La resa dei conti nel mondo NFT: CryptoPunks contro Basquiat

L’ondata di NFT degli ultimi tempi ha travolto non solo i circoli artistici, ma ha conquistato i titoli di tutti i mercati finanziari. E non è più alimentato solo dalla comunità esperta di tecnologia sui mercati NFT online, le principali case d’asta come Christie’s, Sotheby’s e Phillips attingono tutte al mondo dell’arte digitale, prima con le vendite online, ora aste dal vivo, non solo qualsiasi all’asta però, le immagini a blocchi stanno sparando per la vendita serale del tendone.

Per la prima volta in assoluto, un set di nove CryptoPunks basati su NFT andrà sotto il martello dal vivo al 21st Century Evening Sale di Christie a New York, in programma per l’11 maggio.

Accanto alle opere di celebri sostenitori come Jean-Michel Basquiat, Gerhard Richter, e contemporanei emergenti come Christopher Wool e Amoako Boafo.

Lotto 11 | Larva Labs (stima 2005), 9 Cryptopunk: 2, 532, 58, 30, 635, 602, 768, 603 e 757

Gettoni non fungibili

Dimensioni: 24 x 24 pixel ciascuno

Coniata il 23 giugno 2017

Indirizzo contratto intelligente: 0xb47e3cd837dDF8e4c57F05d70Ab865de6e193BBB

Stima: US $ 7.000.000 – 9.000.000

NFT, o token non fungibile, è la tecnologia blockchain alla base della criptovaluta. Dal punto di vista del mercato dell’arte secondaria, i record delle transazioni sono permanentemente protetti in una blockchain con data e ora immutabile, rendendoli impossibili da modificare. Verifica l’autenticità e la provenienza, nonché la legittima proprietà di un’opera d’arte.

Christie’s ha fatto la sua prima incursione nella blockchain nel 2018, quando la casa ha ospitato un vertice per esplorare sia le opportunità che le sfide presentate dalla tecnologia nascente. Questo marzo ha visto la vendita online autonoma del collage di Beeple, intitolato Everydays: The First 5000 Days , che è stato venduto per l’enorme cifra di 69,3 milioni di dollari, rendendo Beeple ora il terzo artista vivente più prezioso, dietro Jeff Koons e David Hockney.

Come per la vendita di Beeple, la casa d’aste accetterà di nuovo il pagamento in USD o in criptovaluta ether.

Lo status assegnato a un’opera d’arte consegnata a una svendita serale è come un’aureola. Mentre le vendite diurne offrono più lotti, a volte da artisti emergenti, si stima che quelli che arrivano a una vendita serale vendano a un prezzo più alto e sono sinonimo di invii migliori.

Mentre il record di spettacolo stabilito dal collage di Beeple ha consolidato il ruolo delle creazioni NFT nel regno dell’industria artistica tradizionale, avere il debutto in un’asta dal vivo di un’opera NFT in una vendita serale attira ancora di più l’attenzione.

Le vendite serali teatrali sono spesso il luogo in cui vengono ripristinati i record

Tra i tre principali centri d’asta di New York, Londra e Hong Kong, CryptoPunks sarà presente nel saleroom di New York, dove si vedono molte delle opere più importanti del mondo.

L’imminente svendita serale del 21 ° secolo sembra non fare eccezione. L’incredibile scaletta include due opere fenomenali di Basquiat, l’artista americano con il maggior incasso nella storia, che hanno una stima di oltre 50 milioni di dollari e tra i 10 ei 15 milioni di dollari rispettivamente, nonché un abstract di Gerhard Richter, stimato in 9 milioni di dollari. a 12 m.

Lotto 8 | Jean-Michel Basquiat, In questo caso

Dimensioni: 197,8 x 187,3 cm | Stima: superiore a US $ 50.000.000

Lotto 14 | Jean-Michel Basquiat, Untitled (Soap)

Dimensioni: 167,6 x 152,4 cm | Stima: US $ 10.000.000 – 15.000.000

Lotto 21 | Gerhard Richter, Abstraktes Bild

Dimensioni: 200 x 179,1 cm | Stima: US $ 9.000.000 – 12.000.000

CryptoPunks trasporta una stima di $ 7 milioni a 9 milioni, il sesto più alto nella vendita, prima dei lavori di Damien Hirst, Adrian Ghenie, Banksy e George Condo. Il mondo piuttosto compatto dell’arte NFT è pronto ad andare contro i grandi canonici e portare l’industria in una nuova era?

La raccolta di immagini pixel art in stile 8 bit 24 per 24, a prima vista, potrebbe non essere un capolavoro straordinario. Rispetto ai lotti talk-of-town di Beeple e Mad Dog Jones, il lavoro pixelato si trova decisamente all’estremità semplicistica dello spettro.

Beeple’s Everydays: The First 5000 Days è un collage di immagini create ogni giorno da Beeple, per 5000 giorni di fila, che spaziano da questioni astratte, fantastiche, grottesche a questioni politiche. L’artwork animato in formato MP4, REPLICATOR di Mad Dog Jones, d’altra parte, genera nuovi artwork ogni 28 giorni: un concetto crittografico rivoluzionario che consente all’opera d’arte digitale di replicarsi.

La mosca che è atterrata inaspettatamente sulla testa dell’ex vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence durante il dibattito alla vicepresidenza del 2020, ha ispirato Beeple a una delle immagini di Everydays

La prima generazione di REPLICATOR di Mad Dog Jones, che è stata venduta per 4,1 milioni di dollari da Phillips New York

L’esistenza di CryptoPunks va ben prima che l’intera miniera d’oro di NFT entrasse in scena. Ora rivendica il primo posto su OpenSea, il più grande mercato NFT al mondo, sebbene CryptoPunks fosse inizialmente distribuito gratuitamente.

Iniziato come un esperimento casuale nel 2017, la società di software Larva Labs con sede a New York, co-fondata dai tecnologi canadesi Matt Hall e John Watkinson, ha creato un generatore di caratteri pixel art che ha generato in modo casuale un totale di 10.000 pixel Punk in un mix delle caratteristiche.

Ogni Punk ha una combinazione unica di caratteristiche generate casualmente

I personaggi di CryptoPunks sono ispirati alla cultura punk rock britannica degli anni ’70 e ’80

Una volta coniati, 9.000 dei caratteri pixel in stile 8 bit, che avrebbero potuto essere utilizzati per un’app o un gioco per smartphone, sono stati offerti gratuitamente e potevano essere rivendicati da chiunque avesse un portafoglio ETH. I restanti 1.000 furono tenuti da Hall e Watkinson, “nel caso in cui diventasse una cosa”, come ha detto Hall in un’intervista.

Ogni Punk ha la sua pagina, che descrive in dettaglio le sue caratteristiche, gli attributi che li rendono unici l’uno dall’altro e la cronologia delle transazioni – praticamente il più vicino alla storia di NFT in quanto viene considerato il pioniere del movimento criptato di oggi.

Entro pochi giorni dal lancio del progetto, tutti i 9.000 Punk furono rapidamente rivendicati, e tutto accadde quattro anni fa, prima che OpenSea fosse fondato.

Ci sono 6.039 punk maschi, 3.840 punk femminili. Sebbene non ci siano due punk esattamente uguali, alcuni di loro condividono attributi simili come guance rosee, denti da capriolo, costolette di montone, conditi con diverse combinazioni di accessori, come sfumature, orecchini, felpe con cappuccio, bandane e cappellini. Ispirati alla scena punk nella Londra degli anni ’70, un buon numero di punk possiede accenni stilistici come acconciatura mohawk e girocollo.

Tre dei personaggi CryptoPunks offerti nella vendita, i numeri 30, 635 e 602

Punk simili con sottili differenze

I numeri di transazione di CryptoPunks sono innegabilmente in aumento. Secondo il sito di monitoraggio della NFT CryptoSlam, il volume delle vendite della scorsa settimana è stato di 11.324 ETH – l’equivalente di circa 33,3 milioni di dollari e il punk più costoso venduto era un alieno con la fascia (n. 3100), venduto per l’enorme cifra di 7,58 milioni di dollari. A partire dal 5 maggio, il Punk più conveniente disponibile (# 4950) avrà un prezzo di 64.920 dollari su Larva Labs.

Come per altri generi d’arte, la grande differenza di prezzo risiede nella scarsità del lavoro. Pensa a Five Nudes di Sanyu, che ha fruttato 303 milioni di HK $ (38,7 milioni di dollari), a parte le dimensioni del dipinto, l’opera è l’unica opera conosciuta nell’intera opera di Sanyu a contenere cinque nudi.

Tra i 10.000 punk, alcuni sono più rari degli altri. Larva Labs ha ottimizzato gli algoritmi del software per generare i personaggi non umani più rari tra cui 88 zombi dalla pelle verde, 24 scimmie irsute e nove alieni dalla pelle chiara. I punk non umani rappresentano 10 dei 12 punk con il valore più alto elencati sul sito web.

Diversi tipi di punk elencati sul sito web di Larva Labs

CryptoPunk # 3100, venduto per 7,58 milioni di dollari nel marzo 2021 per diventare il punk più costoso

CryptoPunk # 4950, disponibile per la vendita su Larva Labs per US $ 64.920

A ogni punk della serie viene assegnato un numero di edizione e il set di nove punk in offerta nella vendita imminente comprende tutte le serie sub-1.000, inclusa una punk femminile con i capelli selvaggi (n. 2) e una bandana e sfumature che indossano un punk alieno. (# 635), l’unico alieno con un numero di serie inferiore a 1.000.

Ad abbracciare la mania artistica di NFT è anche l’artista giapponese contemporaneo Takashi Murakami, che ha trasformato il suo iconico motivo di girasole in opere NFT ispirate a CryptoPunks, che sono state rese disponibili su OpenSea.