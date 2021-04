La start-up Alchemy finanziata con 80 milioni di $ da Coinbase rivoluzionerà il mondo NFT ?

Alchemy, una start-up che alimenta sottilmente il recente boom delle NFT, sta raccogliendo un altro giro di capitali mentre cerca di tenere il passo con l’industria in rapida crescita.

Quella piattaforma di costruzione è stata utilizzata per creare Dapper Labs, che ha reso CryptoKitties, la popolare piattaforma NBA Top Shot, il più grande mercato NFT OpenSea e altri. Il token non fungibile da 69 milioni di dollari venduto dall’artista digitale Beeple, ad esempio, è stato alimentato da Alchemy.

Alchemy sta beneficiando del recente boom degli oggetti da collezione digitali attraverso le aziende che aiuta a potenziare. Non è una blockchain . Alchemy è più un intermediario, seduto tra l’infrastruttura blockchain e le app come NBA TopShot con cui i consumatori interagiscono.

La società con sede a San Francisco ha annunciato mercoledì un round di finanziamento di serie B da 80 milioni di dollari, guidato da Coatue e Addition. La nuova iniezione di denaro porta la valutazione di Alchemy a circa $ 500 milioni. Al round hanno partecipato anche la famiglia Glazer, proprietaria dei Tampa Bay Buccaneers; la band The Chainsmokers; e DFJ Growth, un investitore in Stripe, SpaceX e Coinbase .

La start-up è stata fondata dai compagni di classe di Stanford Nikil Viswanathan e Joe Lau quattro anni fa al culmine dell’ultimo boom delle criptovalute. Alla fine di quell’anno, il prezzo del bitcoin era salito a quasi $ 20.000. Ma è sceso di oltre tre quarti in valore nei mesi successivi.

Nonostante un “inverno criptato” che ne è seguito, i fondatori hanno affermato di essere ancora “all in” sulla tecnologia che alimenta bitcoin e centinaia di altre nuove criptovalute. Un altro segno, hanno detto i co-fondatori, erano gli “imprenditori più intelligenti che conoscessero” che hanno avviato società nello spazio blockchain.

“Quando le criptovalute sono decollate, l’abbiamo visto e abbiamo detto: ‘Questo è il prossimo grande cambiamento tecnologico'”, ha detto il CEO di Alchemy Viswanathan in un’intervista a Zoom. “Il grosso problema era che gli sviluppatori non disponevano di alcun tipo di infrastruttura o di strumenti. Volevamo che fosse davvero facile per loro sbloccare quel potenziale”.

Viswanathan e Lau, che in precedenza hanno co-fondato l’app per consumatori Down to Lunch, hanno affermato di sperare di essere paragonati ad Amazon Web Services per blockchain. Come il mostruoso motore di profitto di Amazon, Alchemy si trova tra Internet e aziende come Netflix e Uber che lo utilizzano per ospitare i loro siti web.

L’azienda esiste da quattro anni, ma ha appena fatto il suo lancio pubblico lo scorso agosto. Ha già attirato una tabella di capitali costellata di stelle con un investimento da angelo da Charles Schwab (il fondatore, non l’azienda), così come l’ex CEO di Yahoo Jerry Yang, il fondatore di Linkedin Reid Hoffman e Jay-Z. Anche l’ex CEO della Borsa di New York, Coinbase e il fondatore di PayPal Peter Thiel sono investitori, oltre al presidente di Alphabet , John Hennessy.

“Le piattaforme di sviluppo sono fondamentali per promuovere l’adozione di nuove tecnologie”, ha affermato Hennessy, ex presidente della Stanford University, che ha fatto da mentore ai fondatori di Google Larry Page e Sergey Brin. “Alchemy si trova in una posizione unica per accelerare notevolmente la crescita del settore blockchain allo stesso modo in cui Amazon Web Services ha fatto per Internet”.

Negli ultimi otto mesi, Alchemy ha dichiarato di aver visto una crescita 97 volte maggiore sulla sua piattaforma. Il numero di società che gestisce è raddoppiato nel primo trimestre e Alchemy ha affermato di aver alimentato transazioni per oltre 30 miliardi di dollari. Le vendite di NFT sono aumentate a più di 2 miliardi di dollari nel primo trimestre, secondo NonFungible.com.

I token non fungibili sono un tipo di risorsa digitale che è cresciuta in popolarità quest’anno mentre celebrità e atleti professionisti si riversano nello spazio. Gli NFT rappresentano la proprietà di un oggetto virtuale, come un’opera d’arte digitale e carte collezionabili sportive.

Sebbene le NFT siano state il motore di crescita chiave per la start-up quest’anno, il CEO di Alchemy ha affermato che stanno ricevendo più chiamate a freddo dalle istituzioni finanziarie. Ci sono critici che vedono il boom degli oggetti da collezione digitali come un’altra fase crittografica, simile a quello che è successo con le offerte di monete iniziali nel 2017.

Ma Viswanathan ha detto che l’alchimia è agnostica. Non importa se e quale delle piattaforme avrà successo, ha detto.

“Non dipendiamo da un singolo settore – che si tratti di NFT o finanza decentralizzata – stiamo crescendo in molte altre aree”, ha detto Viswanathan. “Vedrai modi completamente nuovi per prestare, prendere in prestito, investire, trasferire denaro – è difficile prevedere esattamente come sarà, ma sarà sorprendente”.