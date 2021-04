L’artista Urs Fischer lancerà la prima collezione di NFT

▷ Tokenizza Subito la tua azienda in Svizzera con un Partner Affidabile ed a costi molto competitivi: CLICCA QUI ORA!

L’artista svizzero Urs Fischer lancerà presto la sua prima collezione di gettoni non fungibili come parte di una serie che chiama CHAOS .

Ogni NFT in CHAOS è composto da due oggetti unici come gli accendini BIC che sono stati scansionati in 3D. Agendo come sculture digitali, gli oggetti sono in costante collisione in movimento e in orbita.

Un totale di 501 opere originali saranno tradotte in criptovalute da collezione. Il culmine del progetto è CHAOS # 501, un singolo NFT con tutti i mille oggetti rappresentati dalla collezione di # 1- # 500 .

“Le sculture, operando come un’archeologia del presente, sono destinate a manifestarsi in qualsiasi formato che sia in grado di visualizzare, riprodurre o mostrare una scultura 3D in movimento.

Esisteranno in qualsiasi spazio sia virtuale, reale o una fusione dei due, ora e per sempre, attraverso la tecnologia attuale e futura. Gli acquirenti di successo se ne andranno con il lavoro di Fischer come NFT, che è composto da un rendering di riferimento e dai dati sottostanti per costruire il lavoro in qualsiasi spazio digitale futuro “, secondo Pace Gallery.

Il primo NFT della serie CHAOS , CHAOS # 1 Human , sarà venduto in un’asta dal vivo su Fair Warning , un’app per aste iper-curata, l’11 aprile alle 17:00 EDT. Fair Warning è stata fondata da Loïc Gouzer, ex co-presidente di Christie’s.

Ci saranno una serie di lanci nelle prossime settimane, che inizieranno il 12 aprile, su MakersPlace, un importante mercato NFT per l’arte digitale. Gli NFT della serie saranno disponibili anche tramite Pace Gallery.

Non appena gli NFT verranno rilasciati, popoleranno un sito web dedicato www.CHAOSOAHCHAOS.com che verrà lanciato il 12 aprile. I lavori popoleranno anche Instagram di Fischer @CHAOSursfischer.

Nel complesso, il rilascio di Urs Fischer NFT segna la prima volta che una grande galleria entra nel mondo della crypto art. Fischer è considerato una delle figure più influenti nel mondo dell’arte contemporanea di oggi.

La sua pratica che spinge i confini include la creazione di sculture, collage e installazioni realizzati utilizzando materiali non convenzionali e processi imprevedibili. Nelle sue stesse parole, “qualsiasi cosa può essere usata per creare arte: la tua mente, la tua mano, il tuo gomito o il tuo dito del piede”.