Le scarpe Nike NFT per il MetaversO sono in vendita A $ 8.000

Che tu creda o meno nel metaverso, alcune aziende scommettono che è il futuro. Nike è una di queste. Lo scorso dicembre l’azienda di abbigliamento sportivo ha acquistato RTFKT (“artefatto”), un designer di scarpe da ginnastica virtuale, nella speranza di piantare i piedi nel metaverso. Quell’acquisto ora sta pagando dividendi.

Durante il fine settimana RTFKT e Nike hanno lanciato le Nike Dunk Genesis Cryptokicks, una collezione di 20.000 sneakers NFT. Dal lancio delle scarpe da ginnastica virtuali, gli scommettitori di criptovalute le hanno acquistate tra $ 7.500 e $ 9.000 (da 2,5 a 3 ether). Il loro aspetto può essere modificato con fiale digitali, che a loro volta costano un minimo di $ 2.500 (0,8 ether).

Alcune fiale sono più comuni di altre, e i Cryptokicks dotati di skin rare sono andati per ingenti somme. Un paio , ad esempio, è stato venduto a $ 133.000 (45 ether). Una fiala di Alien, la più rara del set, è stata venduta a $ 449.000 (150 ether) . RTFKT afferma che i possessori possono eseguire determinate missioni online che “evolveranno” le skin.

Al momento non ci sono piani annunciati per i detentori di questi NFT di ricevere versioni reali dei loro beni digitali, sebbene sia stato creato un filtro Snapchat in modo che i proprietari potessero indossare i loro calci in AR. Fa parte di una scommessa più ampia sulla moda virtuale, una scommessa presa da qualcosa di più della semplice Nike.

A dicembre, Adidas ha rilasciato la sua collezione Into The Metaverse di 30.000 NFT, collaborando con il Bored Ape Yacht Club per farlo. La proprietà della NFT promette gocce di abbigliamento sia virtuale che reale, una tattica adottata anche da Dolce & Gabbana .

Gucci ha intrapreso una strada diversa, collaborando con le collezioni NFT blue-chip per mettere gli abiti Gucci sugli avatar di Pudgy Penguins, World of Women e Bored Ape Yacht Club .

Nike e Adidas stanno portando sempre più la loro rivalità nel metaverso: Adidas ha acquistato terreni in Sandbox, un metaverso ricco di giochi che è in beta , mentre Nike ha investito in Roblox , un mondo digitale particolarmente popolare tra i bambini.

Per quanto riguarda RTFKT, c’è dietro Clone X, una delle raccolte NFT di maggior successo. Progettato dal famoso artista Takashi Murakami, è un set di 20.000 immagini del profilo 3D ispirate agli anime i cui proprietari includono Justin Bieber .

Acquistare in Clone X ora costa poco più di $ 50.000, ma l’abbonamento include vantaggi. A febbraio, ai possessori è stata rilasciata una scatola misteriosa che, dopo settimane di speculazioni, alla fine conteneva i Cryptokicks che ora vengono venduti per quasi $ 10.000, oltre a un assortimento casuale di fiale.

Finora poco più di un terzo dei possessori di Clone X ha aperto le loro scatole misteriose, il che significa che due terzi dei Cryptokicks devono ancora entrare in circolazione.