L’AZIENDA EDTECH PREMIA GLI INSEGNANTI DI LINGUA CON NFT, MENTRE CRYPTO INFLUENZA LE INIZIATIVE PER L’APPRENDIMENTO ONLINE 

Preply ha coniato 3 NFT su Opensea e li ha usati per premiare i migliori insegnanti nella loro piattaforma

Degli oltre 40.000 insegnanti registrati nella piattaforma linguistica online Preply, l’azienda premierà gli insegnanti più fedeli con NFT

Preply non vede l’ora di creare ricompense e benefici per gli insegnanti

Il sito di e-learning Preply ha coniato 3 NFT su Opensea per premiare i loro tutor più fedeli del 2021. Calcolato in base al maggior numero di ore insegnate, abbiamo premiato i migliori insegnanti di inglese, francese, e spagnolo.

Questi top insegnanti hanno trascorso complessivamente 10.000 ore di insegnamento sul sito. Preply aggiungerà dei vantaggi nei successivi mesi per i titolari dei loro esclusivi NFT. Premiamo chi utilizza le ultime tecnologie per incoraggiare e premiare l’uso del mercato dell’apprendimento online.

Possedere un NFT Preply significa far parte di un club esclusivo. Le ricompense per i titolari includeranno biglietti per eventi, vantaggi, corsi di apprendimento e accesso a test beta del prodotto non disponibili pubblicamente che saranno svelati nel prossimo futuro.

Questa è una spinta verso il futuro. Dato che le aziende si affidano meno alle strategie offline e guardano di più al dominio online, tecnologie come gli NFT sono il modo perfetto per premiare gli utenti. Sono unici in quanto non solo mostrano apprezzamento ai top performer, ma li segnano anche come parte di una comunità esclusiva, con ricompense e gettoni distribuiti in futuro.

Dmytro Voloshyn, co-fondatore e CTO di Preply, afferma che “gli Smart Contracts, la tecnologia dietro gli NFT, stanno per rivoluzionare il mondo digitale.

Permettono che la proprietà passi di mano su blockchain. Ciò significa che la prova di proprietà può vivere nel dominio pubblico e può essere passata da un portafoglio all’altro per una piccola tassa.

Le aziende devono utilizzare queste tecnologie per rimanere competitive in un regno online in costante evoluzione e crescita”.

Su Preply

Fondata nel 2013 dal team ucraino di Kirill Bigai, Serge Lukyanov e Dmytro Voloshyn, Preply è una piattaforma di apprendimento online che collega più di 40.000 insegnanti che insegnano 50 lingue a centinaia di migliaia di studenti in 180 paesi nel mondo. Con l’abbinamento studente-insegnante suggerito da un algoritmo di apprendimento automatico, gli insegnanti raccomandati creano piani di lezione personalizzati per soddisfare il budget, il programma e le conoscenze dello studente. Ogni giorno, decine di migliaia di studenti fanno lezioni con insegnanti di 160 nazionalità.