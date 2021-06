Mattel si unisce alla frenesia NFT con Hot Wheels

▷ Tokenizza Subito la tua azienda in Svizzera con un Partner Affidabile ed a costi molto competitivi: CLICCA QUI ORA!

Spostati, Nyan Cat . Mattel è l’ultimo creatore a saltare sulla mania più calda della criptovaluta mettendo in vendita la sua prima arte digitale con i suoi veicoli Hot Wheels.

▷ Le migliori offerte Smartphone Xiaomi di oggi su

Martedì, il produttore di giocattoli offrirà tre pezzi di arte digitale sotto forma di token non fungibili, o NFT, all’asta sul suo sito Web Mattel Creations come parte della serie Hot Wheels NFT Garage . Le opere uniche includeranno auto d’epoca del suo archivio: Twin Mill, Bone Shaker e Deora II.

L’asta durerà una settimana, e in un’altra prima volta per Mattel, il vincitore potrà pagare in Ethereum, una criptovaluta.

La società ha affermato che stava pianificando aste NFT per i suoi altri marchi di giocattoli. “La Mattel sta creando un nuovo modo per far convergere l’innovazione e l’arte nello spazio dei giocattoli e continuerà a esprimere i suoi marchi nel formato NFT”, ha affermato in una nota.