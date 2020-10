I NUOVI RECORD DI NFT e crypto art

▷ Sei vuoi guadagnare subito denaro inizia a Tradare con il BONUS FISSO del 5%: CLICCA E REGISTRATI QUI ORA!

All’inizio di questo mese, la casa d’aste Christie’s ha annunciato la vendita di un ritratto digitale del codice Bitcoin per oltre $ 130.000 quando il primo prezzo stimato era $ 12.000– $ 18.000.

Era la prima volta che un gettone non fungibile veniva venduto all’asta in una delle principali case d’asta di arte tradizionale.

Uno degli ultimi eventi, Bridge to Metaverse, presentato da Snark.art, ha mostrato opere tokenizzate di artisti contemporanei affermati ed emergenti.

Una mostra collettiva ha portato i principali artisti del nostro tempo – i Kabakov, Kendell Geers, AES + F, Recycle Group e altri – nello spazio blockchain, e una serie di tavole rotonde ha funzionato come un ponte tra il mondo dell’arte tradizionale e quello basato su blockchain con i propri sistemi di distribuzione.

Una critica al mercato dell’arte criptata è stata l’ingenuità percepita delle opere. Sebbene le persone fossero distratte dall’emergere di meme e CryptoKitties, ci sono stati anche alcuni artisti seri che hanno fatto sentire la loro presenza nel mondo delle criptovalute.

La posizione tradizionale delle arti è stata un commento allo stato attuale delle cose. Un modo per criticare in modo sovversivo e, allo stesso tempo, per magnificare la verità di ciò che stiamo vivendo.

Questa è una corrispondenza perfetta con l’emergere dell’anonimato della tecnologia blockchain nel nuovo clima di essere costantemente monitorati dai nostri gadget quotidiani.

Gli artisti emergenti nel nuovo campo della crypto art saranno influenzati da artisti tradizionali che portano le loro opere in uno spazio blockchain condiviso?

Con voci forti che sollevano questioni politiche, razziali, di genere e disuguaglianza, il loro afflusso in questi tempi attuali può creare un cambiamento nel modo in cui l’arte viene creata, raccolta e vista.

Il mercato dell’arte tradizionale porta con sé non solo artisti ma anche galleristi e curatori che sono naturalmente anche attratti dai mercati in crescita.

In effetti, stiamo già assistendo a un passaggio a modalità di acquisto più classiche, con il Museum of Contemporary Art di Los Angeles che acquista opere da artisti per esporle nella propria collezione permanente.

Naturalmente, questo aprirà anche la porta a Crypto Art Basel, Biennale e altri eventi curati le cui opere d’arte criptate batteranno i record di vendita da Christie’s o Sotheby’s.

Tra cinquant’anni, quelle prime opere d’arte NFT di artisti acclamati in tutto il mondo potrebbero diventare di grande valore, proprio come quello che è successo con le prime animazioni di John Whitney, il padre della computer animation, che ha creato la prima arte animata sul suo computer nel 1960.

Gravi artisti contemporanei rispecchiano e persino ingrandiscono la verità della nostra realtà senza censura. Nell’attuale mondo politico, un matrimonio tra artisti affermati e arte criptata senza censura è praticamente una corrispondenza perfetta.

Misha Libman, co-fondatrice di Snark.art, crede sicuramente che questa sia una sfida non solo da affrontare ma da assaporare, e ha affermato che:

“Mentre molte industrie creative come il cinema, la musica e l’editoria hanno iniziato la loro transizione nel regno digitale molti anni fa, l’incapacità di stabilire la scarsità digitale per l’arte ha mantenuto il mercato dell’arte da 60 miliardi di dollari in gran parte nel dominio fisico. La tecnologia blockchain non offre solo la capacità di stabilire la scarsità di contenuti digitali, ma ha anche il potenziale per sbloccare altre entusiasmanti meccaniche sociali con cui gli artisti possono sperimentare, raggiungendo direttamente un nuovo pubblico globale senza dover attraversare i confini fisici e altre barriere “.

Pertanto, il pubblico della crypto art è pronto per essere sfidato con affermazioni serie sul passaggio alla digitalizzazione?

Soprattutto perché artisti affermati si trovano ora con un nuovo mezzo tecnologico e un modo per raggiungere un pubblico che non avevano mai avuto prima.