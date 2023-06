Lacoste lancia un ecosistema gamificato e tokenizzato per i possessori di NFT

Rivoluzione nel mondo della moda: Lacoste lancia UNDW3, un ecosistema gamificato e token-gated per gli appassionati di NFT

Lacoste, il celebre marchio di abbigliamento francese, ha una sorpresa in serbo per i suoi fedeli fan. Giovedì scorso, l’azienda ha annunciato l’ultima evoluzione del suo fiorente programma Web3: un ecosistema gamificato e token-gated che premia gli utenti con vantaggi NFT legati alla rarità. Secondo Lacoste, questa innovazione contribuirà ad aumentare il valore delle risorse digitali dei possessori di NFT.

L’anno scorso, nel mese di giugno, Lacoste ha lanciato UNDW3 (pronunciato “underwater”), un’iniziativa Web3 focalizzata sulla creazione di 11.212 NFT raffiguranti il celebre logo del coccodrillo, simbolo del marchio. I titolari di questi NFT avevano accesso a vantaggi esclusivi come merchandising in edizione limitata e partecipazione a eventi della comunità. Tuttavia, l’annuncio di giovedì va oltre, ampliando notevolmente il programma UNDW3. Lacoste si propone di creare una destinazione digitale duratura per i suoi clienti, offrendo loro un rapporto più approfondito e interattivo con il marchio.

I possessori di NFT UNDW3 possono ora collegare i loro portafogli crittografici al portale UNDW3, che è stato lanciato oggi, e partecipare a concorsi, sessioni creative, missioni di videogiochi e conversazioni interattive organizzate da Lacoste. Ogni attività svolta dagli utenti accumula punti sulla loro carta UNDW3, che è direttamente collegata al loro portafoglio e a un account Discord associato. Più punti gli utenti accumulano, più rara diventa la loro risorsa NFT, e secondo Lacoste, più il suo valore aumenta.

Inizialmente, gli NFT UNDW3 sono stati messi in vendita l’estate scorsa al prezzo di 0,08 ETH ciascuno. Attualmente, il prezzo minimo di questa collezione si attesta a 0,0294 ETH, ovvero poco più di $54 al momento della scrittura. Nonostante le fluttuazioni dei prezzi, i possessori di NFT UNDW3 possono contare sul fatto che i vantaggi associati a questi token continueranno a crescere di valore nel tempo.

Catherine Spindler, vice CEO di Lacoste, ha condiviso la visione dell’azienda riguardo alla blockchain e all’utilizzo degli NFT: “Al di là delle fugaci tendenze che circondano gli NFT e il metaverso, vediamo la blockchain come un acceleratore, che inaugura un regno digitale più inclusivo ed esperienziale. Premiando i creatori e promuovendo relazioni orizzontali con i nostri clienti, li invitiamo nel nostro processo creativo”.

Le “missioni” dell’UNDW3 si svolgeranno su Discord e sul sito web dedicato di Lacoste, durante diverse stagioni, ciascuna divisa in capitoli a tema della durata di un mese. Alla fine di ogni stagione, i primi 200 utenti più coinvolti saranno premiati. Attualmente, la prima stagione di UNDW3 è composta da cinque capitoli e si concluderà ad ottobre.

Questa innovazione di Lacoste si differenzia nettamente dalle recenti strategie Web3 adottate da altri marchi di lusso e moda, che si sono focalizzati su meccanismi tokenizzati per premiare una piccola élite di top clienti con merchandising esclusivo ed eventi su misura. Lacoste, invece, punta a coinvolgere migliaia di utenti nel suo ecosistema, sfruttando l’appeal di massa e creando esperienze gamificate.

Una nuova era per i possessori di NFT

Mentre il mondo degli NFT continua a evolversi, Lacoste si posiziona all’avanguardia, offrendo un ecosistema coinvolgente e interattivo ai possessori dei suoi NFT UNDW3. Questa innovativa iniziativa Web3 rappresenta un nuovo capitolo nella storia del marchio, permettendo ai suoi fedeli clienti di sperimentare un rapporto più intimo con l’azienda.

L’ecosistema gamificato di Lacoste offre un’ampia gamma di attività coinvolgenti, che spaziano dai concorsi alle sessioni creative, dalle missioni di videogiochi alle conversazioni interattive. Ogni azione compiuta dagli utenti all’interno di questo ecosistema accumula punti sulla loro carta UNDW3, che è direttamente collegata al loro portafoglio crittografico. Più punti un utente accumula, maggiore sarà la rarità del suo NFT e, di conseguenza, il suo valore.

L’accesso a questo ecosistema coinvolgente è semplice: basta collegare il proprio portafoglio crittografico al portale UNDW3 di Lacoste, che è stato appena lanciato. Una volta completata questa operazione, gli utenti potranno immergersi in un mondo digitale ricco di opportunità e vantaggi esclusivi.

I possessori di NFT UNDW3 hanno già dimostrato di apprezzare i vantaggi legati a questi token. Durante la vendita iniziale dell’estate scorsa, gli NFT sono stati venduti a un prezzo di 0,08 ETH ciascuno. Sebbene il valore di mercato di questi NFT sia diminuito nel corso del tempo, il marchio Lacoste assicura che i vantaggi associati a questi token continueranno ad aumentare di valore, offrendo opportunità di investimento e collezionismo ai suoi possessori.

Lacoste non è nuovo all’utilizzo delle nuove tecnologie per coinvolgere i suoi clienti. Già nel 2022, l’azienda ha lanciato il programma UNDW3, che ha ottenuto un grande successo tra gli appassionati di moda e collezionisti. Questa nuova evoluzione dell’iniziativa Web3 conferma l’impegno del marchio nel creare esperienze uniche e coinvolgenti per la sua comunità di fan.

Alla scoperta del regno digitale di Lacoste

Con l’ecosistema gamificato e tokenizzato UNDW3, Lacoste offre ai suoi clienti un’esperienza senza precedenti nel regno digitale. Le “missioni” e le attività proposte all’interno di questo ecosistema si svolgeranno sia su Discord che sul sito web dedicato di Lacoste, offrendo molteplici opportunità di coinvolgimento.

Ogni stagione sarà divisa in capitoli tematici della durata di un mese, in cui gli utenti potranno partecipare a concorsi, sessioni creative, missioni di videogiochi e conversazioni interattive. La partecipazione attiva a queste attività consentirà agli utenti di accumulare punti sulla loro carta UNDW3, aumentando così la rarità e il valore del loro NFT.

Alla fine di ogni stagione, i primi 200 utenti più coinvolti saranno premiati con vantaggi esclusivi. Questo sistema di ricompense crea una competizione sana e stimolante all’interno della comunità di Lacoste, offrendo agli utenti l’opportunità di essere riconosciuti per il loro impegno e la loro partecipazione attiva.

Il futuro degli NFT e della moda di lusso

Mentre sempre più marchi di moda e lusso si avvicinano al mondo delle tecnologie blockchain e degli NFT, Lacoste si distingue per la sua approccio innovativo e inclusivo. Mentre alcuni marchi si concentrano sulla creazione di esperienze esclusive per una piccola élite di clienti privilegiati, Lacoste mira ad ampliare il suo pubblico, coinvolgendo migliaia di appassionati nel suo ecosistema digitale.

L’ecosistema gamificato e tokenizzato UNDW3 rappresenta solo l’inizio di un nuovo capitolo nella storia di Lacoste. L’azienda ha dimostrato di abbracciare la tecnologia e di adattarsi ai cambiamenti del mercato, offrendo ai suoi clienti esperienze coinvolgenti e innovative.

Lacoste crede fermamente che la blockchain rappresenti un acceleratore per un regno digitale più inclusivo ed esperienziale. Attraverso il programma UNDW3, il marchio premia i creatori e incoraggia relazioni orizzontali con i propri clienti, invitandoli attivamente nel processo creativo.

L’impatto dei NFT nel settore della moda

I NFT stanno rivoluzionando il settore della moda, aprendo nuove opportunità per i marchi e i consumatori. Oltre a rappresentare una forma di collezionismo digitale, gli NFT offrono anche la possibilità di creare esperienze coinvolgenti e interattive per i clienti.

L’uso degli NFT nel settore della moda consente ai marchi di ampliare il loro rapporto con i clienti, offrendo loro vantaggi esclusivi e un coinvolgimento più profondo. Attraverso l’ecosistema gamificato UNDW3, Lacoste dimostra come i NFT possano essere utilizzati per creare un legame duraturo e significativo con la propria comunità di fan.

Inoltre, i NFT offrono anche nuove opportunità di monetizzazione per i creatori di moda e artisti. La possibilità di creare e vendere opere d’arte digitali tramite NFT consente loro di raggiungere un pubblico globale e di essere ricompensati in modo equo per il proprio lavoro.

Il futueo del sistema NFT tokenizzato di Lacoste

L’annuncio di Lacoste riguardo all’ecosistema gamificato e tokenizzato UNDW3 rappresenta un’importante evoluzione nel mondo della moda e degli NFT. L’azienda si impegna a offrire esperienze coinvolgenti e vantaggi esclusivi ai possessori dei suoi NFT, creando un legame più stretto con la propria comunità di fan.

L’utilizzo dei NFT nel settore della moda apre nuove possibilità per i marchi, i clienti e i creatori. Lacoste dimostra come la tecnologia blockchain e gli NFT possano essere sfruttati per creare un regno digitale più inclusivo ed esperienziale, premiando i creatori e coinvolgendo attivamente i clienti nel processo creativo.

Questa iniziativa segna un nuovo capitolo nella storia di Lacoste e offre un’anteprima del futuro dei NFT nel settore della moda. Sarà interessante osservare come altri marchi risponderanno a questa tendenza e come si svilupperanno ulteriormente le esperienze legate agli NFT nel mondo della moda e del lusso.