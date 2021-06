McLaren Racing Partner di Tezos

▷ Tokenizza Subito la tua azienda in Svizzera con un Partner Affidabile ed a costi molto competitivi: CLICCA QUI ORA!

Tezos è stato selezionato da McLaren Racing per una partnership tecnica pluriennale tra Formula 1, IndyCar ed eSport. Tezos, la blockchain più avanzata al mondo, è il partner ufficiale della blockchain del team e McLaren utilizzerà la rete ad alta efficienza energetica e aggiornabile per creare un’esperienza per i fan di token non fungibili (NFT).

▷▷▷ Per approfondire clicca qui: Cosa sono gli NFT e la Cryptoart? ▷ Le migliori offerte Smartphone Xiaomi di oggi su

McLaren porterà la più illustre eredità delle corse e le più emozionanti formazioni di piloti in più squadre di corse per offrire un’esperienza di fan NFT senza rivali e coinvolgente basata sulla blockchain di Tezos.

Tezos è una blockchain open source per risorse e applicazioni che si evolve continuamente attraverso un’efficiente governance e aggiornamenti on-chain.

Per Tezos e McLaren, la sostenibilità attraverso l’innovazione va di pari passo: l’adozione di NFT pulite e reti efficienti dal punto di vista energetico garantisce che l’impatto di questo nuovo mezzo per condividere l’espressione creativa non sia compensato da un consumo di energia inutilmente elevato.

A differenza delle tradizionali blockchain Proof of Work, il pionieristico meccanismo Proof of Stake di Tezos è un approccio significativamente più efficiente dal punto di vista energetico per proteggere la sua rete utilizzando due milioni di volte meno energia rispetto alle reti Proof of Work come Bitcoin ed Ethereum.

Ciò consente a Tezos di operare in modo pulito, con un consumo energetico minimo e un’impronta di carbonio trascurabile.

Come parte della partnership, il marchio Tezos sarà rappresentato nel team McLaren Formula 1 e nel team Arrow McLaren SP, comprese le tute da gara dei piloti McLaren F1; Lando Norris e Daniel Riccardo; e driver AMSP; Pato O’Ward e Felix Rosenqvist.