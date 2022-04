Meta aprirà il primo negozio fisico PER PROMUOVERE IL MetaversO

Meta Platforms Inc aprirà il suo primo negozio fisico in cui gli acquirenti possono provare e acquistare cuffie per realtà virtuale e altri gadget mentre l’azienda traccia un percorso per seguire il suo mainstream metaverso altamente pubblicizzato.

Il Meta Store di 1.550 piedi quadrati presso il campus dell’azienda Burlingame in California aprirà il 9 maggio e conterrà demo per il suo visore Quest 2 VR e dispositivo per videochiamate Portal , oltre a occhiali intelligenti che produce con Ray-Ban, ha detto Meta su Lunedi.

I dispositivi, ad eccezione degli occhiali Ray-Ban, saranno disponibili per l’acquisto presso il punto vendita. I prodotti possono anche essere acquistati online tramite una nuova scheda acquisti su meta.com, ha affermato la società.

Meta sta investendo molto nel metaverso, uno spazio virtuale in cui le persone interagiscono, lavorano e giocano, aggiungendo nuove funzionalità ai dispositivi hardware che fungono da punti di accesso al mondo virtuale.

All’inizio di questo mese, il proprietario di Facebook ha dichiarato che avrebbe iniziato a testare strumenti per la vendita di risorse ed esperienze digitali all’interno della sua piattaforma di realtà virtuale Horizon Worlds, una piattaforma VR lanciata da Meta alla fine dello scorso anno.

Meta ha anche affermato che addebiterà una commissione del 47,5% ai creatori di esperienze e risorse digitali, una mossa che ha attirato critiche da parte di alcuni sviluppatori di app.

Gli acquirenti che seguono lo spazio sono in attesa della prossima versione del visore Quest 2 VR, che sarà probabilmente rilasciato nel secondo trimestre e ampiamente considerato dagli analisti come fondamentale per i piani del metaverso dell’azienda.