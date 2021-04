Luka Garza ex star di Iowa Hawkeye inizia a vendere NFT personali

▷ Tokenizza Subito la tua azienda in Svizzera con un Partner Affidabile ed a costi molto competitivi: CLICCA QUI ORA!

Luka Garza , l’ex star dell’Iowa Hawkeyes e vincitore del Wooden Award, è l’ultimo atleta ad entrare nella tendenza NFT.

Quando la sua carriera universitaria si è conclusa con una sconfitta nel secondo round del torneo NCAA 2021, Garza è diventato idoneo a trarre profitto dal suo nome, immagine e somiglianza.

Dopo aver appreso del nuovo mondo delle NFT attraverso la ricerca, il 22enne laureato in economia ha lavorato con suo padre e un team di designer per creare il proprio NFT – token non fungibile, una prova unica di proprietà di un prodotto digitale come videoclip o opere d’arte digitali.

Una parte del ricavato dell’asta di Garza sarà donata all’ospedale pediatrico della famiglia Stead dell’Università dello Iowa. L’asta NFT si è conclusa venerdì sera, vendendo per un totale di $ 41.141, secondo OpenSea, il mercato digitale che ha ospitato l’asta .

“È davvero, davvero bello da guardare”, ha detto Garza a ESPN. “Spero di fare di più in futuro e di avere un’intera collezione. E ovviamente, questa sarà probabilmente la più esclusiva.”

Gli NFT sono decollati nel mondo dello sport dopo che l’NBA ha avuto successo con NBA Top Shot, un forum online per lo scambio di carte da basket virtuali in cui i fan possono acquistare e vendere video dei loro giocatori e momenti preferiti nelle ultime stagioni. E ora la tendenza si sta diffondendo ad altri sport.

Garza ha detto di essere stato ispirato a creare un NFT di se stesso a causa del successo di NBA Top Shot e del suo amore per le carte collezionabili sportive che aveva da bambino.

L’NFT di Garza era una carta collezionabile virtuale 1 su 1 che include i momenti salienti di lui che giocava durante la sua carriera universitaria da record in Iowa. È in grado di trarre profitto dal suo tempo al college perché non ha più ammissibilità.

“Voglio dire, onestamente, molti dei miei compagni di squadra non si sono ancora diplomati [e] sono ancora sotto l’NCAA. Mi hanno detto che gli piaceva davvero l’idea e pensano che sia davvero interessante”, ha detto Garza. “Forse posso dare un esempio e vedere come va.”

Dopo aver appreso degli NFT attraverso la ricerca, Garza ha lavorato con suo padre e un team di designer per creare i propri NFT. Brian Ray / University of Iowa Athletics tramite AP

Oltre ad acquisire la proprietà della “Carta del giocatore nazionale dell’anno Luka Garza Consensus”, al miglior offerente dell’asta è stata concessa l’opportunità di incontrare Garza, competere in una partita a CAVALLO contro di lui, condividere le tecniche di meditazione di Garza e partecipare a un cena e film con lui.

Il vincitore ottiene anche un “pass VIP” a vita per tutti i futuri camp di basket ospitati da Garza, oltre a un paio di scarpe autografate che indossava quando ha battuto il record di record di tutti i tempi nella carriera di basket maschile dell’Iowa.

La parte più importante dell’NFT di Garza, ha detto a ESPN, è la donazione all’ospedale pediatrico della famiglia Stead dell’Università dello Iowa.

L’ospedale e i suoi pazienti sono diventati parte della cultura atletica dell’Iowa. Dal 2017, i fan e i giocatori di Occhio di Falco presenti alle partite di calcio al Kinnick Stadium si voltano per salutare i bambini che guardano dalle finestre dell’ospedale. L ‘”Iowa Wave” è diventata una delle parti più famose e commoventi del football universitario.

“Gli studenti dell’Università dell’Iowa sono incredibili nel restituire qualcosa … c’è una forte connessione nel campus tra i nostri studenti e i nostri pazienti pediatrici”, ha dichiarato Lynette Marshall, Presidente e CEO, University of Iowa Center for Advancement, in una dichiarazione a ESPN .

“Sappiamo che Luka Garza ha in programma di donare una parte del ricavato della sua asta … non vediamo l’ora di condividere con lui come la sua donazione aiuterà i nostri pazienti e le nostre famiglie”.