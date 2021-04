Le NFT accendono il dibattito sul valore digitale e sull’impatto ambientale

▷ Tokenizza Subito la tua azienda in Svizzera con un Partner Affidabile ed a costi molto competitivi: CLICCA QUI ORA!

Jazmine Boykins è un’artista visiva che va sotto il nome di “scarpe nere”. Possiede e gestisce una galleria nella Carolina del Nord, ma recentemente vende opere d’arte che esistono esclusivamente online come gettoni non fungibili o NFT.

“Ho sempre saputo di voler essere un artista, probabilmente da quando ero un ragazzino”, ha detto Boykins. “Tuttavia non si è trasformato in arte digitale fino a forse uno o due anni fa.”

Gli NFT sono risorse digitali che esistono sulla blockchain, che funge da registro decentralizzato che dettaglia pubblicamente ogni volta che un NFT è stato acquistato o venduto. La tecnologia Blockchain supporta anche criptovalute come Bitcoin ed Etherium, ma mentre quei token sono replicabili, gli NFT sono limitati in quantità.

“Gli NFT non possono essere duplicati o copiati, sono verificabilmente scarsi”, ha affermato Daniel Roberts, caporedattore di Decrypt. “Tutto ciò che significa veramente è che non può essere diviso, duplicato, sottotitolato uno per uno”.

Gli NFT possono assumere la forma praticamente di qualsiasi tipo di contenuto online.

Boykins vende opere d’arte con l’obiettivo di evidenziare le narrazioni nere. La band alternativa Kings of Leon ha pubblicato il loro ultimo album come NFT. NBA TopShot è un mercato che vende i momenti salienti del basket come NFT.

Il mese scorso, la rivista Time ha venduto tre versioni digitalizzate delle sue copertine come NFT e il New York Times ha messo all’asta una colonna come NFT.

Proprio questa settimana, un uomo ha venduto una foto di un panino al formaggio del Fyre Festival del 2017 come NFT.

Apparentemente l’unica cosa che unifica le NFT è la loro relativa scarsità.

“Alcuni di loro potrebbero essere uno di un piccolo lotto limitato di 20; alcuni di loro sono anche solo uno di uno: davvero unico”, ha detto Roberts. “E puoi indicare il punto sulla blockchain dove si trova e dimostrarlo.”

Ma possedere un NFT non è la stessa cosa che possedere i diritti su un contenuto. I fan dei Kings of Leon possono ancora acquistare l’ultimo album della band con mezzi tradizionali o ascoltarlo sulla maggior parte dei servizi di streaming musicale. Gli appassionati di basket possono ancora vedere i momenti salienti su ESPN.

Anche l’arte di Boykins è disponibile per guardare sul suo sito web o account Twitter gratuitamente.

Di conseguenza, la tecnologia ha la sua giusta quota di detrattori. Molti sostengono che il semplice collegamento di un contenuto alla blockchain non gli dia valore, soprattutto quando quel contenuto è facilmente accessibile altrove. Anche Boykins all’inizio era scettico.

“Onestamente ho pensato che fosse un po ‘strano”, ha detto.

Roberts ha affermato che gran parte delle esitazioni sugli NFT ha a che fare con lo scetticismo su quanto valore possa avere un contenuto digitale.

“È possibile comprendere la tecnologia e provare a capirlo”, ha detto Roberts. “Ma anche una volta che impari la tecnologia e capisci che … ciò non significa ancora che tu voglia acquistare o possedere un NFT o vederlo come emotivamente attraente. Devi solo superare l’ostacolo mentale del non- proprietà fisica “.

Anche allora, non è per tutti, ha detto Roberts.

“Ci sono molte persone che, anche una volta arrivato a quel punto, dicono:” Non ha molto senso per me “. E penso che sia giusto “, ha detto.

Boykins ha affermato di credere che il valore degli NFT derivi dal modo in cui aiutano a legittimare le opere d’arte digitali, che ritiene siano state diffamate dalla critica.

“Hai tutto lo stigma contro l’arte digitale: mentre l’arte digitale non è così difficile o complessa come tradizionale”, ha detto. “Anche se entrambi i mezzi possono essere piuttosto intensi a seconda di come lo fai.”

Nonostante lo stigma, l’arte NFT ha raccolto molti soldi. A marzo, l’artista digitale Beeple ha venduto una raccolta delle sue opere all’asta per 69 milioni di dollari. La vendita rappresentava il terzo importo più alto mai pagato a un artista vivente – digitale o meno – dietro solo a Jeff Koons e David Hockney.

Boykins ha detto di aver preso conforto nel recente successo dell’arte NFT.

“Per ora vedere che è molto confortante perché, indipendentemente da come è fatto, questi artisti vengono riconosciuti per il loro lavoro, riconosciuti per le loro abilità e capacità”, ha detto.

Roberts ha detto che uno dei principali appelli dell’arte NFT è che fornisce una connessione più diretta tra i creatori ei loro clienti.

“Quando parliamo di NFT nel mondo della musica o nel mondo dell’arte, quello in questo momento è pubblicizzato come uno dei grandi appelli … Questo è un modo per concedere i diritti d’autore direttamente ai creatori”, ha detto Robert.

Anche gli NFT e la tecnologia blockchain sottostante hanno attirato critiche per quanta energia richiedono per funzionare.

“Ci sono computer in tutto il mondo che stanno praticamente gareggiando per creare una sorta di blocco successivo della catena”, ha detto Brian Kahn, caporedattore di Earther e parte della facoltà della Columbia Climate School della Columbia University.

Le blockchain utilizzano un modello di “prova del lavoro”, che richiede che numerosi computer di grandi dimensioni funzionino simultaneamente per aggiungere la riga successiva nel “libro mastro” digitale. Il processo consente alla tecnologia di rimanere decentralizzata e sicura, ma consuma anche una quantità significativa di energia del computer.

Kahn ha detto che si traduce in inquinamento.

“Questi algoritmi stanno correndo per risolvere un problema, e funzionano tutti allo stesso tempo, e bruciano energia, di solito è energia sporca, ed è qui che entra in gioco l’impatto sul clima”, ha spiegato.

Ma ha detto che non deve essere così. Altri processi, più efficienti, hanno il potenziale per ridurre il consumo energetico della tecnologia, come la “prova di interesse”. Quel modello seleziona un computer a caso per aggiungere ogni blocco alla catena, eliminando la necessità di più sistemi affamati di energia per funzionare allo stesso tempo.

“Questa è la cosa che penso, sai, ecciti molte persone sia nello spazio climatico che nello spazio blockchain”, ha detto Kahn. “Come possiamo ripulirlo mantenendo allo stesso tempo la cosa che lo rende interessante in primo luogo Kahn ha detto di essere ottimista sul futuro perché l’improvvisa popolarità degli NFT ha messo sotto i riflettori le carenze ambientali della blockchain.

“Stiamo parlando di questo discorso relativamente all’inizio di qualcosa che potrebbe crescere in modo più sostenibile”, ha detto. “Quindi è per questo che ho un po ‘di, credo spero, per così dire, su questo spazio e su cosa potrebbe venire dopo.”

Boykins ha detto che sarebbe felice di vedere la blockchain che supporta la sua arte NFT diventare più rispettosa dell’ambiente. E ha grandi speranze per la tecnologia in generale.

“Diventerà sempre più grande, e probabilmente diventerà il nuovo modo tradizionale di collezionare opere d’arte che sento”, ha detto.