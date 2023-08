NFT Fest Lugano: Il Bored Ape Yacht Club e Intraverse si Uniscono per un’Epica Festa di Divertimento e Beneficenza

Aappassionati di cripto e collezionisti NFT! mettetevi comodi e preparatevi per una notizia che farà battere più forte il vostro cuore finanziario e artistico. State per immergervi in un mondo di lusso, divertimento e generosità grazie all’evento più atteso dell’anno nel panorama NFT.

NFT Fest Lugano sta per scatenare un turbine di emozioni, con il Bored Ape Yacht Club e Intraverse in cima alla lista degli ospiti d’onore. Se avete mai desiderato un’esperienza che unisse arte digitale di alto livello, gioco coinvolgente e opere di bene, allora segnatevi questa data: 9 settembre, dalle 19.00 alle 23.00 (CET).

Prenotate SUBITO il vostro posto qui: https://tokenproof.xyz/events/bored-lugano

Navigando nell’Eccellenza: Una Festa Unica su uno Yacht di Lus

Immaginate di solcare le acque cristalline del Lago di Lugano su uno yacht di lusso, circondati dalla bellezza naturale e dal luccichio delle luci della città.

Questo sogno sta per diventare realtà grazie al Bored Ape Yacht Club. I membri di questa esclusiva comunità di NFT stanno portando l’arte digitale in un contesto tangibile organizzando una festa mozzafiato proprio su uno yacht di lusso. Una stravaganza visiva e sensoriale che trasformerà il lago in una tela su cui dipingere ricordi indelebili.

Bored League Game: Quando l’Arte Digitale Diventa Gioco

L’aspetto ludico dell’evento raggiungerà il suo culmine con il Bored League Game, una fusione avvincente tra arte digitale e gioco interattivo. Preparatevi a incarnare scimmie dalle fattezze uniche, create con maestria da artisti NFT.

Queste scimmie rappresenteranno voi e gli altri partecipanti alla festa, e saranno i protagonisti di un’avventura videoludica straordinaria. Il vincitore, colui che dimostrerà la migliore abilità nel gioco, si aggiudicherà un premio altrettanto straordinario: un skateboard personalizzato, un simbolo tangibile della straordinaria sinergia tra arte e intrattenimento.

Beneficenza e Solidarietà: Ollie Hills e l’Asta per i Bambini

Ma c’è di più. L’evento non è solo una celebrazione del divertimento, ma anche un’opportunità per rendere il mondo un posto migliore. Ollie Hills, noto campione di snowboard, sta portando il concetto di beneficenza a nuove vette. Un’asta di beneficenza sarà l’occasione per acquistare oggetti speciali e rari, con i proventi destinati a sostenere bambini bisognosi. Il suo obiettivo? Consentire a questi giovani di scoprire la gioia dello skateboard, aprendo porte di opportunità e crescita.

Note di Musica e Delizia Culinaria: Un’Esperienza Sensoriale Completa

Una festa non è completa senza la colonna sonora giusta. L’energia musicale sarà curata da Guido Corleone, una rockstar nel mondo delle scimmie d’arte digitale proveniente da Los Angeles. Il ritmo coinvolgente si fonderà con l’arte visiva proiettata sulle acque, creando un’atmosfera coinvolgente e coinvolgente. Nel frattempo, il cibo non sarà da meno. Le banane giganti fluttuanti aggiungeranno un tocco giocoso, mentre le birre Web3 e le bevande raffinate solleticano il palato dei partecipanti. Gli skateboarder abili intratterranno la folla con acrobazie audaci, tutto ciò in uno scenario da sogno.

Dopo il Tramonto: L’Afterparty al Casinò

Ma la notte non finisce qui. Dopo le 23.00, il divertimento si sposterà in un luogo magico chiamato il Casinò. Qui, l’atmosfera elettrizzante dell’evento principale troverà nuova linfa. I giochi d’azzardo si uniranno al divertimento, promettendo emozioni e premi ancora più avvincenti.

L’Epilogo di una Notte Indimenticabile

In sintesi, l’NFT Fest Lugano si preannuncia come l’apice dell’arte digitale, dell’intrattenimento coinvolgente e dell’azione benefica. Le scimmie digitali dell’universo Bored Ape Yacht Club prenderanno vita su uno sfondo di lusso marino, mentre la musica, il cibo e il gioco uniranno i partecipanti in un’esperienza multisensoriale senza precedenti. Preparatevi a entrare in un mondo in cui le barriere tra creatività digitale e mondo reale svaniscono, lasciando spazio solo al divertimento, all’ispirazione e all’impegno sociale.

Approfondimenti: L’Esclusività dell’Evento e le Collezioni NFT Coinvolte

Dietro l’eterea cortina dell’NFT Fest Lugano si cela un senso di esclusività che si sposa perfettamente con il mondo dei NFT. L’evento è riservato esclusivamente ai possessori di alcune collezioni NFT selezionate:

Bored Ape Yacht Club (BAYC)

Mutant Ape Yacht Club (MAYC)

Intraverse Galaxy Pass

Questa selezione mirata garantisce un pubblico affiatato, unito dalla passione per le opere d’arte digitali e il mondo NFT. È un’opportunità unica per i titolari di queste collezioni di condividere un’esperienza unica e irripetibile, consolidando ulteriormente i legami della comunità e amplificando l’impatto positivo dell’evento stesso. Non perdete l’occasione di entrare in questo universo unico e stimolante, un incontro tra arte, tecnologia e generosità che rimarrà impresso nella vostra memoria per sempre.