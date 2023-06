L’asta fallimentare 3AC di Sotheby’s guadagna $ 11 milioni e potrebbe rappresentare la ripresa del mercato NFT?

Una vetrina sfavillante di opere d’arte digitali si è svolta nella sontuosa sala d’aste di Sotheby’s, tra pareti imponenti impreziosite da un intenso colore blu e un pubblico di investitori affamati di nuove opportunità finanziarie. La tensione era palpabile nell’aria, mentre le persone sedute su eleganti sedie si preparavano a partecipare a quello che potrebbe essere un capitolo conclusivo nel tumultuoso mondo degli NFT. Lo schermo televisivo a destra mostrava l’emblema “Sotheby’s”, un marchio che incarna l’eccellenza e l’autorevolezza del mercato dell’arte.

Questo evento eccezionale, noto come la vendita “Grails”, era dedicato alle opere d’arte digitali appartenenti a Three Arrows Capital (3AC), una società di criptovalute che ha lasciato il mondo finanziario a bocca aperta con le sue audaci acquisizioni nel campo degli NFT. I fondatori di 3AC, Kyle Davies e Su Zhu, hanno raggiunto l’apice del successo nel 2021 quando hanno sborsato la cifra stupefacente di $ 5,8 milioni per un NFT del rinomato artista Dmitri Cherniak. In quel momento, sembrava che nulla potesse scalfire la loro audacia e prosperità finanziaria.

Tuttavia, le acrobazie finanziarie di Three Arrows Capital hanno presto raggiunto un punto di non ritorno. Il mondo ha assistito al crollo di questo impero finanziario quando la società è stata dichiarata ufficialmente in bancarotta. Come una marea di debiti, i creditori si sono radunati, cercando disperatamente di riscuotere i loro pagamenti, che ammontavano a una somma sconcertante di quasi 3,5 miliardi di dollari. Mentre i fondatori di 3AC si godono le loro vacanze a Bali, protetti dalle richieste di estradizione degli Stati Uniti, i creditori sono rimasti a lottare per recuperare i loro investimenti.

È in questo contesto di caos finanziario che Teneo, una società di consulenza incaricata di liquidare l’attività di Three Arrows Capital, ha deciso di organizzare l’asta fallimentare. Questo evento rappresentava l’ultima possibilità per i creditori di recuperare almeno una piccola parte del denaro che avevano investito. Tuttavia, c’era anche un senso di tristezza e malinconia nell’aria, poiché tutti sapevano che questa era la fine di un’era audace e avventurosa.

Giovedì sera, la sala vendite di Sotheby’s era colma di aspettative e speranze. Circa 40 opere d’arte digitali, considerate dei veri e propri tesori nel mondo degli NFT, erano pronte per essere aggiudicate al miglior offerente. Questa seconda parte della vendita “Grails” ha superato ogni previsione, raccogliendo poco meno di $ 11 milioni con le commissioni degli acquirenti. Una cifra strabiliante, più del doppio delle stime più ottimistiche che erano state fatte, che ha alimentato una luce di speranza tra i creditori presenti.

Al centro dell’attenzione c’era l’opera d’arte di Cherniak, “Ringers # 879 (The Goose)”, un capolavoro generativo che ha catturato l’immaginazione di molti partecipanti. L’opera è stata venduta per un’enorme cifra di 6,2 milioni di dollari, dopo una lunga e animata sessione di offerte che ha coinvolto il fondo NFT 6529, appartenente a un misterioso acquirente noto come @punk6529, che ha preferito mantenere l’anonimato dietro un semplice nome Twitter.

Ciò che ha reso questa vendita particolarmente interessante è stata la presenza di un pubblico giovane e vivace. Gli astanti, molti dei quali si avvicinavano per la prima volta al mondo degli NFT, hanno sollevato le loro paddle per gareggiare per opere d’arte che spaziavano da alcune migliaia di dollari fino a sei cifre. Era un’atmosfera di novità e promessa, in cui la passione per l’arte digitale si univa alla ricerca di nuove opportunità di investimento.

Gli acquirenti, alcuni dei quali vestiti in modo informale, come dimostra il caso di un individuo con giacca di lino e sandali Birkenstock beige che ha gareggiato per “Archetype # 46” di Kjetil Golid, hanno dimostrato un livello di impegno notevole. Alla fine, l’opera è stata aggiudicata per $ 30.480, ma l’acquirente ha preferito non rilasciare commenti sull’acquisto, lasciando tutti a speculare sulla sua identità e sulle sue motivazioni.

I commercianti che hanno assistito all’asta sono rimasti soddisfatti dell’energia che pervadeva la sala. L’entusiasmo contagioso che circolava tra i partecipanti testimoniava l’emergere di un nuovo mercato, caratterizzato da una gioventù che prende in mano le redini del mondo dell’arte digitale. Ariel Hudes, capo di Pace Verso, ha commentato: “L’energia nella stanza era molto contagiosa. Si può percepire che si tratta di un mercato più giovane”.

Va notato che questa non è stata la prima incursione di Sotheby’s nel mondo degli NFT. L’asta di giovedì segna un ritorno dopo più di un anno da quella che può essere descritta come una vendita disastrosa di CryptoPunks del valore di 30 milioni di dollari. Quell’evento si concluse con confusione, recriminazioni e una sensazione di amarezza. Tuttavia, oggi sembra che gli investitori abbiano trovato nuova fiducia in questo mercato, desiderosi di acquistare opere d’arte digitali che potrebbero diventare vere e proprie icone del mondo digitale.

È innegabile che la nostalgia abbia giocato un ruolo nella recente asta. I collezionisti hanno cercato di catturare un pezzo del passato glorioso delle criptovalute, un periodo in cui il valore complessivo superava i 3 trilioni di dollari. Oggi, a causa di diversi fattori negativi, tra cui venti contrari economici, regolamentazioni governative e legami con la criminalità organizzata, questo valore si è ridotto di oltre il 60%. Tuttavia, la vendita di giovedì ha dimostrato che la passione per gli NFT è ancora viva e che esiste un mercato solido per le opere d’arte digitali di alta qualità.

Michael Bouhanna, responsabile dell’arte digitale e degli NFT presso Sotheby’s, ha sottolineato che la sua asta si è concentrata sulla qualità delle opere d’arte. Ha affermato: “È molto raro avere l’opportunità di acquistare queste opere”, riconoscendo tuttavia l’importanza della provenienza. Infatti, la storia e l’autenticità degli NFT hanno indubbiamente suscitato grande interesse tra i grandi investitori che erano desiderosi di spendere le loro rimanenti risorse in oggetti da collezione CryptoPunk e opere d’arte generative realizzate da artisti del calibro di Tyler Hobbs, Erick Calderon e Jeff Davis, solo per citarne alcuni.

Nonostante l’ottimismo generato dalla recente asta, alcuni potrebbero chiedersi se sia stata progettata per sovraperformare, approfittando di un mercato relativamente tranquillo mentre molti collezionisti seri erano impegnati ad Art Basel in Svizzera. Tuttavia, sia che si tratti di una mossa strategica o di una semplice coincidenza, ciò che emerge chiaramente è che il mercato degli NFT sta vivendo un periodo di rinascita, attrattiva e speranza. Mentre le criptovalute continuano a navigare attraverso le insidie e le sfide che si presentano loro, l’arte digitale sembra aver trovato un suo spazio unico, affascinante e promettente nel mondo finanziario contemporaneo.

Ulteriori informazioni sul mondo degli NFT e le loro implicazioni finanziarie potrebbero essere utili per una comprensione più approfondita di questo fenomeno. Gli NFT sono token non fungibili, cioè unici e indivisibili, che si basano sulla tecnologia blockchain. Questi token hanno la capacità di rappresentare la proprietà digitale di beni o opere d’arte, conferendo loro un valore tangibile. La loro unicità e tracciabilità li rendono molto attraenti per i collezionisti e gli investitori. Inoltre, gli NFT hanno aperto nuove opportunità per gli artisti, che possono ora monetizzare le loro opere digitali in modo più diretto e trasparente.

Un aspetto importante da considerare è il crescente interesse istituzionale verso gli NFT. I grandi attori finanziari e le istituzioni stanno iniziando ad esplorare il potenziale degli NFT come classe di attività alternativa. Questo interesse istituzionale potrebbe portare a un aumento della liquidità e della stabilità nel mercato degli NFT, aprendo ulteriori opportunità per gli artisti e gli investitori. Tuttavia, come in qualsiasi mercato emergente, ci sono anche rischi e incertezze da considerare, come la volatilità dei prezzi e la possibilità di frodi o truffe.

In conclusione, l’asta fallimentare di Sotheby’s è stata un momento significativo nel mondo degli NFT, rappresentando sia la fine di un’epoca audace che un segnale di speranza per il futuro di questo mercato. Nonostante le sfide e le incertezze, gli NFT continuano a suscitare interesse e ad attirare investitori e collezionisti in cerca di nuove opportunità finanziarie. L’arte digitale ha dimostrato di avere un ruolo importante in questo scenario, offrendo opere uniche e innovative che si sono guadagnate un posto nel mondo dell’arte contemporanea.