al mass market”.

L’appuntamento è per il 3 e 4 giugno su The Nemesis. In collaborazione con The Cryptonomist e con il supporto di Crypto Heroes by Noku e tanti altri progetti e professionisti di questo settore.