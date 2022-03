NFT e Blockchain presenti nel NUOVO OCTO FINISSIMO ULTRA di Bulgari

TEMERA, LUXOCHAIN & POLYGON, ANNUNCIANO LA COLLABORAZIONE CON BULGARI PER IL LANCIO DEL NUOVO OCTO FINISSIMO ULTRA. Temera, Luxochain e Polygon sono lieti di annunciare il loro ruolo di partner per il progetto di lancio del nuovo modello Octo Finissimo Ultra, disponibile in un’edizione limitata di soli 10 pezzi.

Bulgari con questa iniziativa padroneggia nuovamente la sua leadership di innovatore nelle mescole hard luxury. Octo Finissimo Ultra è un ponte tra il mondo reale e quello virtuale, tra passato e futuro. Un orologio esclusivamente meccanico connesso a una nuova dimensione.

L’Octo Finissimo Ultra è più di un orologio da indossare al polso; è un ecosistema globale che apre nuovi mondi. I suoi meccanismi sfidano le leggi della fisica e si estendono in un mondo non fisico. Il codice QR inciso sulla ruota a cricchetto della canna è la porta di accesso a un viaggio di scoperta in cui ogni proprietario troverà un mondo dedicato al proprio orologio, al suo design e alla sua storia. Questo spazio esclusivo conterrà in particolare interviste, segmenti di making-of, un tour virtuale in 3D del movimento e un’esplorazione del concetto visibile/invisibile legato all’orologio.

“Questo favoloso traguardo che stiamo fissando oggi con l’Octo Finissimo Ultra è infatti – per me e per tutti i team – la realizzazione di un sogno. Uno che ora garantisce che Bulgari sarà per sempre riconosciuto come l’autore di alcuni dei migliori capitoli in L’orologeria svizzera e il fatto che la Maison sia italiana ci rende particolarmente orgogliosi”, ha affermato Jean-Christophe Babin, CEO Bulgari.

A completare questo tributo al design e all’ingegneria degli orologi, c’è una sorpresa per i clienti del nuovo Octo Ultra: avranno accesso a contenuti esclusivi attraverso un codice QR integrato.

Ad arricchire questo viaggio di scoperta, e grazie alla partnership di Aura – provider blockchain ufficiale del Brand – e alla collaborazione tra Temera, Luxochain e Polygon Studios, i clienti Ultra saranno deliziati anche da un token non fungibile (NFT) indissolubilmente legato a ogni orologio. La NFT contiene un’opera d’arte digitale unica: sia i due singoli asset che il pacchetto così formato portano la firma del Direttore Esecutivo di Bulgari Product Creation Fabrizio Buonamassa.

Temera si occupa della progettazione e del lancio di un mondo digitale innovativo per il cliente. L’esperienza include video e foto del processo di produzione dell’orologio: schizzi, interviste speciali e altro ancora. Si tratta di una soluzione innovativa, unica nel suo genere, in cui i team congiunti di Bulgari, Temera, Polygon e Luxochain hanno collaborato insieme per la realizzazione di un progetto unico e innovativo.

L’unione delle energie e delle innovazioni di tutti questi team, hanno creato questa NFT inscindibile dal prodotto fisico, di cui rappresenta garanzia di autenticità e unicità, insieme al certificato di proprietà del prodotto stesso.

L’orologio e l’artwork basato su NFT sono alimentati da due contratti intelligenti separati, rispettivamente Aura e Polygon. Attraverso l’uso della blockchain, i due contratti interagiscono e si intrecciano tra loro. Ancora una volta, questo li rende indissolubilmente legati.

Bulgari, Temera e Luxochain hanno anche richiesto un brevetto, Bulgari Singularity, in cui il prodotto e l’NFT sono legati insieme in un terzo contratto, chiamato “Singularity”, che stabilisce l’indissolubilità dell’oggetto fisico, compreso il suo numero di serie registrato in un contratto sulla blockchain, e NFT del prodotto, con le sue informazioni uniche e immutabili.

Guido Mengoni, CMO di Temera, ha aggiunto: “Siamo onorati di far parte di questo progetto innovativo che unisce le nuove esigenze del mercato e le tecnologie emergenti.

L’obiettivo di creare un’esperienza unica e preziosa per il marchio e il proprietario dell’orologio, si raggiunge reinventando in forma digitale la combinazione distintiva dell’artigianato di nobile tradizione con tutta la creatività, l’imprenditorialità e la passione del marchio, guardando al futuro .

Sandeep Nailwal, co-fondatore di Polygon, ha dichiarato: “Collegare i diritti di proprietà alla prova di autenticità è un modo efficace per dimostrare la proprietà digitale verificabile e garantire contro la contraffazione. Polygon e Polygon Studios sono orgogliosi di essere i pionieri di questo nuovo standard NFT per rafforzare l’autenticità in il settore dei beni di lusso”.

Davide Baldi, CEO di Luxochain, ha aggiunto: “Siamo molto orgogliosi di questa iniziativa strategica. Il nostro obiettivo è proteggere la reputazione del marchio, creando impronte digitali per ogni prodotto, migliorando sia i processi di fidelizzazione che di premiazione tra i marchi e gli utenti finali. Con il nostro sistema, disponibile sia per iOS che per Android, qualsiasi acquirente può utilizzare il proprio smartphone per verificare l’autenticità di ogni prodotto, in negozio e online, o nel crescente mercato secondario. Al momento dell’acquisto, l’utente riceverà quindi il relativo certificato di autenticità e proprietà, registrato sulla blockchain, incorporato nel prodotto stesso”

I team di Temera, Polygon e Luxochain, insieme, annunciano con questo progetto un nuovo standard per la creazione di NFT, esclusa la speculazione, diventando un simbolo di autenticità e anticontraffazione ottenendo il pieno supporto di una Maison come BVLGARI, per la realizzazione del loro primo progetto collaborativo.