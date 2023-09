NFT FEST Lugano con Cyber Dreams alla scoperta dell’arte digitale

A Lugano, una mostra collettiva gratuita con oltre 40 artisti per immergersi nei processi onirici della Digital-art, una mostra collettiva gratuita con oltre 40 artisti per immergersi nei processi onirici della Digital-art Digital art exhibition: 8.09 | 11.09 2023 – Asilo Ciani, Via Carlo Cattaneo, 6900 Lugano, Svizzera.

In un’incantevole fusione di visioni distopiche del Cyberpunk e profonde indagini dei processi psichici che danno forma ai nostri sogni, nasce “Cyber Dreams – Sogni Digitali”, un’entusiasmante esposizione collettiva di artisti digitali.

L’evento avrà luogo dall’ 8 all’11 settembre a Lugano, Svizzera, nell’ambito dell’NFT Fest della città elvetica.

Rappresentando l’intersezione tra tecnologia, creatività e società contemporanea, l’esposizione presenterà oltre 40 opere di artisti provenienti da tutto il mondo. Questi talentuosi creativi sono parte integrante della prestigiosa collezione Poseidon DAO, un pioniere nell’investimento e nel supporto alla scena NFT sin dai suoi primi giorni nel 2015, quando gli NFT erano ancora conosciuti come “collectibles”.

Per Poseidon DAO, gli NFT rappresentano ciò che potremmo definire la “killer app” della tecnologia blockchain. In effetti, gli NFT hanno dimostrato di essere la tecnologia in grado di sbloccare l’adozione mainstream della blockchain. Dal 2020, Poseidon DAO si è concentrata sulla crypto-arte, collezionando e non vendendo mai opere d’arte NFT 1/1. Ora, questi capolavori digitali, abilitati dalla blockchain, saranno parte di un viaggio onirico che condurrà i visitatori alla scoperta dell’arte “on-chain”, in cui tecnologia e immaginazione si fondono in modo magistrale.

Ilaria Stirpe, Art Director dell’esposizione, condivide: “Attraverso il lavoro di artisti affermati nel settore NFT, l’esposizione affronta tematiche centrali nell’odierno dibattito culturale: NFT, blockchain, realtà aumentata e virtuale. Queste opere, che esistono al confine tra il mondo fisico e quello digitale, conosciute come ‘Phygital’, rappresentano un momento cruciale per guidare i visitatori verso una comprensione più profonda del futuro dell’arte contemporanea”.

“Cyber Dreams – Sogni Digitali” è un’occasione imperdibile per immergersi nell’incantevole panorama dell’arte digitale, offrendo una prospettiva unica su come la tecnologia e l’immaginazione possono convergere per creare esperienze artistiche straordinarie.

La location è tanto affascinante quanto significativa. L’esposizione avrà luogo presso l’incantevole Asilo Ciani, un edificio storico nel cuore della città di Lugano e accoglierà gli appassionati di arte, innovazione e tecnologia dall’ 8 all’11 settembre. Questo gioiello architettonico è stato completamente restaurato nel 2022, e ospiterà un’esperienza visiva senza precedenti.

Le sue sette stanze espositive, insieme al patio centrale, daranno vita a otto spazi in cui gli oltre 40 artisti in programma potranno esprimere la loro creatività in tutta la sua magnificenza.

In particolare, la porzione centrale della mostra sarà riservata all’esplorazione del sottile confine tra la veglia e il sogno, tra il reale e il virtuale. Questa stimolante esplorazione sarà resa possibile grazie alle opere, sia fisiche che virtuali, di Paulo Renftle e Andrea Crespi, due artisti di spicco che porteranno il pubblico in un viaggio attraverso mondi paralleli.

Le sette sale che compongono il percorso della mostra offriranno un’eclettica selezione di opere provenienti da una varietà di prospettive artistiche.

Tra gli artisti in mostra troviamo nomi illustri come 6529, Andrea Chiampo, Andrea Crespi, Annibale Siconolfi, Anyma, Beeple, Charlesai_ETH, Cullen Colors, Dangiuz, Deekay, Emanuele Dascanio, Emanuele Ferrari, Fabio Giampietro, Fabio La Fauci, Federico Clapis, Gebelia, Giovanni Motta, Gio’ Roman, Giuseppe Veneziano, Glos, Hackatao, Jared Sylvia, Leo Caillard, Marc Simonetti, Matteo Mauro, Mendacia, Niro Perrone, Nicola Caredda, Osf, Paulo Renftle, Radix, Raphael Lacoste, Seerlight, Skygolpe, The Memes, Vittorio Bonapace, Xcopy, Yun Grant, Yu Cai, Yuma Kishi, Yasmine Mahmoudieh.

“Il progetto ‘Cyber Dreams’ rappresenta una delle mostre collettive più complete e significative finora organizzate”, sottolinea la Art Director della mostra. “Grazie alla preziosa collezione privata di Poseidon DAO, possiamo offrire al pubblico la possibilità di immergersi in un ampio panorama di opere d’arte digitale all’avanguardia, che riflettono l’innovazione e la diversità dell’arte contemporanea”.

“Cyber Dreams – Sogni Digitali” si presenta come un’occasione straordinaria per gli appassionati d’arte, gli innovatori e il pubblico in generale di abbracciare l’intersezione tra tecnologia e creatività in un contesto straordinario.

L’evento aprirà le sue porte dall’ 8 all’11 settembre presso l’Asilo Ciani, in via Carlo Cattaneo, offrendo un viaggio unico attraverso il mondo dei sogni digitali e dell’arte in continua evoluzione.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sull’evento, si prega di visitare il sito web dell’esposizione all’indirizzo: https://nft-fest.ch/

