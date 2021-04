L’artista digitale Pak lancia la piattaforma di masterizzazione NFT e il token: The Block Crypto

▷ Tokenizza Subito la tua azienda in Svizzera con un Partner Affidabile ed a costi molto competitivi: CLICCA QUI ORA!

L’artista digitale Pak ha lanciato una piattaforma di masterizzazione di token non fungibili (NFT) chiamata burn.art e un token soprannominato ASH.

Condividendo la notizia esclusivamente con The Block, un portavoce di Pak e Sotheby’s ha detto a The Block che burn.art consente a qualsiasi proprietario di NFT di bruciare i propri NFT e ottenere ASH in cambio.

“Burning” si riferisce al processo di rimozione permanente di un token crittografico dalla circolazione, o, in questo caso, l’NFT connesso a un particolare pezzo di arte o media digitale.

In un certo senso, il progetto guidato da Pak sembra essere sia un pezzo di performance che uno sforzo per creare una valuta digitale specifica per l’arte.

Forse riflettendo questo posizionamento, ai proprietari di NFT disposti a distruggere i loro NFT per ASH verrà chiesto da burn.art: “Cosa apprezzano di più, l’opera d’arte o il token?”

Quando gli è stato chiesto perché qualcuno avrebbe bruciato i propri NFT, il portavoce ha detto a The Block: “In alcune future raccolte NFT di Pak, sceglieranno di accettare solo ASH come mezzo di scambio.

Come valuta senza autorizzazione, ASH può assumere una vita propria. proprio.”

Qualsiasi artista, casa d’aste o collettivo di artisti può anche decidere in futuro se desidera accettare ASH come valuta, ha aggiunto il portavoce.

ASH è un token standard ERC-20 sulla rete Ethereum, ha detto il portavoce, aggiungendo che al momento bruciare NFT su burn.art è l’unico metodo per guadagnare ASH.

Il tasso di conversione tra un NFT e ASH sarà determinato da una curva di legame che bilancia il prezzo con l’offerta disponibile, sebbene le specifiche del rapporto non siano chiare al momento della stampa. “Più NFT vengono bruciati, meno ASH produrrà ciascuno”, ha detto il portavoce. I proprietari degli NFT di Pak, tuttavia, produrranno “più ASH rispetto agli NFT non Pak”, ha aggiunto il portavoce.

Pak sta attualmente vendendo NFT “The Fungible Collection” in collaborazione con la casa d’aste Sotheby’s, esclusivamente su Gemini’s Nifty Gateway. La vendita è iniziata lunedì e termina il 14 aprile.

Il lancio di burn.art arriva subito dopo la prima vendita in edizione aperta di The Fungible Collection. L’ edizione ha visto 19.880 unità di “Cubes” vendute , ciascuna del valore di $ 500, per un totale di $ 9,94 milioni. La vendita è stata aperta per 15 minuti.

I partecipanti alla vendita di The Fungible Collection potranno bruciare i loro NFT su burn.art dopo che saranno stati coniati, cioè dopo il 14 aprile, ha detto il portavoce a The Block.

Aggiornamento: questa storia è stata aggiornata con il numero finale di “Cubi” venduti e l’importo totale in dollari nella vendita dell’edizione aperta di The Fungible Collection.