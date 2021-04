L’artista NFT PAK guadagna su Sotheby’s 16,8 milioni $ in una asta

Contenuto dell’articolo

Una vendita online di token non fungibili (NFT) dell’artista digitale Pak ha ottenuto un totale di 16,8 milioni di dollari da Sotheby’s, inclusa un’immagine di un singolo pixel venduto per 1,36 milioni di dollari, ha detto la casa d’aste mercoledì.

Un token non fungibile è una forma di risorsa digitale basata su blockchain che è esplosa in popolarità nel 2021, con prezzi in aumento mentre i collezionisti e gli appassionati si affrettano ad acquistare gli articoli che esistono solo in forma digitale.

Il mese scorso, un’opera d’arte NFT è stata venduta per $ 69,3 milioni da Christie’s, nella prima vendita in assoluto da una grande casa d’aste di un’opera d’arte che non esiste in forma fisica.

La vendita di Sotheby’s, chiamata “’The Fungible’ Collection”, aveva una struttura complessa, inclusa una serie di cubi digitali che i collezionisti potevano acquistare per $ 500 a $ 1.500 ciascuno, ricevendo un numero di NFT in base al numero di cubi che possiedono.

L’artista è conosciuto solo come Pak, con l’handle Twitter @muratpak.

La vendita includeva anche quattro NFT in edizione limitata che sono stati assegnati ai vincitori di compiti specifici, incluso il pagamento dell’importo più alto per un’opera d’arte Pak sul mercato secondario e la pubblicazione dell’hashtag #PakWasHere per il più grande pubblico di social media.

Anche un NFT chiamato “The Pixel” – un’immagine di un singolo pixel – è stato messo all’asta, ottenendo 1,36 milioni di dollari dopo una battaglia di offerte di 90 minuti.