Look Labs lancia il primo NFT di un profumo digitale, avrà successo?

Look Labs, con sede a Berlino, ha creato una fragranza digitale utilizzando la spettroscopia nel vicino infrarosso per creare un riflesso digitale del profumo, che è stato codificato come NFT .

Look Labs ha registrato le lunghezze d’onda molecolari di un profumo chiamato Cyber Eau de Parfum per creare un’opera d’arte digitale, supportata da un token non fungibile (NFT).

“Look Labs traduce il profumo di Cyber Eau de Parfum in un’opera d’arte NFT rendendola la prima fragranza digitale al mondo”, ha spiegato lo studio.

Il fisico Cyber Eau de Parfum è un profumo unisex che sarà lanciato alla fine di questo mese.

Oltre al profumo, Look Labs ha creato 10 opere d’arte digitali supportate da NFT, che fungono da certificati di autenticità basati su blockchain.

Il profumo digitale è “il riflesso digitale estratto di un profumo fisico”.

Per creare l’opera d’arte lo studio ha utilizzato la spettroscopia nel vicino infrarosso (NIRS) – un metodo per misurare le vibrazioni molecolari di oggetti fisici – per estrarre le lunghezze d’onda del profumo, della bottiglia e dell’etichetta.

Il NIRS ha prodotto una lettura del profumo, che è stata registrata sotto forma di dati di spettro per dettagliare la composizione molecolare del profumo.

Look Labs ha incorporato i dati in un’opera d’arte digitale in edizione limitata che è stata creata in collaborazione con l’artista digitale con sede a Montréal Sean Caruso.

“Il profumo digitale è il cosiddetto riflesso digitale estratto di un profumo fisico”, ha detto a Dezeen il fondatore di Look Labs Jodan Katzarov.

“In questo caso particolare, abbiamo visualizzato i dati scientifici come opere d’arte”.

“Potenzialmente, se abbiamo una macchina in grado di riconvertire quei riflessi molecolari, possiamo ricreare il profumo o, possiamo avere un algoritmo di intelligenza artificiale che può ‘decodificare’ il profumo e riprodurlo nel prossimo futuro”, ha spiegato Katzarov.

Le opere d’arte digitali hanno preso spunto dalla confezione fisica del profumo e hanno un rendering fotorealistico della bottiglia del profumo, che ruota su una piattaforma.

I dati di lunghezza d’onda NIRS sono rappresentati attraverso un grafico colorato ed è accoppiato con un grafico del tipo di codice a ciclo continuo.

“Per NFT, sono stato ispirato dalla confezione e dal flacone originali di Cyber Eau de Parfum”, ha affermato Caruso.

“Volevo un rendering fotorealistico della bottiglia con l’etichetta illuminata e i dati NIRS rappresentati come uno spettrogramma colorato, in contrasto con il piatto in stile gigeresco”.

L’opera d’arte che incorpora la fragranza digitale è stata quotata sul sito di aste NFT Rarible con un prezzo suggerito di 10 Ether, circa $ 20.960.

Gli acquirenti dell’opera d’arte NFT possono riscattare un’edizione speciale della fragranza fisica, Cyber Eau de Parfum, che incorpora un’etichetta elettronica stampata rappresentata nell’opera d’arte digitale.

“Credo che ci sia un enorme potenziale di mercato per le fragranze digitali che arriveranno sotto forma di pezzi NFT che presentano la sensazione del profumo”, ha detto Katzarov.

“Immagina qualcosa come una carta ‘Pokemon’ che rappresenta ciò che il profumiere voleva rappresentare con il profumo.”

Il profumo verrà lanciato l’11 aprile

“Penso che se ogni fragranza viene fornita con un NFT, contribuirà a limitare il numero di fragranze contraffatte”, ha aggiunto

“Inoltre, la maggior parte delle fragranze sono viste come oggetti di valore, NFT aggiungerà ulteriore valore da collezione”.

Look Labs è stata fondata a Berlino e si concentra sullo sviluppo di prodotti innovativi nei settori della bellezza e dello stile di vita, combinando l’artigianato tradizionale con le nuove tecnologie.

