NFT Monky Contamination è il progetto artistico collaborativo e digitale promosso da Renzo Nucara, a cura di Chiara Canali, con il coinvolgimento di oltre 20 artisti del panorama contemporaneo e NFT italiano.

Un progetto di Renzo Nucara A cura di Chiara Canali Con la partecipazione di oltre 20 artisti: Gli artisti digitali che hanno aderito al progetto sono: Alessandro Brunello (Loopo.tv), Andrea Crespi, Arianna Bonucci (ManoMorta), Badassdog, Barbara Tosti, Black7even, Bruno Cerboni, Desiderio (Desixart), Edaxer, Federico Bebber, Giò Roman, Insightbart, Luigi Quarta, Matermanto, Niro Perrone, Rebecca Fiaschi (La Visionnaire sur la lune), Reinhard Schmid, SimOndee, Svccy, Undeadlu, Valerie Biet, Yes8Richie.

Mostra virtuale visibile in una delle Galleries del Metaverso di The Nemesis.io fino al 30 Giugno 2023.

https://thenemesis.io/@monkycontamination

Drop settimanali delle opere nella gallery a cura ArtCompany su Ninfa.io da giugno a luglio 2023.

www.ninfa.io/gallery/@ArtCompany

Quando si parla di Arte Digitale, oggi, si fa riferimento a un insieme di opere e pratiche artistiche che “sfruttano” la tecnologia come parte cardine e indispensabile dell’intero processo creativo ed espositivo. Si usa la definizione di Crypto Art per quella branca di arte digitale intrinsecamente legata al mondo degli NFT e della Blockchain. Negli ultimi anni è emerso in rete un vero e proprio movimento artistico costituito da artisti che realizzano opere digitali valorizzando gli aspetti di collaborazione, scambio, contaminazione e community.

Secondo Jason Bailey (AKA Artnome) la miglior definizione di Crypto Arte è “quello che succede quando tutti possono partecipare”.

Come dichiara Chiara Canali, “il progetto NFT MONKY CONTAMINATION, ideato da Renzo Nucara, parte da questo assunto di ‘partecipazione’ che è anche uno dei pilastri fondamentali della comunità degli NFT artists: la condivisione e la relazionalità tra i membri, che ne ha permesso la nascita e la diffusione di questo movimento artistico globale, in continua espansione, senza limiti geografici o temporali.

Contamination by Nucara & Edaxer

Gli artisti e i creativi di tutto il mondo possono essere collegati fra loro istantaneamente, in maniera fluida e ubiqua, reinventando totalmente l’idea di comunità dell’arte ed espandendo i confini della creatività oltre qualsiasi limite di spazio e tempo”.

Renzo Nucara, cofondatore della Cracking Art nel 1993 e Cryptoartist dal 2018 su SuperRare, racconta che tutto è nato da un messaggio di apprezzamento del suo lavoro inviatogli spontaneamente dall’artista Niro Perrone. All’invito, da parte di Nucara, di realizzare un NFT assieme, Perrone ha risposto positivamente, dunque la proposta è stata estesa ad altri autori e si è allargata a un gruppo di circa trenta artisti.

Nucara ha inviato ai colleghi artisti una sua opera digitale della serie Time Machine (Infinite Monkey) – riconoscibile per la presenza come protagonista della scimmia Monky e di una serie di ingranaggi che girano su se stessi incessantemente – e ha chiesto loro di intervenire a piacimento, con il proprio stile e la propria tecnica, per contaminare il lavoro iniziale. Una volta ricevuto il contributo personale dei singoli autori, Nucara ha unito in un unico file il lavoro originale con quello contaminato, in modo da ottenere una visione simultanea della variazione subita e dell’integrazione dei linguaggi.

Come Time Machine (Infinite Monkey) è un’opera in divenire, che costituisce la cellula iniziale di un potenziale lavoro infinito costruito in una struttura modulare, così NFT MONKY CONTAMINATION si sviluppa grazie alla collaborazione, alla partecipazione e all’interazione attiva di tutti gli artisti che hanno risposto all’invito e può crescere solo grazie al contributo collettivo della comunità condivisa e allargata della Crypto Art.

Il progetto è stato presentato in una delle galleries del Metaverso di The Nemesis.io con una esposizione digitale visibile fino al 30 Giugno 2023 e attraverso un Panel in occasione del MetaForum di Milano. Il lancio delle opere avverrà attraverso Drop settimanali nella gallery ArtCompany su Ninfa.io da giugno a luglio 2023.